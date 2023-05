﻿Sprache, Melancholie und mehr: Fünf Gründe, warum Musik aus Schweden so unfassbar erfolgreich ist

Hannover. Und schon wieder ist es Schweden. „Tattoo“, der Song der Stockholmer Sängerin Loreen hat dem skandinavischen Land mal wieder einen Sieg beim „Eurovision Song Contest“ eingebracht. Satte 583 Punkte erreichte das Stück am Samstagsabend – damit steht Loreen vor Finnland (526 Punkte) und Israel (362 Punkte).

Für die 39-Jährige wird der ESC-Sieg allmählich zur Gewohnheit: Schon 2012 holte Loreen den Contest erstmals ins eigene Land, damals mit „Euphoria“, das später auch europaweit zum Hit wurde. Sehr viel auffälliger ist aber noch: Schweden selbst belegt seit Jahren beim Wettbewerb ausschließlich Spitzenplätze.

Alle schwedischen Beiträge der vergangenen Jahre schafften es in die Top 10 – einzige Ausnahme ist der Beitrag „Voices“ von Tusse aus dem Jahr 2021 (Platz 14). Der letzte Sieg der Schweden ist erst acht Jahre her – 2015 gewann Måns Zelmerlöw mit seinem Song „Heroes“ haushoch. Seit es den Contest gibt, holte Schweden den Titel siebenmal, erstmals mit ABBAs „Waterloo“ aus dem Jahre 1974. Das hat in dieser Form bislang nur Irland geschafft – Deutschland hingegen gewann den ESC nur zweimal.

Man könnte nun vermuten, Schwedens Erfolg sei vielleicht ein ESC-spezifisches Phänomen. Doch der Schein trügt: Schweden ist eines der Länder, das auch abseits des Contests die größten Pop-Exporte der vergangenen Jahrzehnte hervorgebracht hat. Laut einem Bericht der Branchenorganisation Export Music Sweden aus dem Jahr 2020 gibt es nur zwei Länder auf der Welt, die mehr Musik exportieren als importieren: die USA und das Vereinigte Königreich.

Die lange Liste der schwedischen Pop-Exporte

Zu diesen Exportschlagern gehört selbstverständlich die Band ABBA mit ihren rund 400 Millionen verkauften Tonträgern – die Band gilt als eine der erfolgreichsten der Musikgeschichte. Aber die Liste der schwedischen Pop-Exporte ist noch viel länger.

Ace of Base aus Göteborg landen in den Neunzigerjahren mit Songs wie „All That She Wants“ oder „The Sign“ weltweite Nummer-1-Hits – es folgt eine erfolgreiche Karriere bis in die 2000er Jahre. Zahlreiche große Popmusikerinnen und -Musiker bezeichnen die Gruppe heute als ihr Vorbild, darunter etwa Lady Gaga.

Der Stockholmer Tim Bergling alias Avicii wird 2011 mit seinem House-Track „Levels“ zum Superstar. Es folgen Nummer-1-Hits ohne Ende, darunter allen voran der Dance-Country-Hit „Wake Me Up“. Der 29-Jährige zerbricht schließlich an seinem eigenen Erfolg: Im April 2018 wird Bergling tot im Oman gefunden.

Marie Fredriksson aus Össjö und Per Gessle aus Halmstad gründen 1986 das Pop-Duo Roxette . Mit Hits wie „It Must Have Been Love“ oder „The Look“ und mehr als 80 Millionen verkauften Platten in der ganzen Welt zählt Roxette zu den erfolgreichsten Popmusikbands der Achtziger- und Neunzigerjahre. Fredriksson stirbt 2019 an den Folgen ihrer Krebserkrankung.

Alles an diesem Namen klingt britisch – und trotzdem kommen The Cardigans aus Schweden. Mit Songs wie „Lovefool“, „Erase/Rewind“ und „Sick & Tired“ gelingen der Rock-Pop-Band in den Neunzigerjahren weltweite Superhits. Alben wie „First Band on the Moon“ oder „Gran Turismo“ schaffen es nicht nur im europäischen Raum, sondern auch in den USA in die Charts.

Den Namen Max Martin dürften die wenigstens kennen – dabei hat der Produzent und Songwriter aus Stockholm mehr Nummer-eins-Hits geschrieben als jeder andere Songwriter in der Geschichte (mit Ausnahme von John Lennon und Paul McCartney). Martin schreibt und produziert in den Neunzigerjahren das Album „Oops! ... I Did It Again“ von Britney Spears, diverse Songs von N‘Sync, Celine Dion, Bon Jovi, Bryan Adams und Westlife. In den 2000er Jahren sorgt Martin für nahezu sämtliche Hits der großen Rock-Pop-Welle – etwa der US-Nummer-1-Hit „Raise your Glass“ von Pink und „My Life Would Suck Without You“ von Kelly Clarkson. Die jüngeren musikalischen Erfolge Martins finden sich etwa auf dem vierten Studioalbum „After Hours“ des kanadischen Superstars The Weeknd.

Auch die erfolgreichen Künstler und Acts Robyn, Neneh Cherry‚ Schwedish House Mafia, Rednex, Basshunter, Dr. Alban, Alcazar, Eagle-Eye Cherry, Lykke Li, Zara Larsson und Europe kommen aus Schweden.

Und es sind nicht nur schwedische Künstlerinnen und Künstler, die im internationalen Musikmarkt den Ton angeben. Mit Spotify stammt selbst der erfolgreichste Streamingdienst der Welt aus Schweden. Der Dienst für Hobby-Musiker Soundcloud mit Sitz in Berlin wurde einst von Schweden gegründet. Schwedische Programmierer halfen auch beim Aufbau von Apple Music. Und: Lange vor dem Streamingzeitalter wurde nicht zuletzt die berüchtigte Plattform The Pirate Bay in Schweden gegründet.

Wie ist dieser Erfolg zu erklären?

1. Schwedens Politik fördert Musik

Begibt man sich auf die Suche nach einer Antwort, stößt man auf alle möglichen Erklärungsansätze. Schwedens ungewöhnlicher Erfolg bewegt Musikforen, US-amerikanische Medien und Wissenschaftlerinnen- und Wissenschaftler gleichermaßen. Eine Theorie lässt sich aber in allen Publikationen immer wieder lesen: die außergewöhnliche musikalische Früherziehung des skandinavischen Landes.

In Schweden gibt es zahlreiche öffentlich subventionierte Musikprogramme an Schulen, rund 30 Prozent der schwedischen Kinder nehmen daran teil. Das gilt übrigens auch für den bereits erwähnten Hitschreiber Max Martin: Er hatte in Interviews immer wieder erklärt, seine musikalische Früherziehung sei ein Grundstein für seinen späteren Erfolg gewesen.

Auch Erwachsene werden durch spezielle Musikprogramm gefördert. Der Statens Kulturråd (schwedischer Kunstrat) fördert jährlich etwa 100 Musik-Acts mit 1,5 Millionen Euro. Weitere Summen im hohen Millionenbereich fließen an Konzerthallen und an regionale Musikgruppen.

In einer Studie der Uni Münster wird die musikalische Förderung in direkten Vergleich mit der in Deutschland gestellt. Demnach besuchen in Schweden dreimal so viele Kinder und Jugendliche wie in Deutschland eine Musikschule. Die Kursgebühren und das Ausleihen von Instrumenten im Land sind zudem günstiger. Schon in der Nachkriegszeit seien die Bedingungen für jüngere Musikerinnen und Musiker in Schweden günstiger gewesen als hierzulande – es habe sich schon zu dieser Zeit eine große Amateurmusikszene gebildet.

2. Musik hat einen hohen Stellenwert in den Medien

Popmusik ist in Schweden ein riesiger wirtschaftlicher Faktor. Das macht sich auch in der Musikindustrie bemerkbar – und in den Medien.

Die Musikindustrie Schwedens ist eng vernetzt: Es gibt Zusammenschlüsse von Musikerinnen und Musikern, Songwritern und Verlagen. Eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Export Music Sweden hat das alleinige Ziel, schwedische Künstlerinnen und Künstler im Ausland zu fördern. Auch das Plattenlabel Stockholm Records verfolgt dieses Ziel und sorgte bereits für eine Menge internationaler Hits, darunter der Neunzigerjahre-Hit „Lovefool“ der Cardigans.

Im schwedischen Fernsehen spielen Musikshows eine große Rolle. Da wäre etwa „Allsång på Skansen“, eine Mitsingveranstaltung, die schons seit 1935 besteht und jährlich vom schwedischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Enorm erfolgreich ist auch das schwedische „Sing meinen Song“-Pendant „Så mycket bättre“. Zudem finden im schwedischen TV viele Musik-Quizshows statt.

Musikalischer Höhepunkt ist das jährliche „Melodifestivalen“ – ein sechswöchtiger Samstagabend-Wettbewerb, in dem der Teilnehmer oder die Teilnehmerin für den ESC gewählt wird. Jedes Jahr schalten rund vier Millionen Menschen ein – fast die Hälfte der Bevölkerung.

3. Schweden ist international

Eine weitere Theorie: Die stark aufs Internationale ausgerichtete schwedische Musikindustrie. Mit seinen gerade einmal zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gehört das Land zu den kleineren Ländern Europas. Blickt man in die Spotify-Charts des Landes, so finden sich hier zwar eine Menge schwedischsprachige Hits – klar ist aber auch: Musik für den internationalen Markt zu produzieren, dürfte deutlich lukrativer sein.

Die logische Konsequenz: Entweder werden Songs direkt für den Rest der Welt geschrieben – oder schwedische HIts werden später noch mal ins Englische umgedichtet.

Der Dance-Song „Boten Anna“ von Basshunter etwa wurde in seiner englischsprachigen Version „Now You‘re Gone“ endgültig zum Welterfolg. Andere Künstler, wie etwa der frühere ESC-Teilnehmer Benjamin Ingrosso, veröffentlichen mal schwedischsprachige, mal englischsprachige Stücke im Wechsel.

4. Schweden sprechen gutes Englisch

Allein den internationalen Musikmarkt anzugreifen, reicht aber nicht: Man muss es auch können. Für die Schweden dürfte das ein Leichtes sein – denn sie sprechen (und singen) ausgezeichnetes Englisch.

Verschiedene Befragungen, darunter von der Europäischen Union und vom English Proficiency Index bescheinigen Schweden die höchste Sparchkomptenz unter den europäischen Ländern, in denen Englisch keine Muttersprache ist. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern synchronisiert Schweden keine englischsprachigen Fernsehserien und Filme – Einwohnerinnen und Einwohner sind also tagtäglich mit der englischen Sprache konfrontiert.

Auch in der Musik macht sich das bemerkbar. Selbst ohrwurmige Pop-Texte von Ace of Base sind mit allerhand lyrischen Finessen gespickt, auf die ein Dieter Bohlen vermutlich niemals kommen würde. Auch klingt der schwedische Akzent im Englischen, sofern überhaupt vorhanden, deutlich angenehmer als etwa der harte deutsche.

Ulf Ekberg, Gründungsmitglied der Band Ace of Base, unterstützt diese Theorie allerdings nicht. „Für Schweden ist [die Melodie] die Nummer eins und war es schon immer“, so Ekberg einmal zur Zeitung „The National“. Beim Text versuchten schwedische Songwriter vielmehr, ihre Songs für ein Weltpublikum verständlich zu machen. Amerikanische Songs seien oft schon zu kompliziert zu verstehen: „Wir versuchen immer, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, deshalb haben wir Wohlfühlmelodien und einfache Texte, damit jeder Spaß haben kann.“

5. Die Melancholie macht‘s

Die Schweden selbst haben aber noch eine ganz eigene Theorie, warum ihre Musik so erfolgreich ist: Die besondere Melancholie, ihrer Songs – ausgelöst auch durch die langen dunklen Winter. Da entsteht offenbar eine ganz besondere Stimmung, wie die offizielle PR-Website des Landes „Sweden.se“ meint.

Bei der Melancholie handele es sich um „eine Tradition, die von ABBA ins Leben gerufen wurde und sich an der schwedischen Volksmusik orientiere. Melodien, die einst in den Tiefen eines Kiefernwaldes gepfiffen wurden, hallen heute weltweit wider.“

Es könnte stimmen: Der aktuelle Hit „Tattoo“ von Loreen ist zwar tanzbar, besteht aber aus auffällig vielen Moll-Akkorden. Dazu kitschig-romantische Sprachbilder: „Violins playing and the angels crying / When the stars align then I‘ll be there“. (Geigen spielen, Engel weinen – wenn die Sterne übereinstimmen bin ich da.“) Auch Bands wie Ace of Base wurden mit dieser ganz besonderen Mischung aus Melancholie und Party-Hit einst berühmt.