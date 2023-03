Eine Preisklasse für sich

Bruce Springsteen besingt in seinen Liedern immer wieder den Alltag ganz normaler Menschen. Ausgerechnet dieser weltweit verehrte amerikanische Held der Normalverdiener erschütterte viele seiner Fans, weil manche Tickets für seine laufende US-Hallentour weit mehr als 1000 Dollar kosteten – und zwar offiziell. Der Kartenhändler Ticketmaster setzte im Vorverkauf ein nachfragegesteuertes, dynamisches Preissystem ein, „Dynamic Pricing“ genannt.

Wenn der Ticketpreis plötzlich explodiert

Wer sich für einen Stehplatz im Madison Square Garden in New York interessierte, wo Springsteen mit seiner E Street Band am 1. April auftritt, konnte Verstörendes erleben: Die über die Ticketmaster-Website vertriebene Innenraumkarte sollte zunächst umgerechnet etwa 400 Euro kosten – schon nicht gerade günstig. Während man das Ticket in den Warenkorb legte, katapultierte der Preis auf etwa 1200 Euro.

Erster Gedanke: Sogar Schwarzhändler sind billiger. Wie kann das sein? Vermutlich hatten es gerade sehr viele Fans auf dieses eine Ticket abgesehen. Je höher die Nachfrage, umso höher der Preis.

Viele Fans waren aufgebracht. Sie sahen eine Art unausgesprochene Abmachung zwischen sich und ihrem Idol verletzt. „Ich missgönne niemanden, dass er Geld verdient, aber es ist schockierend zu sehen, dass ein Künstler, der sich seit Jahrzehnten für niedrige Ticketpreise einsetzt (…) und meiner Meinung nach eine der bodenständigsten, aufrichtigsten amerikanischen Ikonen ist, einfach der Gier nachgibt“, schreibt etwa Sean F. aus Valley Cottage im US-Bundesstaat New York in einem Brief an das von Springsteen-Fans gemachte Onlinemagazin „Backstreets“.

Müssen Konzertbesucher damit rechnen, dass künftig auch hierzulande solche Ticketpreise verlangt werden? Für die Konzerte, die Springsteen ab Ende April in Europa gibt, offenbar noch nicht. Innenraumkarten für den Tourauftakt im Olympiastadion von Barcelona kosten 82 Euro beziehungsweise 125 Euro (direkt vor der Bühne).

„Platintickets“ bei Madonna und Beyoncé

Für die vier Konzerte, die US-Popstar Madonna im Herbst in Deutschland spielt, scheint das flexible System dagegen schon zu greifen. Für ihren ersten Auftritt in Köln am 15. November soll ein gewöhnlicher, als „Platinticket“ angepriesener Stehplatz im hinteren Bereich des Innenraums 459 Euro kosten (Preisabfrage am 10. Februar). „Der Veranstalter hat die Preise für diese Tickets entsprechend ihrem Marktwert festgelegt“, heißt es dazu. Für die gleiche Karte beim Zusatzkonzert einen Tag später ruft Ticketmaster „nur“ 208,75 Euro auf. Auch für die Stadionshows von Beyoncé im Juni gibt es „Platintickets“.

Für welche Konzerte kommt „Dynamic Pricing“ infrage und in welchem Maße? Nicht jeder Fan kann sich Tickets zu Mondpreisen leisten. Gibt es eine Art moralische Obergrenze? Der weltgrößte Konzertveranstalter Live Nation Entertainment, der die Tourneen von Springsteen, Madonna und Beyoncé organisiert, leitete eine Interviewanfrage an die Konzerntochter Ticketmaster weiter. Ticketmaster wiederum verwies auf den Veranstalter als Ansprechpartner bei Fragen zu Preisstrategien. Die beiden Unternehmen, die 2010 fusionierten, waren zu keiner Stellungnahme bereit.

Ticketpreise von 200 Euro und mehr für einen guten Sitz- oder Stehplatz findet Kiki Ressler generell „absurd“. Ressler ist Chef von Kikis Kleinem Tourneeservice, kurz KKT. Er und sein Team organisieren unter anderem Tourneen für Die Toten Hosen und Die Ärzte. KKT gehört, wie er sagt, „zu den wenigen unabhängigen Konzertveranstaltern, die noch übrig geblieben sind“.

Welcher Ticketpreis ist fair?

„Für solche extremen Ticketpreise gibt es keinen anderen Grund außer Habgier“, sagt er. „Wir verkaufen immer noch Kultur – und keine Rolex, kein Flugticket oder Hotelzimmer.“ Daher, findet Ressler, sollte bei Kultur nicht die Nachfrage die Höhe des Kartenpreises bestimmen. „Wir wollen, dass sich ein möglichst breites soziales Spektrum an Menschen Kultur leisten kann.“

Welcher Ticketpreis ist fair? „Es ist eine harte Abwägung“, antwortet er. „Jede Band ist daran interessiert, Geld zu machen. Doch je höher es geht, umso mehr Menschen schließt man aus.“ Karten für die Open Airs der Toten Hosen und der Ärzte im vorigen Jahr kosteten laut Ressler 70 bis 72 Euro einschließlich Gebühren.

Auch Berthold Seliger, der unter anderem die Tourneen von Punkikone Patti Smith in Deutschland veranstaltet, kritisiert die „weltweit agierenden Großkonzerne der Liveindustrie“ und ihr Monopolstreben. Die Superstars, ihre Manager und Veranstalter versuchten mit „ausgeklügelten Strategien, was die Preisgestaltung betrifft“, den Fans möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen, schreibt er auf seiner Homepage. Damit meint er „Dynamic Pricing“, aber auch „exklusive“ Angebote wie das „Immaculate VIP Package“ bei Madonna. Für 1007,50 Euro verspricht der Veranstalter einen Sitzplatz in den ersten fünf Reihen, VIP-Betreuung, eine Backstageführung und „die Möglichkeit für ein Gruppenfoto auf der Bühne, auf der Madonna ein paar Stunden später auftreten wird“. Ob sich Madonna beim Fototermin dazustellt? „Keine Künstlerbeteiligung im Paket enthalten.“

Veranstalter Seliger: Marktführer sind profitorientierte Aktiengesellschaften

Seliger beklagt einen Struktur- und Wertewandel in der Branche. Die Marktführer seien Aktiengesellschaften, an denen häufig Investmentfonds beteiligt seien. Einziger Unternehmenszweck: Gewinne für die Aktionäre erzielen. Kulturelle Werte, so Seliger, seien, wenn überhaupt, nur nebensächlich.

Was soll man tun? „Konzertveranstalter dürfen nicht gleichzeitig Tickethändler sein“, sagt er. Er fordert „ein starkes Kartellrecht“, um Monopolbildungen zu verhindern. In den USA musste Live-Nation-Chef Joe Berchtold kürzlich vor dem Justizausschuss des Senates das Debakel beim Vorverkauf für die Taylor-Swift-Tour erklären. „Sie haben eine klare Dominanz, eine monopolistische Kontrolle. Dieses ganze Konzertticketsystem ist ein einziges Chaos. Es ist ein monopolistisches Durcheinander“, sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal bei der öffentlichen Anhörung. Kritiker werfen dem Konzern in den USA schon länger vor, seine Marktdominanz auszunutzen, um überhöhte Gebühren zu kassieren, und damit zu drohen, Auftrittsorte von Live-Nation-Veranstaltungen auszuschließen, sollten sie nicht Ticketmaster für den Vorverkauf nutzen.

Springsteen-Manager Jon Landau reagierte auf die anhaltende Kritik frustrierter Fans eine Woche nach Vorverkaufsstart mit einer Erklärung: „Bei der Preisgestaltung für diese Tournee haben wir uns genau angeschaut, was unsere Mitstreiter tun. Wir haben uns für Preise entschieden, die niedriger sind, als die einiger anderer und auf dem gleichen Niveau liegen“, sagte er. „Unabhängig von den Kommentaren über eine bescheidene Anzahl von Tickets, die 1000 Dollar oder mehr kosten, liegt unser tatsächlicher durchschnittlicher Ticketpreis im mittleren Bereich von 200 Dollar. Ich glaube, dass das im heutigen Umfeld ein fairer Preis ist, um jemanden zu sehen, der allgemein als einer der größten Künstler seiner Generation angesehen wird.“

Auch Ticketmaster legte Zahlen für die US-Tour offen: Nur 1,3 Prozent der Kunden zahlten demnach mehr als 1000 Dollar. 88,2 Prozent der Tickets seien zu festgelegten Preisen verkauft worden. Für 11,8 Prozent des Kontingents galt somit „Dynamic Pricing“.

„Hey, warum sollte dieses Geld nicht an die Leute gehen, die drei Stunden pro Abend dafür schwitzen?“

Springsteen selbst verteidigte die Preisgestaltung in einem Interview mit dem Musikmagazin „Rolling Stone“. „Das Entscheidende ist, dass die meisten Tickets absolut erschwinglich sind“, findet er. Seinen Worten nach ging es allein um die Tickets, die sonst sowieso von Schwarzhändlern zu höheren Preisen verkauft werden. „Ich denke mir: Hey, warum sollte dieses Geld nicht an die Leute gehen, die drei Stunden pro Abend dafür schwitzen?“ Er wisse, dass dieses Vorgehen bei einigen Fans nicht gut ankomme. „Aber wenn es auf dem Weg nach draußen (nach dem Konzert) irgendwelche Beschwerden gibt, kann man sein Geld zurückbekommen.“

Ein Superfan wirkt besonders tief betroffen: „Entmutigt, niedergeschlagen und, ja, desillusioniert“ über die hohen Ticketpreise und Springsteens Haltung dazu kündigte „Backstreets“-Herausgeber Christopher Phillips an, sein Magazin nach 43 Jahren einzustellen. „Das sind Konzerte, die wir uns kaum leisten können, die sich viele unserer Leser nicht leisten können und für die ein guter Teil unserer Leserschaft deshalb das Interesse verloren hat.“

In seinem Song „Easy Money“ auf dem Album „Wrecking Ball“ (2012) bezeichnet Springsteen Abzocker als „fat cats“. Katzen, die nie genug bekommen. Wer jetzt eine Springsteen-Karte für New York sucht, kann bei Ticketmaster ein „Verified Resale Ticket“ erwerben. Für einen guten Sitzplatz im Innenraum verlangte ein Wiederverkäufer sage und schreibe 6288,99 Dollar. Ticketmaster garantiert die Echtheit solcher Karten und kassiert dafür eine Gebühr. Bei diesem Fat-Cat-Preis sollten es 1175,99 Dollar sein.