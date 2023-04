Ein Countrystar für alle Sounds – Willie Nelson wird 90 Jahre alt

„Ich kann‘s nicht erwarten, wieder unterwegs zu sein“, sang Willie Nelson 1980 in seinem vielleicht größten Hit „On the Road Again“. „Das Leben, das ich liebe, ist es, Musik mit meinen Freunden zu machen.“ Für gewöhnlich sind Lieder über das unstete Musikerleben von Melancholie durchzogen. Der Sänger kann darin nicht anders, als auf Tour zu gehen, aber – großer Seufzer – er lässt dafür alles Gute zurück, die Liebste und die Kinder, um ins Unbekannte, Einsame zu ziehen und alles private Glück zu riskieren.

„On the Road Again“ forever – Das Lied kommt in jeder Show

Willie Nelson ist dagegen bei der Aussicht auf „die Straße“ geradezu freudig erregt. Seine Band ist eine Bande von „Besties“, und sie insistieren frohgemut, „dass die Welt sich weiter zu unseren Gunsten dreht“. Dieses Lied von der Freiheit der Troubadoure singt Nelson noch 43 Jahre später in jeder Show.

90 Jahre alt wird der Mann, der bei seinen Großeltern in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, am 29. April. Die langen einst roten Zöpfe sind längst weiß geworden wie der Bart, aber das Grinsen ist nicht das eines Greises, es leuchtet. Ein Nelson-Konzert wie vor gut einer Woche in Mesa im US-Bundesstaat Arizona ist unvergesslich und umfasst – auch wenn der Sänger inzwischen im Sitzen spielt – immer noch satte 21 Songs.

Willie live – vom „Whisky River“ bis zur Kifferhymne

Wie immer legt der Texaner mit Johnny Bushs „Whiskey River“ los und hat Klassiker von Kollegen eingepreist – Hoagy Carmichaels „Georgia on My Mind“ und Gwen McCraes „You Were Always on My Mind“ natürlich, aber auch Eigenes wie seine köstlich-kauzige Kifferhymne „Roll Me Up and Smoke Me When I Die“ von 2012. Der Tod kommt gleich in ein paar Songs vor, gefeiert wird aber das Leben. Bob Wills‘ „Stay a Little Longer“ hat unter Willie Nelsons kreidig-heller Stimme eine Bedeutung weit über einen romantischen Abend hinaus.

Auch der Erfolg hält weiter an: Gerade erst hat Nelson mit „I Don‘t Know a Thing About Love“ ein neues Album veröffentlicht, eine Hommage an die Lieder des 2002 verstorbenen Kollegen Harlan Howard. Und Anfang Februar hat er zwei Grammys in Empfang genommen, darunter den in der Zunft begehrten für das beste Countryalbum, den Vorgänger „A Beautiful Time“. Der schloss mit „With a Little Help from My Friends“. Beatles und Country?

Singen wie Sinatra, Gitarre spielen wie Django Reinhardt

Ungewöhnliche Musik im Oeuvre des Texaners ist nichts Ungewöhnliches. Im Countryfach gilt Nelson als einer der „Outlaws“, der Unberechenbaren, die sich noch nie um Nashville-Regularien scherten. Seit sein Stern Mitte der Siebzigerjahre nach einer sehr wechselhaften und langen Anlaufphase („No Place for Me“ hieß 1957 seine erste Single) aufstieg, spielte Nelson neben Country auch R ’n’ B, Rock ‘n‘ Roll, Folk, Blues und Reggae – und mit Vorliebe Swing. Mit Johnny Cash, Kris Kristofferson und Buddy-Holly-Protegé Waylon Jennings hatte er von 1985 an zehn Jahre lang eine Supergruppe, die Highwaymen.

Mit Frank Sinatra, mit dem er Anfang der 80er-Jahre krude Werbeclips für Weltraumreisen drehte, verbindet Nelson die Hand-in-der-Hosentasche-Lässigkeit in den Stimmbändern. Und die französische Jazzlegende Django Reinhardt ist sein Vorbild im Gitarrenspiel. Jazzmusiker liebten schon immer Nelsons Art zu improvisieren. Der große Jazzbewahrer und Trompeter Wynton Marsalis hat gleich ein ganzes Album mit ihm aufgenommen.

Um genau zu sein – mit Nelson und Trigger. Nelsons klassische Martin-N20-Gitarre – mit Messingstimmwirbeln aus Deutschland – ist nach dem Palominohengst des singenden Hollywoodcowboys Roy Rogers benannt. Und sieht nach weit mehr als 10.000 Auftritten aus wie der Knochengaul des Nachtkönigs aus „Game of Thrones“. Alljährlich wird sie restauriert – ohne Trigger kein Willie Nelson. Als 1969 sein Haus in Tennessee abbrannte, rannte er ins Feuer, um die Gitarre zu retten. Wären Menschen im Haus gewesen, man hätte nicht wetten wollen …

Der Corona-Stillstand war die schlimmste Zeit in Nelsons Karriere

Die schlimmste Zeit in Nelsons Leben war, als die Livemusik zwei Jahre stillstand – wegen Corona. Mit den Kindern und Ehefrau Annie verschanzte er sich auf der Spicewood Ranch in Texas, ein paar Meilen nordwestlich von Austin. Aber obwohl er sich mit den Söhnen allabendlich zum gemeinsamen Singen zusammenfand, überfiel ihn die Depression.

Der Mann, der schon einen Lungenkollaps überlebt hatte und kurz vor Pandemiebeginn fast zum Opfer einer Waffenparty seiner Nachbarn geworden wäre – Kugeln pfiffen über seinen Kopf hinweg –, „befand sich in einem Zustand existenzieller Angst“, wie sein Sohn, der Musiker Lukas Nelson, der „New York Times“ verriet. Er glaubte, an ein Ende gelangt zu sein. Dass die Musik, das, was einmal war, nie mehr zurückkäme. Dass er seine Stimme nie wieder erheben könnte.

Etwa gegen Trump und seine Anhänger. „Delete and Fast Forward“ heißt sein Stück zur Wahl von 2016. „Wir hatten die Chance, brillant zu sein / und wir haben es wieder versaut“, sang Nelson da, und dass nun die Welt wohl wieder dahin zurückgeblasen würde, wo sie einst begann. Ein kritischer Geist, der sich wunderte, dass ihn mancher Republikaner auf seiner Seite gewähnt hatte und ihm nun enttäuscht die Freundschaft kündigte. So als ob Popstars im Alter automatisch nach rechts rückten.

Schon immer habe er sich für die Demokraten erwärmt, für Barack Obama und auch Hilary Clinton. Und man erinnert sich – lange her – an das Foto mit dem Präsidenten Jimmy Carter. Nicht nur einen First-Man-Handshake habe es im Weißen Haus gegeben, er habe dort sogar gekifft – einen „big fat Austin Torpedo“. Für die Legalisierung von Marihuana trat der Aktivist Nelson ebenso ein wie für die gleichgeschlechtliche Ehe. Und er glaubt bis heute fest daran, dass es keine Kriege mehr auf der Welt gäbe, würde jeder nur täglich ein bisschen „Gras“ inhalieren. Auf der Bühne trägt er dieser Tage vorzugsweise ein „I Stand for Ukraine“-Shirt.

„Unmöglich, dass er nicht mehr da draußen ist“

Werden Musiker nach dem Ruhestand gefragt, werden sie gern ein wenig schweigsam, ausweichend ruppig oder sentimental. Was soll der Künstler schon ohne Kunst? „Am Ende jeder Tour spricht Will davon, sich zurückzuziehen“, erwähnte seine Ehefrau Annie im Vorjahr in der „New York Times“ in einem Text, der mit „Die lange Zugabe“ überschrieben war. Aber dann – da ist sie sich sicher – würde er sich hinlegen und sterben. „Unmöglich“, sagt sie, „sich vorzustellen, dass er nicht mehr da draußen ist.“

An seinem Geburtstag feiert Nelson „da draußen“ – im legendären Hollywood Bowl, mit 35 Gästen von Sheryl Crow bis Neil Young, von Tom Jones bis Norah Jones. Überraschungen sehr wahrscheinlich. Dylan? Springsteen? Es kursieren einige Namen. Und im Mai packt er dann Trigger wieder in den Gitarrenkoffer und geht – 90 ist am Ende nur eine Zahl wie alle anderen – mit ein wenig Beistand seiner Freunde „on the road again“. Den schönsten Job der Welt hat er.

„Zur Ruhe setzen?“, hat er entsprechend einmal einen Journalisten gefragt. „Von was?“