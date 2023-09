„Enkel für Fortgeschrittene“: Die Seniorenbande ist zurück

Als „Enkel für Anfänger“ im Februar 2020 in die Kinos kam, lief zunächst alles gut. Bald waren 500.000 Tickets verkauft. Dann schlug das Coronavirus zu. Als sich die Infektionslage Mitte März zuspitzte, wurden die Kinos geschlossen.

Nun haben die Produzenten einen Nachfolgefilm initiiert. Wieder mit dabei sind Regisseur Wolfgang Groos und das erneut gut aufgelegte Hauptdarstellertrio.

Bekamen es die „Leihgroßeltern“ Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) im ersten Teil mit hyperaktiven Patchworkgeschwistern, stirnrunzelnden Helikoptereltern und alleinerziehenden Tinder-Müttern zu tun, schlagen sie sich nun mit pubertierenden Teenagern und verstärkt mit eigenen Problemen herum.

Als Karin nach einem Jahr als Au-pair-Oma in Neuseeland zu ihrem trägen Gatten Harald (Günther Maria Halmer) zurückkommt, erlebt sie eine unangenehme Überraschung. Nachbarin Sigrid (Imogen Kogge) schwingt bei ihr zu Hause Putzlappen und Kochlöffel. Eine Affäre vermutend, zieht Karin aus – und kommt bei ihrem ebenso eigenbrötlerischen wie pedantischen Freund Gerhard unter. Das führt erwartungsgemäß zu Reibereien. Derweil droht dem Schülerladen von Philippas Tochter Annika (Marie Burchard) die Schließung, weil die Hochschwangere sich schonen muss. Ihre Mutter und Karin springen ein. Gerhard hat erst keine Lust, lässt sich aber breitschlagen.

Der Clash des Seniorentrios mit der übernächsten Generation ist erneut amüsant geraten. Schön pointiert sind die Dialoge, wenn die Vorstellungen von Betreuenden und Betreuten zusammenprallen.

Dabei kann es der schauspielerische Nachwuchs mit dem schauspielerischen Etablissement aufnehmen. Linus von Emhofen als junger Wissenschaftsnerd Noah und Kayra Efe als Yasmin, die Gerhard schlagfertig Paroli bietet, sind eine Schau für sich – auch wenn Letztere in ihrer Ausdrucksweise stark an Jella Haases Chantal in der „Fack ju Göhte“-Trilogie erinnert.

Die Erwachsenen stehen dieses Mal eindeutig im Fokus. Karin muss sich mit ihrer Ehekrise auseinandersetzen, Philippa pflegt ein nicht einfaches Verhältnis zu ihrer Tochter, und Gerhard trägt mit Zeitungszusteller Aydin (Ercan Durmaz) eine Art Kleinkrieg aus, der eine ungeahnte Wendung nimmt.

Erfreulicherweise suchen Groos und Drehbuchautor Robert Löhr nur selten Zuflucht in Flachwitzen. Ihre Komödie hat einen gewissen Tiefgang – nicht nur, was die Annäherung der Generationen betrifft.

Aber natürlich soll die Komödie in erster Linie Spaß machen. Und das macht sie noch über das Ende hinaus. Erst im Abspann wird in einer Bilderserie enthüllt, was nach dem Konsum einschlägiger Pharmaka auf einer müde anlaufenden Feier abging, zu der Karin betagte Freunde und Bekannte eingeladen hatte. „Gammelfleisch-Party“? Von wegen! „Hangover“ lässt grüßen.

„Enkel für Fortgeschrittene“, Regie: Wolfgang Groos, mit Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, 110 Minuten, FSK 6