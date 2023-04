﻿Ersetzt die KI schon bald Adele und Ed Sheeran?

Der verblüffend echte Drake-Song „Heart on My Sleeve“ erwies sich als Fake einer KI. Die Plattenfirma Universal sieht Urheberrechtsverletzungen, Songwriter blicken unterschiedlich auf die neue Technik: Während Peter Gabriel von einem „kraftvollen Tool“ spricht, sehen Nick Drake und Heinz Rudolf Kunze die neue Technologie eher ablehnend.

Ist das die Zukunft der Popmusik oder gar schon ihre Gegenwart? Man promptet seiner Künstlichen Intelligenz (KI), man wolle einen melodischen Song mit der Struktur von „Hey Jude“ von den Beatles haben – auch sieben Minuten lang, mit einer ekstatischen Gesangsbrücke und der Stimme von Ed Sheeran – und binnen Kurzem wird einem vom Bot nach den Maßgaben ein völlig neuer Song fabriziert? Man möchte ein Funkbrett à la „Kiss“ von Prince, bestückt mit knochentrockenen Beats und gesungen von Adele? Et voilà – auch das wird die KI hinbekommen. Man kann dann auch wählen, wovon der Text handeln soll: Von Liebe, Lendentätigkeiten oder einer Corvette Stingray.

Täuschend echtes „Heart on My Sleeve“ – faszinierend und unheimlich zugleich

Das Stück „Heart on My Sleeve“, das von dem kanadischen Rapper Drake und seinem Landsmann The Weeknd zu stammen schien, und von Musikfans im Internet vielfach als „gut“, „wow“ oder auch mal als „bestes Werk von Drake seit einiger Zeit“ bewertet wurde, zeigt die faszinierenden und unheimlichen Möglichkeiten von KI, die seit der Präsentation von ChatGPT Anfang des Jahres in aller Munde sind. Die Trennschärfe zwischen menschen- und maschinengemachter Kunst ist nicht mehr auf den ersten Horch gegeben.

Was der unbekannte Nutzer „ghostwriter 977″ Anfang April auf Apple Music, Spotify und der chinesischen Plattform TikTok veröffentlicht hatte, ging als Drake-Original durch. 15 Millionen klickten das Stück bei TikTok an, Hunderttausende Mal wurde es bei Spotify und YouTube aufgerufen. Das Videobild zeigte eine Art Gespenst mit Sonnenbrille. Die Plattenfirma Universal tat dann kund, dass die Künstler am Song nicht beteiligt seien. Der Song mit dem gläserne Piano-Intro verschwand von den Portalen, tauchte dann bei Youtube wieder auf. Gestern noch Science-fiction, heute schon chartsreif – kaum zu glauben.

Nick Cave sprach von Travestie, Peter Gabriel ruft KI-Wettbewerb aus

An Popmusik von Stars wurde mithilfe von KI schon vor dem Pseudo-Drake-Song gearbeitet. Umgehend nach der Präsentation der KI-Software ChatGPT bekam die australische Indierock-Ikone Nick Cave (65) von der Maschine geschriebene Als-ob-Nick-Cave-Songtexte zugesandt. In seinem Newsletter „The Red Hand Files“ bestätigte er den Eingang der Lyrik. Er nannte das Ergebnis „Reproduktion als Travestie“ und bezweifelte die Songwriterfähigkeiten des Programms. Das Wort „Mist“ fiel. In KI sieht der Frontmann der Bad Seeds „eine utopische Zukunft oder unseren kompletten Untergang“.

Der einstige Genesis-Sänger Peter Gabriel (73), der im Herbst sein lang erwartetes neues Album herausbringen wird, ist da – wie auch der französische DJ-Weltstar David Guetta (55) – wohlgesinnter, rät eher zu Indienstnahme der Technologie. „Ich glaube, es ist besser, mit einem leistungsstarken neuen Tool zu arbeiten, als bloß zu herumzugrummeln oder so zu tun, als gäbe es das nicht“, wurde Gabriel zuletzt im Musikmagazin „Uncut“ zitiert. Um am Dienstag, 18. April, auf seiner Website gleich mal einen KI-Wettbewerb auszurufen.

„Diese leistungsstarken, transformativen KI-Tools sind zum ersten Mal für uns alle zugänglich. Wir haben die Chance, aus den Fäden unserer eigenen Fantasie und Kreativität neue Wirklichkeiten zu weben“, so Gabriel. Allerdings ist sein Wettbewerb visueller, nicht etwa akustischer Natur. Die Teilnehmer sollen zu einem von sechs von Peter Gabriel handverlesenen Songs – Klassikern wie „Sledgehammer“ und Stücken aus dem kommenden Album i/o – per KI Videos anfertigen.

Es winken ihnen Geldpreise und Tickets für Gabriels Konzerte. „Ich habe meine Welt aus Klang erschaffen und fordere nun die Gemeinschaft der visuellen Künstler auf, ihre eigenen unerforschten audiovisuellen Traumlandschaften mit einem Teppich aus meiner Musik zu erschaffen.“ Eine Herausforderung: Toppe einer mal das legendäre „Sledgehammer“-Video mit der Spielzeugdampfeisenbahn, die des Sängers Kopf umkreist.

Plattenfirma Universal sieht Verletzung des Urheberrechts

Der Geist ist aus der Flasche, KI versucht sich in Dichtung, Fotografie, Film und Bildender Kunst, und auch dieser Text könnte theoretisch KI-basiert sein (ist er aber nicht, ehrlich!). Drakes Plattenfirma will gegen den Geist vorgehen. Der Konzern Universal sah in einem in der Nacht zu Montag veröffentlichten Statement im „Training generativer KI mit der Musik unserer Künstler“ unter anderem „eine Verletzung des Urheberrechts“.

Der Drake-Fake werfe die Notwendigkeit für alle Beteiligten auf, sich im Musikbiz zu positionieren, zu entscheiden, wo man steht. „Auf der Seite der Künstler, der Fans und des menschlichen kreativen Ausdrucks oder auf der Seite tiefgreifender Fälschungen, des Betrugs und der Verweigerung der den Künstlern zustehenden Vergütung.“ Die Musikportale werden künftig alle Mühe haben, Scheinsongs abzuwehren, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Der Wille ist aber wohl da, Universal sieht sich „ermutigt durch das Engagement unserer Plattformpartner in diesen Fragen“. Sie hätten erkannt, „dass sie Teil der Lösung sein müssen“.

„Heart on My Sleeve“ – ein „abgeleiteter Song, keine Kopie

Da der Song „Heart on My Sleeve“ aber, anders als es bei der Verwendung eines Samples der Fall wäre, keine Kopie von Musik aus dem Drake-Oeuvre ist, erscheint Universals Anspruch auf ein Urheberrecht auf den ersten Blick schwierig. Das Sammeln von Trainingsdaten, in diesem Fall Drake-Songs, für eine KI ist bislang nicht als Urheberrechtsverletzung ausgewiesen.

Man könnte „Heart on My Sleeve“ diesbezüglich am ehesten als „abgeleiteten Song“ bezeichnen- Auf der Website „The Verge“ wird Microsoft-CEO Sarya Nadella zitiert, es gehe „um die faire Nutzung“ von KI. Sie denke, „dass es einige Prozesse geben wird, die auch Präzedenzfälle ergeben müssen.“ Bezüglich KI-Training fehlen diese noch.

„Halt den Fluss an, wenn du kannst / halt den Wind an, wenn du‘s wagst“ heißt es auf „Halt das Herz an“, dem soeben erschienenen Single-Vorboten zu Heinz Rudolf Kunzes Ende Mai kommendem neuen Album „Können vor Lachen“. Die Zeilen könnte man – bezöge man sie auf KI-Pop – ein wenig im Sinne der Gabrielschen Nutzbarmachung lesen – wahlweise aber auch fatalistisch: Gewisse Dinge lassen sich nicht ändern, der Wind weht, egal wie sehr man das verhindern möchte.

Heinz Rudolf Kunze und KI für „komplette Idiotie“

„Ich verstehe nichts von Technik“, äußert Kunze Klartext gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Und auch auf die Gefahr hin, nicht klüger zu sein als Goethe im Verhältnis zur Eisenbahn, kann ich nicht anders, als KI wieder einmal für ein mögliches Ende der Welt zu halten – so furchtbar in seinen Konsequenzen, dass der Terminator dagegen wie Pumuckl wirkt.“ Damit steht er ganz klar auf der Cave-Seite.

Würde er sich denn zumindest aus Neugier mal eine Platte mit KI-Pop kaufen? Ganz klar nicht, aber Kunze kauft sowieso überhaupt keinen Pop mehr, denn, „der klingt ja schon seit Jahrzehnten nach KI – aber als Abkürzung für ‚keine Intelligenz‘ oder ,komplette Idiotie.“ Gehe man näher ran an die heutigen „Pop-Sternchen“, so glaubt der Songwriter bei vielen schon ein „irgendwie merkwürdig mechanisches Ticken“ wahrzunehmen.

Dann bricht der 66-Jährige noch eine Pseudo-Lanze für die Pseudo-Songs: „Vielleicht“, so mutmaßt der Sänger und Songwriter mit böser Zunge, „wäre KI-Pop am Ende sogar noch besser als mancher Dumpfbackenpop sogenannter Menschen.“

Und vielleicht wäre KI-Pop auch eine weitere Möglichkeit für jedermanns 15 Andy-Warhol-Minuten im Rampenlicht der Welt. Wahrscheinlich bräuchte man vorher ein paar KI-Prompter-Kurse, um die Prompts genannten Kommunikationsanweisungen an die KI korrekt und passgenau zu geben. Lässt man sie dann die eigene Stimme formschön über die eingangs erwähnten „Hey Jude“-Ableitung legen, wird man – wer weiß – vielleicht doch noch selbst zum Popstar.