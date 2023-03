﻿Händels „Solomon“ semikonzertant in der Berliner Philharmonie

Jetzt hat Robin Ticciati sein Publikum in der Berliner Philharmonie mit einer halbszenischen Aufführung des am 17. März 1749 am Londoner Theatre Royal Covent Garden uraufgeführten „Solomon“ begeistert.

Berlin. Zu Recht wird das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin – meist einfach nur DSO abgekürzt – gerne „orchestraler Think Tank“ genannt, denn dieses wunderbare Orchester, das nach dem Zweiten Weltkrieg als RIAS-Symphonie-Orchester gegründet, 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin umbenannt wurde und seinen heutigen Namen nach der Wende 1993 erhielt, zeichnet sich aus durch exquisite Programmgestaltung und ungewöhnliche, innovative Vermittlung von Repertoire-Entdeckungen: Erst vor wenigen Monaten konnte der Brite Robin Ticcati, der seit 2017 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des DSO ist, mit einer Aufführung der Oper „The Wreckers“ von der zu Unrecht vergessenen Ethel Smyth Furore machen.

Jetzt also Händel. Eigentlich hat der seine Oratorien nur deswegen geschrieben, weil ihm für seine italienischen Opern das Publikum ausblieb. Er hätte die Oratorien gerne wie eine Oper in Szene gesetzt und hat für sie ja auch meistens eine aufführbare Handlung aus dem Alten Testament übernommen. Dann aber wurde er vom Bischof von London eines besseren belehrt: Aus Bibeltexten darf man kein Theater machen! Händel hielt sich natürlich an dieses Verbot und hatte trotzdem großen Erfolg mit seinen Oratorien, allein schon deswegen, weil sie in der Sprache seines Publikums gesungen wurden. In neuerer Zeit werden Händels Oratorien immer mal wieder für die Bühne inszeniert, mit großem Erfolg.

Robin Ticciati dirigiert Händels „Solomon“

Um den „Solomon“ in der Philharmonie aufzuführen, hat Ticciati zusammen mit der spanischen Regisseurin Andrea Tortosa Baquero eine ganz eigene Lösung gefunden, jenseits einer realistischen Bebilderung. Als Requisiten benutzt sie lediglich einige Hocker und schwarze Tücher. Ansonsten arbeitet Baquero mit Licht und dem großen Bühnenraum, auf dem das Orchester und der Chor platziert sind. Das eröffnet ihr viele Möglichkeiten, die Handlung des Oratoriums dem Publikum näher zu bringen und eine Spannung ganz besonderer Art zu erzeugen.

Die sechs Sänger nutzen ihre Auftritte zu dramatischen Zwecken, mal kommen sie von rechts, mal von links, mal in dem einen, mal in einem anderen Licht, und selbst der Raum hinter dem Chor wird inszenatorisch genutzt. Eine so dezente Dramatisierung hätte vielleicht sogar die Zustimmung des damaligen Bischofs von London gefunden.

Händel, ungewöhnlich dramatisch in der salomonischen Schlüsselszene

Die berühmteste Szene im „Solomon“ ist zweifellos die Entscheidung des Königs beim Streit der beiden Mütter über ein neugeborenes Kind. Jede der Frauen behauptet, es sei ihr Baby. Salomo fällt sein weises Urteil und bestimmt, dass der Knabe zu zerteilen sei, dann würde jede Mutter eine Hälfte bekommen. Dann aber verzichtet die eine Frau auf ihre Hälfte, weil sie das Kind am Leben lassen möchte. So erkennt der König die richtige Mutter und spricht ihr das Kind zu. Für diese Szene im zweiten Akt hat Händel eine ungewöhnlich dramatische Musik geschrieben, die von den Sopranistinnen Joélle Harvey und Robin Johannsen entsprechend spannend und aufrüttelnd aufgeführt wird.

Da hat es kaum gestört, dass die letztere kurzfristig für die erkrankte Louise Alder eingesprungen ist und mit der Partitur in der Hand ihre Partie gesungen hat. Beide Sängerinnen treten auch in einer zweiten Rolle auf, Joélle Harvey als Gemahlin Salomos und Robin Johannsen als Königin von Saba. Deren festlicher Einzug zu Beginn des dritten Aktes gehört zu den populärsten Stücken, die Händel je geschrieben hat. Hier ein besonderes Lob den quicklebendigen Bläsern!

Countertenor-Star Iestyn Davies statt Mezzosopranistin

Bei der Uraufführung wurde Salomo zwar von einer Mezzosopranistin, von Caterina Galli, gesungen, Ticciati aber hat sich für Iestyn Davies entschieden, einen Countertenor. Eine hervorragende Wahl, denn die Partie des Königs verlangt vom Interpreten ein Optimum an Flexibilität und balsamisch schönem, schwerelosen Gesang.

Iestyn Davies, der erst vor kurzem mit dem Album „Eternal Händel Heaven“ bewiesen hat, dass er himmlisch schön singen kann, erweist sich auch hier als überragender Salomo, dem zuzuhören große Freude bereitet. Aber auch die anderen Partien sind ausgezeichnet besetzt: Ben Bliss (Tenor) ist ein kraftvoller Zadok und Sam Carl (Bassbariton) ein stimmgewaltiger Levit. Die kleine Rolle des Dieners singt der Tenor Joo-hoon Shin.

Mit großem Elan springt Robin Ticciati auf die Bühne, eilt fast laufend zum Dirigentenpult und dirigiert sein bestens aufgelegtes Orchester mit einer Verve und einer Sensibilität für Dynamik und Klangnuancen, wie sie bei Händel-Aufführungen selten zu hören sind. Dann die Begeisterung, mit der er den Rundfunkchor Berlin (Einstudierung: Benjamin Goodson) leitet und zu immer neuen Höhepunkten führt! Überwältigend der Chor „Praise the Lord“ im dritten Akt und natürlich der Schlusschor „The name of the wicked“!

Es ist aber ungerecht, die Qualitäten einzelner Chöre oder Arien herauszugreifen, denn der Gesamteindruck dieses Oratoriums, das seltsamerweise nicht so populär geworden ist wie der „Messias“ oder „Samson“, ist schlechterdings überragend und grandios, zumal dann, wenn es so engagiert und mit Herzblut dargeboten wird wie in der Berliner Philharmonie. Tosender Beifall eines dankbaren Publikums!