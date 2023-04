﻿Passt Macho-Spion James Bond nicht mehr in die Zeit, Frau Sherwood?

Kim Sherwood, Sie sind die erste Autorin eines James-Bond-Romans. Ist 007 für Sie persönlich ein Held?

Ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Bond-Fan, seit ich als Kind zum ersten Mal die Filme von Pierce Brosnan im Fernsehen gesehen habe. Als Kind spionierte ich meine Nachbarn aus, die glücklicherweise sehr tolerant waren, und ich schrieb dann Geschichten über sie. Als ich mit etwa zwölf Jahren versuchte, Spionagegeschichten zu schreiben, kaufte ich Ian Flemings „Liebesgrüße aus Moskau“ gebraucht, und ich verliebte mich auch sofort in seinen Schreibstil.

Spielen britische Kinder eigentlich James Bond?

Ich schon. Und es hat meine Fantasie als Kind angeregt, weil es eine geheime Welt ist. Auch die Kindheit hat ja etwas von einer geheimen Welt. Und die Erwachsenen sind in einer anderen Welt, die man versucht zu beobachten und zu erlernen.

Wie kam es dazu, dass Sie jetzt eine James-Bond-Romantrilogie schreiben?

Schon immer habe ich zu jedem, der mir zuhörte, gesagt, dass ich eines Tages James-Bond-Storys schreiben möchte. Und ich habe es zufällig der richtigen Person gesagt. Es war meine Agentin, und sie hatte gehört, dass der Fleming-Nachlass einen neuen Autor suchte, weil Anthony Horowitz‘ Amtszeit zu Ende ging. Also luden sie mich ein.

Den totalen Bond-Fan Kim Sherwood.

Für sie ist es sehr wichtig, dass man als Autor ein Fan ist, denn es handelt sich hier definitiv um ein Vermächtnis, und sie wollen, dass man sich wirklich kümmert. Ich schickte ihnen auch einen Schulaufsatz über 007, den meine Mutter zum Glück nie weggeworfen hatte. Man musste über einen Autor schreiben, den man bewundert. Und ich hatte ein ganzes Heft über Ian Fleming geschrieben.

Freut es Sie, dass Sie überall als erste Bond-Autorin gefeiert werden oder nervt das eher?

Oberflächlich betrachtet ist Bond etwas, das von Männern für Männer gemacht ist. In Wahrheit reihe ich mich mit dem Roman „Doppelt oder nichts“ in eine lange Reihe von Frauen ein, die an der Erschaffung von Bond beteiligt waren. Das Vorbild für meine Agentin 003, die echte Joanna Harwood, war Co-Autorin von „007 jagt Dr. No und „Liebesgrüße aus Moskau“, meinem Lieblings-Bond-Film. Und dann sind da natürlich all die Frauen, die an der Produktion der Filme beteiligt waren, allen voran die Produzentin Barbara Broccoli. Samantha Weinberg hat „The Moneypenny Diaries“ geschrieben. Ich reihe mich in Wahrheit in eine lange Liste von Frauen ein. (lacht)

Wie war es, in dieser Welt zu schreiben?

Es war der größte Spaß, den ich je beim Schreiben hatte. Ich kichere immer mal wieder vor mich hin, weil es so surreal wirkt. Jedes Mal, wenn ich die Worte James Bond schreibe, denke ich: Ist das wirklich wahr? Ist das echt mein Leben?

„Ich dachte an eine sozialistische Spionagegeschichte“

Ist mit „Doppelt oder nichts“ die Zeit der philantropischen 00-Agenten angebrochen?

Ja. Wenn man sich die typische James-Bond-Story anschaut, ist sie im Wesentlichen eine Abenteuererzählung. Ein Held nimmt einen Auftrag an, zieht alleine los, weit weg von zu Hause, sammelt ein paar Verbündete ein, ist aber im Grunde genommen isoliert und stellt sich der Bestie alleine. Und davon wollte ich wegkommen. Ich wollte versuchen, die Struktur zu erneuern, indem ich ein Ensemble von Helden schuf, die zusammenarbeiten. Es ist interessant, dass Sie das Wort „philanthropisch“ verwendet haben, denn ich dachte in gewisser Weise an eine sozialistische Spionagegeschichte. Mehrere Charaktere helfen sich gegenseitig und teilen die Last, ein 00-Agent zu sein. Dies schien mir besser in unsere Gegenwart zu passen. Denn ich denke, wir leben in einer Zeit, die mehr denn je eine kooperative Anstrengung im Angesicht des Bösen und in Krisen erfordert.

Es ist ein Bond-Roman ohne Bond geworden. Wie kam es dazu?

Das war meine Idee, um diese neuen Figuren einzuführen. Hat man Bond auf den Seiten, dominiert er alles. Ich wollte das Rampenlicht aber meinen neuen Doppel-Null-Agenten geben und dazu musste ich James bitten, ein wenig aus dem Scheinwerfer zu treten. Er war dann ganz verschwunden, die neuen Figuren versuchen, ihn zu finden. Bond ist abwesend und anwesend, weil er in den Köpfen seiner Leute ist, in ihren Erinnerungen.

„Wir sehen Bond aus der Perspektive anderer Leute“

Er wird diesmal definiert. Er definiert sich nicht selbst.

Wir sehen ihn aus der Perspektive anderer Leute. So bekommen wir verschiedene Facetten von Bonds Charakter zu sehen. Bei Moneypenny sehen wir Bond aus der Perspektive einer langjährigen Freundin und Verbündeten. Sie sieht eine verletzlichere Seite von Bond, als er sie anderen Menschen zu zeigen bereit war. Und dann haben wir mit 003 jemanden, die ihn geliebt hat und die er geliebt hat. Wir sehen also eine eher romantische Seite von ihm. Und wir kriegen auch etwas von dem Trauma zu sehen, das Bond mit sich herumträgt, wenn es um Beziehungen zu Frauen geht. Aus der Sicht von Bashir hat Bond ihn als Mentor begleitet. Bond ist hier eher ein Lehrer - ein weiser älterer Mann, den wir in den Filmen nicht zu sehen bekommen.

Mit der neuen Moneypenny und mit 003 schaffen Sie sehr starke Frauenfiguren, die weit über das Bondgirl-Klischee hinausgehen.

Auch viele der weiblichen Figuren aus den Fleming-Büchern und den Filmen sind starke Charaktere mit komplexen Geschichten, abgerundeten Persönlichkeiten, eigenen Motivationen und Plänen. Als es aber für mich darum ging, Moneypenny und 003 zu schreiben, wollte ich sie richtig in den Mittelpunkt der Story stellen. Als Bond-Fan habe ich in meiner Jugend immer gespielt, dass ich James Bond bin. Ich habe nie ein Bond-Girl gespielt - was jetzt keine Beleidigung für Bond-Girls sein soll. Aber ich wollte keine Nebenrolle spielen. Ich wollte der Held sein. Jetzt sind die beiden Heldinnen.

Die toughe 003 Johanna Harwood erinnert sich an ein Wochenende mit James Bond, als sie nichts unter ihrem Bademantel trug, nur weil er das mochte. Harwood ist in diesem Moment wie die alten Bond-Girls. Wie schwer ist es für Sie gewesen, dem Sexismus der Marke Bond gerecht zu werden?

Es ist ein wenig anders. Normalerweise sehen wir in Flemings Romanen diese romantischen Momente aus Bonds Perspektive. Hier ist es der weibliche Blick auf Bond. Ich wollte ihre Beziehung zu Bond so schreiben, dass sie sexy ist, denn das ist es, was wir von Bond erwarten. Gleichzeitig lieben sie einander wirklich - aber natürlich hat es nicht gehalten. Ich war im Grunde aber nicht wirklich daran interessiert, über die sorglose Einstellung zum Sex zu schreiben, sondern warum Bond keine dauerhaften Beziehungen haben kann. Er verliert seine Eltern in jungen Jahren, dann verliebt er sich in Vesper Lynd, und auch das endet in einer Tragödie. Dann verliebt er sich wieder in Tracy Di Vincenzo, und wieder gibt es eine Tragödie.

Am Tag der Hochzeit.

Mir dämmerte, dass es kein Wunder ist, dass dieser Mann keine dauerhaften Beziehungen eingeht – er ist zu beschädigt und zu verängstigt.

„Gesicht der Klimakrise waren für mich die Superreichen“

Die Klimakrise steht im Mittelpunkt Ihrer Geschichte. Sie wird von Milliardären ausgenutzt, die selbst aus dem Weltuntergang Profit schlagen.

Über die Bösewichte nachzudenken, ist einer der witzigsten Teile beim Schreiben von Bond und eine der größten Herausforderungen, weil es so viele ikonische Bond-Bösewichte gibt. Ian Fleming hat immer über die größten Bedrohungen seiner Zeit geschrieben, sei es die Angst vor der Atombombe oder die Angst vor dem Kommunismus. Und als größte Bedrohung unserer Zeit erschien mir die Klimakrise. Die muss man natürlich auch auf menschliche Dimensionen reduzieren, damit man gegen sie ankämpfen kann. Gesicht der Klimakrise waren für mich die Superreichen und die Industrie, die die Krise aufhalten könnten, es aber nicht zu wollen scheinen. Der einzige Grund, der mir dafür einfiel, ist Profit. Ich wollte menschliche Gier erforschen, dass einige Menschen sich anscheinend als von der Menschheit getrennt betrachten, so als ob sie nicht unser Schicksal teilen müssten.

Wenn man heute an James Bond denkt, dann eher an die Filme als an die Romane. Hatten Sie einen der Film-Bonds im Kopf?

In gewisser Weise alle, denn je nach Art der Szene, die ich schreibe, ändert sich das. Wenn ich also eine sehr virile Actionszene schreibe, denke ich an Daniel Craig. Stelle ich mir James Bond vor, wie er einen Raum durchquert, ist es Sean Connery mit seinem pantherartigen Gang. Und lächelt er, ist es Pierce Brosnan. In gewisser Weise gibt es also ein endloses Archiv, aus dem man schöpfen kann, wenn es um Bond geht.

„Ich trauere immer noch um Daniel Craig“

Welcher Schauspieler wäre der beste nächste Bond?

Ich habe keine Ahnung. Zum Glück ist das kein Problem, das ich lösen muss. Die Broccolis machen das aber seit vielen Jahrzehnten sehr gut, man kann ihnen vertrauen. Ich selbst trauere immer noch um Daniel Craig. Ich kann mir noch keinen anderen in der Rolle vorstellen.

Könnte „er“ auch eine „sie“ werden?

Produzentin Barbara Broccoli hat gesagt, dass Bond immer männlich sein wird. Für mich ist es auch interessanter, originelle weibliche Charaktere wie 003 zu entwickeln, einfach weil ich als weibliche Autorin und Fan des Action-Genres meine weiblichen Helden nicht in einer männlichen Schablone sehen möchte. Lieber eine originelle neue weibliche Figur, die hoffentlich genauso cool ist.

Diversität ist bei „Doppelt oder nichts“ Trumpf, während aus einer Neuausgabe der Fleming-Romane Rassismus und Homophobie entfernt wurden. Ihr Agent 009 Sid Bashir ist der Sohn einer pakistanischen Frau und eines Sudanesen, Agent 004 Joseph Dryden ist schwarz und schwul.

Als ich diese neuen Figuren schrieb, habe ich als Erstes auf der MI6-Website nachgeschaut, wo man die Stellenanzeigen sehen kann, um zu sehen, wen sie als Spione rekrutieren wollen. Und es wurde sehr schnell klar, dass sie nach verschiedenartigen Agenten suchen. Ich habe nachgeforscht und bin auf die Idee der perspektivischen Blindheit gestoßen, die insbesondere seit dem 11. September 2001 von Spionageagenturen auf der ganzen Welt erkannt wurde, die versuchen, diverse Spione als strategischen Vorteil zu nutzen. Perspektivische Blindheit bedeutet, dass, wenn alle in der Agentengruppe aus derselben Menschengruppe kommen und dieselbe Perspektive haben, sie alle dieselben Hinweise übersehen und sich nicht gegenseitig herausfordern. Auch weil sie alle denken, dass der andere Recht hat. Das hat mich inspiriert. Ich wollte versuchen, Figuren zu erschaffen, die die Welt widerspiegeln, in der ich aufgewachsen bin - in London, einer sehr multikulturellen Stadt. Ich wollte auch mehr Leser dazu einladen, sich selbst als Held zu sehen und davon wegzukommen, dass der Held ein heterosexueller weißer Mann sein muss.

„Helden geben uns in Zeiten wie diesen Hoffnung“

Vielleicht ist James Bond in ihrer Trilogie jetzt tatsächlich tot. Aber zuzeiten von Putins Angriffskrieg ist es definitiv keine Zeit für Bond zu sterben. Wir brauchen ihn.

Ich stimme zu. Ich denke, dass James Bond eine Figur ist, die so beliebt geblieben ist, weil er das ist, was wir zu ganz verschiedenen Zeiten in der Geschichte brauchten – immer dann, wenn wir mit Ereignissen konfrontiert sind, die sich unüberwindbar anfühlen: Ukraine oder Syrien oder die Klimakrise. Dann wenden wir uns an unsere Helden, Helden geben uns in Zeiten wie diesen Hoffnung.

Genau deswegen muss ich Sie am Ende fragen, weil nur Sie es wissen: Ist 007 noch am Leben?

(lacht) Wenn ich Ihnen das verraten würde, müsste ich Sie danach sofort umbringen.

Kim Sherwood (34) ist Schriftstellerin und Dozentin für kreatives Schreiben an der Universität von Edinburgh, wo sie lebt. Ihr erster Roman „Testament“ (2018) über den langen Schatten des Holocaust wurde mit dem Bath Novel Award und dem Harper‘s Bazaar Big Book Award ausgezeichnet. Ihr zweites Buch, „Doppelt oder nichts“ (2022, dt. Titel „Doppelt oder nichts“) den Sherwood bei der Leipziger Buchmesse 2023 präsentierte, ist der erste Teil einer James-Bond-Trilogie, die vom Ian Fleming Estate in Auftrag gegeben wurde, um die Welt von MI6-Agent 007 zu erweitern. Die deutsche Ausgabe von „Double or Nothing“ erscheint am Dienstag, 2. Mai, unter dem Titel „Doppelt oder nichts“ (Cross Cult, 496 Seiten, 20 Euro).