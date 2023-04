﻿Institut für Lehrkräftebildung Musik: Was tut sich, Professorin Ziegenmeyer?

Als ehemalige Musiklehrerin in Ahrensburg kennte Prof. Dr. Annette Ziegenmeyer den Schulalltag. Inzwischen bildet sie am Institut für Lehrkräftebildung der Musikhochschule Lübeck die nicht nur in Schleswig-Holstein viel zu raren Musiklehrerinnen und Musiklehrer aus. Wie steht sie zur Misere?

Lübeck. Annette Ziegenmeyer weiß, was das Studium und die Schulpraxis fordern, absolvierte sie doch die Studiengänge Schulmusik, Musikerziehung und Künstlerische Ausbildung mit Hauptfach Blockflöte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie das Studium ihres zweiten Faches Französisch an der Leibniz Universität Hannover. Nach ihrem Referendariat arbeitete sie bis 2015 als Studienrätin am Gymnasium Stormarnschule (Ahrensburg) und promovierte parallel in Historischer Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Im Oktober 2020 folgte sie dem Ruf auf eine Professur für Musikpädagogik an die Musikhochschule Lübeck.

Es wird immer wieder behauptet, dass die Hürden der Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Lübeck abschreckend hoch sind. Können Sie das nachvollziehen?

Vor dem Hintergrund, dass bestimmte künstlerisch-praktische Voraussetzungen nicht (wie in anderen Studiengängen) in komprimierter Form zu Beginn des Studiums erworben werden können, ist es für uns von zentraler Bedeutung, dass wir der gezielten Vorbereitung von interessierten Kandidatinnen und Kandidaten besondere Aufmerksamkeit schenken. Das machen wir zum einen durch regelmäßige Informations- und Werbeaktionen und vorbereitende Kurse, die kostenlos bereits vor dem Studium beginnen.

Wie hinderlich ist es nach Ihrer Einschätzung, dass Studierende für das Zweitfach nach Hamburg pendeln müssen?

Wenn ein Student, eine Studentin bei uns den Bachelor of Arts „Musik Vermitteln“ studiert, hat sie – anders als an vielen anderen Hochschulstandorten – sogar drei Möglichkeiten: Entweder wählt sie Musik als Doppelfach (etwa mit Darstellendem Spiel oder Popularmusik) und absolviert das gesamte Studium bei uns im Haus. Oder sie wählt Mathematik oder Informatik als Zweitfach und kann dieses vor Ort an der Universität zu Lübeck studieren. Drittens kann sie ein anderes Zweitfach wählen und pendelt ab dem 3. Semester dann für die fachspezifischen Veranstaltungen an die Universität Hamburg.

Gelingt es, Studierende mit Priorität Instrument, Bachelor, Master, Konzertexamen für den Education-Bereich zu begeistern und pädagogisch fit zu machen?

Hier sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Ich würde sagen, dass uns das schon gelungen ist und wir da aber auch noch besser werden können. So gibt es immer Studierende, die diesen Weg gehen und sich hier sehr gut entwickeln. Generell ist es auch der Wunsch im Haus, dass Studierende nicht „getrennt“ werden, sondern sich in vielen Formaten begegnen und austauschen.

Welche Rolle spielt der Quereinstieg beim Master of Education?

Eine sehr wichtige. Wir haben in diesem Jahr die ersten Absolventinnen zu verzeichnen. Wenn ich deren Entwicklung in den letzten zwei Jahren betrachte, bin ich sehr zuversichtlich, dass sie gut ausgebildet und vorbereitet einer erfüllenden Schullaufbahn entgegensehen können. Diese Kandidatinnen stehen oft bereits „mitten im Leben“, haben eigene Kinder und bringen in Bezug auf Erziehung wiederum Erfahrung und Kompetenzen mit, von denen auch die anderen Studierenden sehr profitieren können.

Welche Reformen wünschen Sie sich, damit mehr Musiklehrerinnen und Musiklehrer an der Musikhochschule ausgebildet werden können?

Wir brauchen mehr Diversität in Bezug auf die Berufsbiografien und die Herkunft und musikbezogene Sozialisation der Kandidatinnen. Eine zentrale Frage für mich ist außerdem: Wer kann sich überhaupt ein Musikstudium leisten? Wie können wir Fördermöglichkeiten schaffen, um hier schon im Sinne eines Vorstudiums junge Menschen aufzunehmen, die finanziell Unterstützung benötigen.

