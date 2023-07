Und plötzlich singt die Boygroup auch

Hannover. Auf den ersten Blick unterscheidet die Elevator Boys nicht viel von NSYNC, Take That oder Bed & Breakfast. Die fünf Jungs schmachten in die Kameras wie Mark Owen in seinen besten Tagen, tragen amerikanische Sportjacken oder zeigen Muskeln und „Waschbrettbauch“, als hätte AJ von den Backstreet Boys ihnen das beigebracht. Auf den Köpfen der Elevator Boys lassen die Neunzigerjahre derweil in Haarform grüßen: Hier finden sich perfekt gestylte Lockenfrisuren, blond gefärbte Kurzhaar-Schnitte oder der Nick-Cartner-Gedächtnisscheitel.

Wenn die Elevator Boys Interviews geben, dann klingt das wie Caught in the Act bei „Bravo TV“, nur nicht ganz so niederländisch. Einer redet, die anderen machen Faxen oder legen sich kumpelhaft die Arme um die Schultern. Diese Gestik, diese Mimik, das begeisterte Erzählen von Belanglosigkeiten, die kurzen Flirts mit der Kamera: All das wirkt wie die perfekte Karikatur eines eigentlich längst überwundenen Popphänomens.

Wobei wir auch schon beim Thema wären: Mit „Pop“ hatten die Elevator Boys bislang eigentlich gar nichts zu tun. Auch wenn die fünf Jungs wie die Eins-zu-Eins-Kopie einer Neunzigerband aussehen, so haben sie bislang eines nicht getan: gesungen. Bislang.

Seit Freitag aber, Sie ahnen es bereits, haben die Elevator Boys nun auch einen eigenen Song. Und eines sei bei aller durchschimmernden Häme erwähnt: Er klingt wirklich ausgezeichnet. Vielleicht sogar ein bisschen ausgezeichneter als vieles, was die erwähnten Neunzigerjahrebands einst zustande gebracht haben.

Das Phänomen Elevator Boys

Wer an dieser Stelle nur Bahnhof versteht, dem sei das Phänomen Elevator Boys kurz erklärt.

Auf der Bildfläche erscheinen die fünf Jungs erstmals im Corona-Jahr 2020. Damals, als die Welt auf dem Sofa rumhängt, Serien durchbinged oder Sauerteigbrot backt, nutzen die Elevator Boys die Lockdown-Zeit ein bisschen anders: Sie stellen ihre Smartphones auf, ziehen ihr Shirt aus und bespielen damit die neue Hype-Plattform Tiktok – mit Erfolg.

Der Name Elevator Boys kommt nicht von ungefähr. Eines der bekanntesten Videos der Kombo zeigt, wie sich mit der Musik von Harry Styles‘ „Watermelon Sugar“ eine Fahrstuhltür öffnet. Während die Kamera aus der Ich-Perspektive den kleinen Raum betritt, wird diese (und damit der Zuschauer oder die Zuschauerin) von den Elevator Boys hemmungslos angeflirtet.

Fünf Jungs mit weißen Zähnen

Das Video wird millionenfach angesehen und von den fünf Jungs mit immer neuen, kleinen Nuancen reproduziert. Man tanzt zusammen, schmachtet zusammen, fährt Rolltreppen rauf und runter und Cabrios vor und zurück, flirtet gemeinsam die neu gewonnene Fanbasis an, als gäbe es kein Morgen.

Charakteristisch für ein typisches Elevator-Video ist dieser Überraschungsmoment. Eine Tür geht auf, eine Kamera schwenkt umher - und plötzlich stehen da ein, zwei, drei hotte Typen rum und gucken lasziv in die Kamera. Fans (und Hater) der Gruppe schreiben später in die Kommentarspalten immer wieder diesen einen Satz: „Ah, da sind wieder diese Elevator Boys“. So kommt die Gruppe schließlich zu ihrem Namen.

Eines haben die fünf Jungs allerdings gemeinsam, sonst würde das alles gar nicht funktionieren: Sie alle sehen blendend aus. Sie alle sind durchtrainiert, keiner hat ein Gramm zu viel an seinem Körper, sie alle haben symmetrische Gesichter ohne auch nur eine Unreinheit, sie alle haben strahlend weiße Zähne. Fast so als sei das Voraussetzung für einen Mitgliedsantrag in dieser ganz speziellen Freundesgruppe, die sich ausschließlich über Social Media kennen gelernt hat.

Die Mitglieder der Band

Die Gruppe besteht mitunter aus Jacob Rott aus Hessen. Er arbeitet nach dem Abi erst mal auf dem Bau, ehe er seine ersten Jobs als Model bekommt. Sein Vater überredet ihn dazu, Fotos von sich machen zu lassen. In der Pandemie will er dann mit Hilfe von Tiktok seine Interaktion mit der Kamera verbessern – und wird über Nacht zum Star.

Tim Schäcker ist eigentlich BWL-Student in Mannheim und plant, später in einer Bank zu arbeiten. Dazu kommt es aber nie: Während des Studiums beginnt der heute 24-Jährige seinen Tiktok-Account mit flirty Videos zu bespielen, in denen er sich wahlweise durch die Haare wuschelt, sich an Wände lehnt oder seinen Sixpack im Pool zeigt. Inzwischen hat Schäcker auf der Plattform 8,9 Millionen Followerinnen und Follower.

Luis Freitag lebt offenbar ein ganz normales Teenie-Leben, bevor die große Social-Media-Karriere an die Tür klopft. In einem Tiktok-Video von 2020 erzählt der heute 23-Jährige, er habe mal auf einer Farm in Australien gearbeitet. Irgendwann veröffentlicht er Outfit-Videos auf Tiktok, stylt sich halbnackt die Haare oder tanzt – heute hat er damit 3,2 Millionen Follower gesammelt.

Julien Brown beginnt seine Tiktok-Karriere schon Ende 2019 und versucht es zunächst noch mit lustigen Inhalten. In ersten Clips, die heute noch auf der Plattform auffindbar sind, verkleidet er sich als seine Mutter, in einem anderen spielt seien randalierende Katze die Hauptrolle. Von dem Konzept rückt Brown später ab – seither stehen vielmehr Haar- und Modetutorials und vor allem der eigene Körper im Vordergrund.

Und dann wäre da noch Bene Schulz, dessen erste Tiktok-Gehversuche darin bestehen, mit großen Augen in die Kamera zu gucken, Sixpack, Bizeps, Hintern oder irgendein anderes Körperteil per Nahaufnahme in die Kamera zu halten. Es folgen Videos, in denen Schulz immer wieder vermeintlich unbeobachtet an einer Handykamera vorbeiläuft, um dann aggressiv in sie hineinzuflirten. Das Resultat: 10 Millionen Followerinnen und Follower.

Von Tiktok in den Mainstream

Zugegeben, das klingt jetzt alles nicht so, als hätte das Internet mit den Elevator Boys eine Gruppe nach oben gespült, die mit unglaublichen künstlerischen Fähigkeiten glänzt. Bei einem ihrer ersten großen Fernsehauftritte, bei „Late Night Berlin“, kündigt der Sprecher der Sendung die Gruppe daher ironisch an: Die Elevator Boys seien „Männer mit tausend Talenten. Sie sind schön, schön und schön und cute und schön.“

Andersrum: Was anderes haben die Elevator Boys auch nie behauptet. Anders als andere Influencerinnen und Influencer gaukeln die fünf Jungs ihrem Publikum gar nicht erst vor, irgendwas zu können. In ihren Videos werden weder matschige Bowls gekocht, noch versucht man sich an Comedy oder gibt Lebenstipps. Nein, die Elevator Boys gucken einfach nur süß und fertig. Das macht sie ironischerweise bemerkenswert authentisch.

Mit dem Konzept, einfach toll auszusehen, hat es die Gruppe inzwischen längst in den Mainstream geschafft. Die Elevator Boys tanzen schon lange nicht mehr nur auf Tiktok herum. Sie sind auch bei „Germany‘s Next Topmodel“ zu Gast, sind Kandidaten in der Spielshow „Klein gegen Groß“ und machen sogar bei „Wer weiß den sowas?“ mit. Sie arbeiten heute auch als professionelle Models, bekommen Jobs von Unterhosenherstellern und posen für Magazine.

Und jetzt, wo der Erfolg bereits auf dem Höhepunkt ist, folgt die logische Konsequenz: Die Tiktok-Boyband, die bislang gar nicht sang, soll künftig auch noch, richtig: singen.

Jetzt singen sie auch noch

„Runaway“ heißt der Song, der seit Freitag auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Eine eingängige und hochprofessionell produzierte Popnummer, die stylistisch offenbar von Kid Laroi und Justin Biebers „Stay“ inspiriert ist. Soll heißen: Man hört einen Achtziger-Uptempo-Beat der von einem durchgängigen E-Piano-Riff untermalt wird, dazu die zarten Stimmen der Tiktok-Boyband. Die Wahl dieser Stilmittels kommt sicher nicht von ungefähr: „Stay“ war einer der Tiktok-Viralhits des Jahres 2021 – zu einer Zeit, in der auch die Elevator Boys berühmt wurden. „Runaway“ soll jetzt offenbar ein ganz ähnlicher Erfolg werden.

Geschrieben wurde der Song laut Credits von Nathanaele Koll, der besser unter seinem Künstlernamen Nathan Trent bekannt ist. Internationale Bekanntheit erreichte der Musiker, als er Österreich 2017 beim Eurovision Song Contest in Kiew vertrat. Angeblich, so heißt es weiter in den Credits, sollen auch die fünf Elevator Boys selbst am Song mitgeschrieben haben. Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt.

Vieles deutet darauf hin, dass hier vielmehr ein Profi am Werk war. In den Lyrics geht es um ein nicht näher benanntes Liebespärchen, das gemeinsam dem Alltag entflieht. Diese Erzählung wird mit allerhand bunten Sprachbildern stringent durchgezogen. Dazu bilden die Lyrics eine Menge amerikanische Slangbegriffe ab, die man jetzt nicht zwangsläufig von deutschsprachigen Hitschreibern erwarten würde. Damit ist „Runaway“ sogar ein stückweit intelligenter geschrieben als manch ein Boyband-Hit aus den Neunzigerjahren, die meist aus platten Liebesbekundungen und Herzschmerz bestanden.

Produziert wurde „Runaway“ derweil von Jurij Gold, Tim Holtz, Liam Mour und Nikodem Milewski, die sich zuvor durch zahlreiche Pop-, Deutschrap und Dance-Produktionen einen Namen gemacht hatten.

Wie echt ist dieser Song?

Wie genau man nun einen Hit für eine Gruppe zaubert, die zuvor musikalisch überhaupt gar nicht in Erscheinung getreten ist, darüber lässt sich an dieser Stelle wohl nur spekulieren. Möglich wäre, dass alle vier Elevator Boys ganz zufällig super gute Sänger sind – nur wusste bislang niemand davon. Gräbt man etwas im Internet, lässt sich diese Theorie allerdings schnell entkräften. In einem Video der Plattform Digster zum Beispiel singen drei der Elevator-Boys a capella vor sich hin – und professionell klingt das nicht gerade. Da dürfte auch der Gesangsunterricht, den die Gruppe angeblich genommen hat, nicht mehr allzu viel helfen.

Vieles spricht dafür, dass man bei „Runaway“ ein wenig die Wunder Technik hat spielen lassen hat. Hört man genauer auf die Vocals des Songs, dann sind dort diese kleinen Verzerrungen in den Vocalfrequenzen zu erkennen, wie sie häufig durch die Tonhöhenkorrektur einer Audiosoftware entstehen. Im Volksmund ist dieser Effekt auch als Autotune bekannt – benannt nach der gleichnamigen Software des Unternehmens Antares. Er kann als Stilmittel eingesetzt werden, wie damals ikonisch bei Cher‘s Hit „Believe“ oder in zahlreichen modernen Rap-Songs. Er kann aber auch entstehen, weil man die Tonhöhen stark anpassen muss, weil ein Sänger einfach die Töne nicht trifft.

Aber spielt es wirklich eine Rolle, ob die Elevator Boys wirklich singen können oder nicht? Die Stimmen der fünf passen, ob gut gesungen oder nicht, jedenfalls ganz ausgezeichnet zum Endprodukt. Und wenn Jacob Rott am Ende des Songs sein Publikum ansäuselt, er wolle mal mit ihm „irgendwo in den Wolken“ schweben, dann dürften Elevator-Fans genauso ins Schwärmen geraten wie bei einem der vielen flirty Fahrstuhl-Clips.

Boybands waren schon immer ein Produkt der Oberflächlichkeiten, das war schon in den Neunzigern so, und daran ändern auch die Elevator Boys nichts mehr. Eine Frage aber sei dennoch erlaubt: Müssen wir uns von nun an daran gewöhnen, dass Menschen Plattenverträge bekommen, einzig und allein deshalb, weil sie schön sind?