Schauspieler Ethan Hawke würde sich dringend eine schärfere Waffengesetzgebung in den USA wünschen, glaubt aber nicht wirklich daran. Seiner Ansicht nach ist „etwas Grundsätzliches in Amerika zerbrochen, was die Beziehung zu Waffen betrifft“.

Schauspieler Ethan Hawke („Before Sunrise“, „Training Day“) macht die Waffengewalt in den USA ratlos: „Kaum etwas bestürzt mich mehr als die Tatsache, dass die Schießereien in den USA immer weiter gehen. Niemand tut wirklich etwas dagegen. Das macht mich verrückt“ sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Dabei wäre es einfach, wie andere Länder beweisen. Jeder, der Auto fährt, muss beweisen, dass er dazu befähigt ist. Wieso ist das bei Waffen anders?“, so der Schauspieler. „Etwas Grundsätzliches in Amerika ist zerbrochen, was die Beziehung zu Waffen betrifft.“

Nach Hawkes Ansicht liegt der tiefere Grund für den laxen Umgang mit Waffen im Ökonomischen: Es werde „viel Geld mit Waffen in den USA verdient, so Hawke gegenüber dem RND. „Die Unternehmen verkaufen sie in die ganze Welt. Jedes Mal, wenn sich eine Rebellion in einem irgendeinem seltsamen Land ereignet, sind M-16-Gewehre aus Amerika dabei. Die Waffenkonzerne sind verantwortlich für so viele Tote.“

Hawke stammt aus Texas. Dort hatte kürzlich ein Amokläufer in einer Grundschule in der Kleinstadt Uvalde mit einem Sturmgewehr 21 Menschen erschossen – 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen.

RND/sto

