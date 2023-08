Das Elbenwald Festival in Cottbus: Wo Darth Vader und Hobbit sich Gute Nacht sagen

Cottbus. Jedi-Ritter, Helden aus Marvel-Comics, Figuren aus Computerspielen und unzählige andere verkleidete Fans von Mystery und Fantasy haben in den kommenden Tagen in Cottbus Hochkonjunktur. Am Wochenende findet das Elbenwald Festival im Spreeauenpark mit bis zu 15.000 erwarteten Teilnehmenden statt. Das Besondere: Die meisten Elben, Hobbits oder Ritter kommen in selbst genähten Kostümen und verkleiden sich jeden Tag anders. So konnte man in den vergangenen Jahren nicht nur die Grinsekatze aus „Alice im Wunderland“ entdecken, auch Morrigan aus dem Spiel „Dragon Age“ oder Nymeria Sand aus der Serie „Game of Thrones“ waren dabei. Wir blicken auf die besten Bilder und Momentaufnahmen vom Wochenende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Festival hatte 2018 in Luhmühlen in der Nähe von Lüneburg Premiere - mit weitaus weniger verkleideten Besuchern. Festivalchef Alexander Lapeta erklärt sich das mit einer zunehmenden Akzeptanz in der Gesellschaft. „Früher war man Nerd, wenn man "Star Wars"-Fan war. Das ist jetzt im Alltag angekommen, selbst Fashion Labels haben inzwischen Fanartikel“, sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

RND/dpa