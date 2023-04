﻿Schleswig-Holstein: Schulmusiklehrer verzweifelt gesucht?

An zu vielen Schulen des Landes Schleswig-Holstein gibt es keinen oder zu wenig Musikunterricht. Die Opposition im Landtag sieht hier eine offene Flanke der aktuellen Bildungspolitik. Das zuständige Ministerium in Kiel will aber wirksame Maßnahmen für eine bessere Zukunft ergriffen haben.

Kiel. Wird qualifizierter Musikunterricht weiterhin zur Seltenheit an den Schulen im nördlichsten Bundesland, auch wenn Studien den großen Wert des Fachs nicht nur in Sachen Sozialkompetenz-Bildung nachgewiesen haben? Das zuständige Ministerium unter Karin Prien (CDU) betont, dass Schreckensszenarien perspektivisch aber nur zu erwarten wären, wenn man nicht bereits „auf allen Ebenen der Lehreraus-, fort- und -weiterbildung“ gegen den Mangel ansteuern würde. Es werde längst interveniert, um mehr Lehrkräfte zu gewinnen.

Auf Grundlage eines „Lehrkräftebedarfsprognosetools“ hatte die SPD-Fraktion jüngst im Landtag eine Anfrage gestellt, dass demnach bis 2032 ganze 973 Musiklehrkräfte für die Grundschulen in SH eingestellt werden müssten – und die Studierenden an den Hochschulen gerade einmal sieben Prozent dieses Bedarfs decken könnten. An den Gemeinschaftsschulen liege, so heißt es von der Opposition, dieser Wert bei 31 Prozent, an den Gymnasien bei 39 Prozent. Es gebe immer weniger ausgebildete Musiklehrkräfte an den Schulen, an manchen Schulen gar keine.

Unterrichtsfach Musik: großer Mangel an Lehrkräften im kommenden Jahrzehnt prognostiziert

Die Landesregierung aber betont, dass zur Lehrkräftebedarfsdeckung und -gewinnung im Unterrichtsfach Musik zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden seien. Sie sollen von der Erhöhung der Studienplätze, der Einrichtung eines neuen Masterstudiengangs „Lehramt Musik im Doppelfach“ bis zu Weiterbildungen und Kooperationen mit der Nordkirche (für Seiteneinsteiger) reichen.

An der Musikhochschule Lübeck bleibt es ein Problem, dass Lehramtsstudierende für diverse Zweitfach-Studiengänge, die obligatorisch sind, nach Hamburg pendeln müssen. Immerhin ist geplant, mit der Lübecker Uni ein Zweitfachangebot Mathematik/Informatik vor Ort zu ermöglichen.

Landes-Präsidium SH des Bundesverbandes Musikunterricht warnt vor Musiklehrer-Mangel

Sebastian Klingenberg, Musiklehrer und Schulleiter an der Jungmannschule in Eckernförde, ist sich aber mit seinem Präsidium vom Landesverband Musikunterricht e.V. (BMU-SH) einig, dass die jüngst veröffentlichten Zahlen der Bedarfsprognose und bereits die aktuelle Realität alles überträfen, was man in den letzten Jahren im Hinblick auf den Mangel an schulischen Lehrkräften im Fach Musik vorausgesagt habe.

Musiklehrermangel: Der 10-Punkte-Plan des Landesmusikrates SH 1. Stärkung der Musikschulen als Ausbildungsinstitute auf der musikpraktischen Seite. Dazu gehört ein Musikschulfördergesetz und eine adäquate Einbindung in die Ganztagsschulaktivitäten. 2. Stärkung der Schulen mit Musikzweig bzw. Musikschwerpunkt. 3. Berufliche Schulen verpflichten, das Fach Musik in den Ausbildungsgängen für das KiTa-Fachpersonal anzubieten. 4. Fortführung und Ausbau der Maßnahmen zu Gewinnung von Studierenden. Dazu gehören etwa Studienvorbereitende Ausbildung Musikpädagogik. 5. Ausbau der Förderung des Kompetenzzentrums musikalische Bildung in Schleswig-Holstein (KMB.SH). 6. Zeitlich befristetes (5 Jahre) Angebot, eine Zusatzqualifikation Musikpädagogik an der Grundschule / Sek I bereits mit dem Lehramtsstudium zu erwerben. 7. Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte im Seiteneinstieg auf das Niveau der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. 8. Begleitung von Lehrkräften im Seiten- und Quereinstieg. 9. Ausbau der Weiterbildung von Lehrkräften im Zusatzfach Musik am IQSH. 10. Ausbau der Fortbildungsangebote für Musiklehrkräfte am IQSH.

Gemeinsam mit Sabine Hoene, Studienleiterin für Gymnasiallehrkräfte und Landesfachberaterin für Musik am IQSH, und Martin Hausen, Musik- und Geschichtslehrer an der Elsa-Brändström-Schule in Elmshorn, betont er: „Wir leben seit Jahrzehnten mit einem strukturellen Mangel im Nachwuchsbereich – die aktuellen Zahlen belegen aber, dass sich dieser mittlerweile auf alle Schulformen ausdehnt. An immer mehr Standorten muss komplett auf ausgebildete Musiklehrkräfte verzichtet werden.“

Lehrkräftemangel im Musikunterricht bedrohlich für zukünftige musikalische Kulturszene

Die langfristigen Folgen für die musikalische Kultur im Lande seien unabsehbar, da ein Mangel an musikalischer Bildung schon den Lehrkräftemangel der nächsten Generation programmiere. Die Vorschläge, die die Parteien im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation machen, wirkten angesichts der „ungeheuren Dimension des Problems“ nicht angemessen: „Mit einer Vereinfachung der Quer- und Seiteneinstiege wird man den Niedergang genauso wenig aufhalten wie mit einer möglichen Zusammenlegung von Kursen und Vernetzung von Profilangeboten an den Schulen.“

Es müsse endlich gelingen, die Zahl der Lehramts-Studierenden drastisch zu erhöhen. Aber auch die Zulassung zum Quer- und Seiteneinstieg (etwa für Musikwissenschaftler oder Instrumentalpädagogen) müsse erleichtert werden, „anstatt fähige Personen jahrelang mit kurzfristigen Vertretungsstellen an verschiedenen Schulen zu beschäftigen“, so Klingenberg.

Darüber hinaus brauche es auch einen Investitionspakt in die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen. Klingenberg: „Es sollten an den allgemeinbildenden Schulen zeitgemäße musikalische Erlebnisräume geschaffen werden, in denen sich Jugendliche ausprobieren und für Musik begeistern können.“