Projekt für Artenvielfalt

Golfplätze bieten ein großes Potenzial für eine biologische Vielfalt, sagt das Bundesamt für Naturschutz. Die Biodiversität soll in Zukunft auf den Anlagen gestärkt werden. Der Golf-Club Kitzeberg in Heikendorf nimmt an dem Projekt „GolfBiodivers“ teil. So steht es um den Golfplatz.