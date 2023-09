Minneapolis. In den USA steht das erste Bild, das der Fernsehkünstler Bob Ross je im TV gemalt hat, zum Verkauf – für den stolzen Preis von fast 10 Millionen Dollar. Zwar sei das Werk „A Walk in the Woods“ (Ein Spaziergang im Wald) wie alle Ross-Bilder kein Meisterwerk, aber darum gehe es bei der Kunst des auch in Deutschland populären malenden Moderators nicht, sagte Ryan Nelson, Besitzer der Galerie Modern Artifact in Minneapolis (Bundesstaat Minnesota). Ross sei „der Künstler des Volkes“ gewesen, die Zuschauerinnen und Zuschauer seiner Sendung hätten seine Landschaftsbilder geliebt. „Es ist keine hochkarätige Galerie, die einem sagt, dass Bob Ross großartig ist. Es ist die breite Masse, die Bevölkerung der Welt, die sagt, dass Bob Ross großartig ist“, so Nelson.

„A Walk in the Woods“ war das erste von mehr als 400 Gemälden, die Ross in seinem langlebigen TV-Malkurs „The Joy of Painting“ produziert hat. Für jedes Bild benötigte er nicht mal eine halbe Stunde und wenig mehr Material als einen großen Borstenpinsel und einen Spachtel. Ross, der 1995 starb, moderierte die Sendung von 1983 bis 1994.

