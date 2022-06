Antisemitismus-Vorwürfe gegen Documenta: Steinmeier will in Rede Grenzen der Kunstfreiheit aufzeigen

Zur Eröffnung der Documenta in Kassel am Samstag ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geladen. Seine Rede will er dazu nutzen, über die Grenzen der Kunstfreiheit zu sprechen. Dem vorangegangen ist ein Streit um Antisemitismus-Vorwürfe gegen die Kunstausstellung.