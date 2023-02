Die Darstellerinnen und Darsteller des Kinofilm für "Everything Everywhere All at Once" räumten bei den SAG Awards ab: Harry Shum Jr. (l-r), Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis.

„Everything Everywhere All at Once“ räumt bei den SAG Awards ab

Los Angeles. Bei der Verleihung der SAG Awards in Los Angeles haben Darsteller in der Science-Ficition-Tragikomödie „Everything Everywhere All at Once“ alle anderen überstrahlt. Der Film siegte am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie bestes Schauspielensemble. Michelle Yeoh räumte den Preis für die beste weibliche Hauptrolle für ihre Leistung in dem schrulligen Fantasyfilm um die Abenteuer einer Amerikanerin chinesischer Herkunft in Paralleluniversen ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist nicht nur für mich“, sagte Yeoh in ihrer Dankesrede. „Es ist für jedes kleine Mädchen, das so aussieht wie ich.“ Yeoh ist die erste Schauspielerin asiatischer Herkunft, die den SAG Award als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. In dieser Sparte stach Yeoh Cate Blanchett aus, die einige Beobachter mit ihrer Darbietung als Dirigentin im Drama „Tár“ als Top-Anwärterin für den Preis gehandelt hatten.

Michelle Yeoh wurde bei den 29. jährlichen Verleihung der Screen Actors Guild Awards als beste weibliche Hauptdarstellerin ausgezeichnet. © Quelle: Jordan Strauss/Invision via AP/d

Jamie Lee Curtis erhielt Preis für beste weibliche Nebenrolle

Der Preis für die beste weibliche Nebenrolle ging überraschend an Jamie Lee Curtis für ihre Mitwirkung in „Everything Everywhere All at Once“. In ihrer Dankesrede zeigte sich die Hollywood-Veteranin sichtlich bewegt. Sie trage den Ehering, den ihr Vater Tony Curtis - eine Hollywood-Legende - einst ihrer Mutter Janet Leigh gegeben habe, die Cineasten vor allem als Mordopfer im Thriller „Psycho“ von Alfred Hitchcock kennen. „Ich weiß, ihr schaut mich an und denkt „Nepo(tismus)-Baby““, sagte Curtis mit Blick auf ihre berühmten Eltern. „Aber die Wahrheit ist, dass ich 64 Jahre alt bin und das einfach nur großartig ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Curtis schaffte es, sich gegen die in der Kategorie für die beste Nebendarstellerin als Favoritin gehandelte Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever“) durchzusetzen. Den Preis für die beste männliche Nebenrolle sicherte sich ebenfalls ein Akteur von „Everything Everywhere All at Once“: Ke Huy Quan. Der frühere Kinderstar ist der erste Asiat, der in dieser SAG-Kategorie gewann.

„Everything Everywhere All at Once“ gewinnt Top-Preise der SAG Awards

Der Film von Daniel Kwan und Daniel Scheinert hat damit die Top-Preise der Schauspiel-Gilde SAG-AFTRA , der Regisseuren-Gilde DGA und der Produzenten-Gilde PGA bekommen.

Bester Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser, der für seine Rolle in „The Whale“ geehrt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Preise werden von der Gilde SAG-AFTRA für Film- und Fernsehschauspieler verliehen. Die jährliche Verleihung wird als eine der Shows betrachtet, die besonders verlässlich zeigen, wer die besten Oscar-Chancen hat. Schauspielerinnen und Schauspieler haben den größten Anteil unter den Mitgliedern der Filmakademie, die über die Oscars entscheidet. Deshalb hat ihre Auswahl großen Einfluss. Im vergangenen Jahr bekamen die Schauspielerinnen und Schauspieler, die in den vier Filmkategorien für Haupt- und Nebendarsteller gewannen, auch den Oscar.

RND/AP