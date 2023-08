Fanny Ardant: „Vor der Liebe ist man nie gefeit“

Fanny Ardant, was ging Ihnen beim Lesen des Drehbuchs zu „Im Herzen jung“, der Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann, durch den Kopf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich war gespannt, wie die Geschichte ausgeht, und habe das Drehbuch in einem Rutsch gelesen. Immer ein gutes Zeichen. Regisseurin Carine Tardieu suchte eine Frau in meinem Alter ohne Schönheitsoperationen, die ich übrigens nie machen lassen würde. Meine Vorbedingung war: keine Nacktszenen. Und da hat sie mich sofort beruhigt.

Lehnen Sie solche Szenen aus Prinzip ab?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nein, aber ich war immer schon sehr schüchtern, empfand mich nie attraktiv und fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Ich würde mich nie trauen, alleine in einer Disco tanzen. Ich kann Rock ’n’ Roll tanzen oder Tango – das geht nur mit einem Partner. Unvorstellbar für mich, einen Typen anzumachen und einfach zu sagen: „Hallo, was geht?“

Liebe ist immer auch eine Seelenverbindung. Die körperliche Attraktion folgt später. Fanny Ardant, Hauptdarstellerin von „Im Herzen jung“

„Im Herzen jung“ ist ein romantisches und bewegendes Melodram. Ist diese späte Liebe zwischen einer 70-Jährigen und einem 45-Jährigen eine Utopie oder realistisch?

Eine Amour fou fegt wie ein Tsunami über alle Regeln und Konventionen hinweg. Da muss man sich mutig reinstürzen. Vor der Liebe ist man in keinem Alter gefeit. Ich frage mich, woher heute noch die Vorurteile kommen, warum die Gesellschaft trotz allem Toleranzgerede so eine Beziehung oft skandalisiert. Dabei haben solche Altersunterschiede schon immer existiert, auch in der Literatur. Zwischen Pierre und Shauna entwickelt sich eine tiefe Liebesbeziehung, eine Passion. Sie sind nicht sofort ins Bett gestiegen. Der jüngere Mann ergreift die Initiative, verführt sie. Liebe ist immer auch eine Seelenverbindung. Die körperliche Attraktion folgt später.

Können Regisseurinnen solch ein Thema einfühlsamer umsetzen als Regisseure?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin gegen Verallgemeinerungen. Ob Mann oder Frau ist egal, es geht um männliche und weibliche Sensibilität. Man muss bei so einem Thema die weibliche Verletzbarkeit und Fragilität kennen. Männer, die Frauen lieben, wissen darüber Bescheid.

Gehört Ihr Filmpartner Melvil Poupaud zu dieser Kategorie?

Ich erinnere mich, bei unserem ersten Treffen, einer Lichtprobe, habe ich ihn gefragt, ob er Angst vor mir hat, und er antwortete aus tiefstem Herzen „Nein!“. Ein total sympathischer Typ, sehr feinsinnig und sehr intelligent. Wir haben viel über Bücher diskutiert und auch einige Gläser Wein getrunken. Uns verband mehr als das übliche Verhältnis Schauspieler-Schauspielerin. Im Idealfall springt man gemeinsam in einen Abgrund. Eine ähnliche Erfahrung hatte ich 1981 bei „Die Frau nebenan“ mit Gérard Depardieu. Es geht darum, mitgenommen zu werden. Wissen Sie, man tanzt nicht gut alleine.

Frauen scheren sich heute weniger um Altersvorurteile, denken Sie an Ihren Präsidenten Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte. Sind solche Beziehungen auch Zeichen von Emanzipation, Resultat der Frauenbewegung in den 1970er-Jahren, die Sie damals an der Uni erlebt haben?

Es liegt in der Verantwortung einer jeden Frau, so zu leben, wie sie will. Freiheit nimmt man sich, die ist kein Gnadenakt oder ein Geschenk. Soll mich etwa eine feministische Bewegung motivieren, meine Wünsche auszuleben? Das muss ich schon selbst machen. Der Wille zur Freiheit ist keine Mode.

Waren Sie in Ihrer Jugend Feministin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin mit bemerkenswerten Männern aufgewachsen – da waren mein Vater, Onkel oder Cousins. Meine Mutter, meine Tanten – alle Frauen der Familie – wurden mit Respekt behandelt. Vielleicht war ich deshalb keine Feministin. Wenn ich in einem anderen Land oder sozialen Umfeld aufgewachsen wäre, wäre das vielleicht anders.

Die Magie des Kinos mit seinem dunklen Raum kann nichts so schnell ersetzen, auch Netflix nicht. Fanny Ardant, Hauptdarstellerin von „Im Herzen jung“

Sie sind in Theater, Oper und Film zu Hause. Wofür schlägt Ihr Herz am meisten?

Als Schauspielerin bin ich da wie eine Frau hin- und hergerissen zwischen ihrem Mann und ihrem Liebhaber. Mich reizen fremde Universen, die Entdeckung von Neuland. Die Magie des Kinos mit seinem dunklen Raum kann nichts so schnell ersetzen, auch Netflix nicht. Ich gehe oft zweimal die Woche ins Kino und gucke mir alles an – vom Thriller über die Komödie bis zum Arthausfilm.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sie haben mal gesagt, Schauspielerei hieße, das Leben intensiv zu lieben. Können Sie sich vorstellen, mal nicht mehr zu arbeiten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Solange meine Liebe zum Spielen brennt, höre ich nicht auf. Sobald ich am Set vor der Kamera stehe, spüre ich diesen Adrenalinstoß, bin total elektrisiert. Bei Dreharbeiten schaffen wir uns eine kleine Welt auf Zeit. Deshalb sollte man jeden Tag dort wie ein Fest feiern, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat. Ich fühle mich irgendwie nicht als professionelle Schauspielerin, weil ich lieber eine kleine Rolle in einem großen Film wähle statt einer großen Rolle in einem schlechten Film. Und nichts liegt mir ferner, als den Zuschauer zu bekehren, zu belehren oder ihm mit der Moralkeule zu kommen. Ich mag aufrührerische Menschen, die etwas bewegen. Nichts ist schlimmer als Stillstand.

Man darf nie einen Mann anflehen oder bitten: „Liebe mich.“ Da ist der Zauber weg. Fanny Ardant, Hauptdarstellerin von „Im Herzen jung“

Nicht nur in „Im Herzen jung“ trauen Sie sich etwas. In Filmen wie „Die schönen Tage“ lassen Sie sich mit einem jüngeren Womanizer ein, in „Lola Pater“ sind Sie eine Transsexuelle. Sind Sie in den letzten Jahren couragierter geworden?

Die Frage müssen Sie den Regisseuren stellen, die sehen mich plötzlich anders. Vielleicht habe ich aber auch jetzt weniger Angst, gehe eher Risiken ein. Und wenn mich jemand fragt, mit welchen Regisseuren ich gerne gearbeitet hätte, würde ich das nie verraten. Das ist wie in der Liebe, man darf nie einen Mann anflehen oder bitten: „Liebe mich.“ Da ist der Zauber weg.

Fanny Ardant, Tochter eines Kavallerieoffiziers und seiner Frau wurde am 22. März 1949 in Saumur geboren. Die französische Theater- und Filmschauspielerin wurde international durch François Truffauts „Die Frau nebenan“ (1979) mit Gérard Depardieu bekannt. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen „Auf Liebe und Tod“ (1983), „Eine Liebe von Swann“ (1984), „Auch Männer mögen‘s heiß“ (1996), „8 Frauen“ (2002) und „Lola Pater“ (2017). 2009 lieferte sie mit dem Vergeltungsdrama „Asche und Blut“ ihr Regiedebüt.