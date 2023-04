﻿Felix Hartlaub: Der Literat in Hitlers Führerhauptquartier

Felix Hartlaub war Historiker, Schriftsteller – und arbeitete im Führerhauptquartier Wolfsschanze in unmittelbarer Nähe Hitlers. Was er sah und hörte, verarbeitete er in Briefen, Erzählungen und Romanen. Über einen Autor, der heute zu Unrecht fast vergessen ist.

„Das Bewusstsein, in eine märchenhaft günstige Beobachterposition hineingetorkelt zu sein“: Felix Hartlaub 1942 im Führerhauptquartier am Schreibtisch seines Vorgesetzten.

Berlin. Als habe er genau gewusst, was kommen wird. Wie sich alle herausreden würden, die eben noch begeistert den Arm hoben. Was sie sagen würden, wenn der Krieg vorbei und verloren ist: So, als hätten sie mit all dem nie etwas zu tun gehabt.

„Ja um Himmels willen, wir waren ja nur kleine ausführende Organe“, würden sie sagen, „was haben Sie denn gedacht. Ich sah von Anfang an haargenau, wie die Sache enden würde, aber was konnte ich schon sagen als nur geduldeter Reserveonkel, wo die Feldmarschälle das Maul hielten wie die Rekruten.“

Und wenn das alles zur Entlastung noch nicht genügen würde, „dann ließen sich vielleicht gewisse Beziehungen wieder anknüpfen, das Londoner Bankhaus, langjährig beste Geschäftsfreunde, der frühere jüdische Kompagnon, mit dem man bis zuletzt in Verbindung gestanden, nur wegen der Kinder war der Verkehr etwas eingeschränkt worden“. Und bei der Arisierung, „da hatte man sich auch großzügig erwiesen, man war ja Mensch, der Radauantisemitismus war mir, offen gesagt, immer zuwider“.

Prophetische Zeilen. Genau so haben viele Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg geredet, wenn sie ihr eigenes Mittun kleinmalen wollten. Erstaunlich aber ist vor allem, wann und wo diese Zeilen entstanden: 1944. In der Wolfsschanze, dem Führerhauptquartier im Osten. In Rufweite Hitlers, gleichsam in seinem Vorzimmer.

Auftrag: ein Heldenepos auf den Führer

Der Mann, der diese Sätze den Figuren seiner literarischen Skizzen in den Mund legt, ist zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Allerdings hat Felix Hartlaub in Hitlers Zirkel eigentlich natürlich eine ganz andere Aufgabe, als die innere Biegsamkeit von Hitlers Hofstaat zu demaskieren und ihre Redeweisen vorauszuahnen. Als Historiker ist er dort, um Hitlers militärische Schachzüge zu dokumentieren und den Verlauf des Krieges festzuhalten, auf dass eines Tages ein Heldenepos auf den ruhmreichen Führer daraus werde.

Doch es sind nicht die vielen Seiten über den Gang des Krieges, die die Zeiten überdauern. Es sind die „Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier“, die Hartlaub heimlich in der Wolfsschanze fertigt – und die wohl zum Exaktesten und Hellsichtigsten gehören, was zu dieser Zeit an diesem Ort entsteht.

„Sie zählen hier wohl zum Inventar“, lässt Hartlaub einen jungen Rittmeister zu einem älteren Offizier sagen, „Sie werden hier sicher noch rumgespenstern, wenn die russischen Fremdenführer hier die amerikanischen Reisegesellschaften durchschleusen.“

Einen so unbestechlichen Blick hat es in der Literatur nach 1945 nicht mehr gegeben. Hans Magnus Enzensberger

Felix Hartlaub hat nicht mehr erlebt, wie all dies wahr wurde. Er starb, bevor der Krieg zu Ende war. Es liegt auch daran, an seinem frühen Verschwinden, dass er bis heute kaum bekannt ist. Hartlaub hat kaum etwas vollenden können, er hinterließ Briefe, Skizzen, Fragmente, „Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier“ eben. So lautet auch der Titel einer vor Kurzem im Suhrkamp-Verlag erschienenen Neuausgabe dieser Texte, herausgegeben von Gabriele Lieselotte Ewenz.

Der andere Grund ist, dass sich Hartlaub den gängigen Kategorien entzog: Er war nicht offen gegen das NS-System – und noch viel weniger war er dafür. Und so dauerte es lange, bis zum Beispiel Hans Magnus Enzensberger sein Urteil über Hartlaub fällte: „Einen so unbestechlichen Blick“, schrieb er erst 2019 über ihn, „hat es in der Literatur nach 1945 nicht mehr gegeben.“

In der Biografie „Der verschwundene Zeuge“ erzählt Matthias Weichelt das Leben dieses lange nahezu vergessenen Mannes mit dem „unbestechlichen Blick“ nach.

Dass Felix Hartlaub überhaupt ins Führerhauptquartier gelangte, lag an einer Mischung aus Zufall und Kompetenz. Zufall, weil er nicht planen konnte, dass sein Doktorvater beste Verbindungen zur Regierung und dem Oberkommando der Wehrmacht hatte. Kompetenz, weil seine Dissertation über die Seeschlacht bei Lepanto im Jahr 1571 auch schon mindestens so sehr literarische Erzählung wie wissenschaftliche Darstellung war, eine ungewöhnliche Form. So kommt er im Mai 1942 nach kurzem Dienst in der Wehrmacht in die Abteilung „Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht / Wehrmachtführungsstabs“. Den Verlauf des Krieges soll er dort dokumentieren – und „Das geheime Hauptbuch Hitlers“ vorbereiten.

Ausgerechnet er.

„Seine antimilitaristische Gesinnung ...“

„Seine Aufgabe ist objektiv äußerst interessant und aufregend“, schreibt der Vater kurz darauf ins Familientagebuch. „Man muss freilich lachen, wenn man dabei an ihn denkt, seine antimilitaristische, antinationalsozialistische Gesinnung, seine unaktivistische, unheroische Haltung, Auslandsschwärmerei u.s.w. (Vorbereitende Materialsammlung für das Kriegstagebuch des Führers!) Ausgerechnet Felix! Eine geradezu phantastische Kombination!“

Tatsächlich ist er eine eher kuriose Besetzung für diese Stelle. Felix Hartlaub ist der Sohn des Mannheimer Kunsthallendirektors Gustav Friedrich Hartlaub, den die Nazis gleich 1933 wegen „Kulturbolschewismus“ aus dem Amt jagten. Als Romanistikstudent in Heidelberg tritt er im selben Jahr in die studentische SA ein – nur um zwei Jahre später angewidert wieder auszutreten.

Mitglied der Partei, der NSDAP, wurde Hartlaub nie. Seine engsten Freunde, Irene Lessing und Klaus Gysi (die Eltern des Linken-Politikers Gregor Gysi), waren kommunistische Widerstandskämpfer gegen Hitler. Mit der Mutter seines Freundes, Erna Gysi, Jüdin und ebenfalls Kommunistin, hatte Hartlaub über Jahre eine leidenschaftliche Affäre. Zudem muss er sich immer wieder wegen seines Aussehens rechtfertigen, mit dem er dem arischen Ideal so gar nicht entsprach, speziell wegen seiner Nase, die eher den kursierenden jüdischen Zerrbildern entsprach. „Wollen wir ihn noch mal als ‚mediterran‘ springen lassen“, lautet die großzügige Einschätzung des Arztes bei der „Rassischen Untersuchung“ 1934. Als er 1940 bei der Historischen Archivkommission in Paris dient, erntet er „atomzertrümmernde Blicke ob meines Phänotyps“, berichtet er seinen Eltern.

Aber die Konsequenz aus all dem zu ziehen, seinen Überzeugungen zu folgen, sich den Nazis offen entgegenzustellen: Alles das tut Hartlaub eben auch nicht.

Wie so viele seiner Zeitgenossen.

Felix Hartlaub 1942: Das Foto entstand im ukrainischen Winnyzja, wo sich ebenfalls ein Führerhauptquartier befand. © Quelle: DLA-Marbach, www.dla-marbach.de

Und dann ist auch noch die Faszination für die Möglichkeiten, die die Nähe zur Macht bieten. „Der Ablauf der Kriegsereignisse und das Bewusstsein, in eine märchenhaft günstige Beobachterposition hineingetorkelt zu sein“, schreibt er im Mai 1942 aus der Wolfsschanze seiner Stiefmutter, „füllt mich im Grunde randvoll aus.“ Felix Hartlaub ist Historiker. Und er ist jetzt ganz nah dran, wo Geschichte gemacht wird, das ist ihm klar.

Die Wolfsschanze, gelegen im Forst Görlitz in Rastenburg in Ostpreußen, ist zu diesem Zeitpunkt so etwas wie die zweite Hauptstadt des Reiches. Es ist das größte von 20 Führerhauptquartieren in der Nähe der Front, nirgendwo ist Hitler häufiger. Eine zweieinhalb Quadratkilometer große, streng abgeschirmte und getarnte Welt für sich aus rund 100 Gebäuden, auf das auch die Passagiere der anfangs noch verkehrenden Linienflüge Moskau-Berlin sie entdecken.

Im Sperrkreis 2

In drei Sperrkreise ist diese Welt aufgeteilt. Zum ersten, innersten hat außer Hitler nur seine unmittelbare Umgebung Zutritt. Im Sperrkreis 2 liegen Unterkünfte und Büros, darunter auch das des Kriegstagebuchs, Hartlaubs Arbeitsplatz. Hier schreibt er tagsüber Berichte, fasst als Chronist des Krieges Frontverläufe, Vorstöße, Vorrücken und Rückzüge nüchtern zusammen. Bis weit in den Abend arbeitet er, bügelt aus, dass seine Vorgesetzten oft eigene Projekte vorantreiben, er macht die Arbeit. Was er sieht, schreibt, weiß, bleibt geheim, in den Briefen macht er nur verschlüsselte Andeutungen. Aber als sicher darf gelten, dass Hartlaub genau weiß, wie es um die Wehrmacht steht, was wirklich passiert. „Nirgends ist man so weit vom Kriegsende weg wie hier“, notiert er 1944, „aber auch nirgends schon so vertraut mit ihm.“

Nachts schreibt er dann seine ganz eigenen Berichte. Verarbeitet das, was er tagsüber sieht, hört und ahnt, zu Literatur.

In Hörweite des Attentats

Hier, im Sperrkreis 2 der Wolfsschanze, hört Hartlaub am 20. Juli 1944 auch jene Explosion, deren Schockwellen bald darauf auch das ferne Berlin erschüttern. Es ist die Detonation jener Bombe, die die Attentäter um Claus Schenk Graf von Stauffenberg gezündet haben, um Hitler zu töten. Und rasch spricht sich auch im Sperrkreis 2 herum, dass hier kein Reh auf eine Mine gelaufen ist, wie es anfangs heißt. „Das große Ereignis neulich haben wir aus einer ziemlichen Nähe und mit vielen aufregenden Details miterlebt“, schreibt er einige Tage später seinem Vater, „es füllt mich noch völlig aus.“

Nachts, im Geheimen, verarbeitet Hartlaub den 20. Juli 1944 und seine Folgen in einem Roman, der Fragment bleibt. „Im Dickicht des Südostens“ heißt es und trägt unverkennbar autobiografische Züge: Die Hauptfigur ist, wie Hartlaub, ein Schreiber im Zentrum der Macht, der das große Ganze für die Nachwelt überliefern soll, aber dabei den Alltag der Gefügigen seziert.

Nur gehört zum Verstörenden an diesem Text, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen Autor und Erzähler gibt: So sehr Hartlaub selbst ein Gegner der Nationalsozialisten gewesen sein mag, die Hauptfigur hier, Hartlaubs Alter Ego, verachtet diejenigen, die doch nur mit halbem Herzen dabei gewesen sind. „Fanatiker gehören hierher, wilde besessene Arbeitsnaturen, meinetwegen ungeschliffen, ungerecht, rücksichtslose Menschenverbraucher“, zürnt er da. „Stattdessen gibt es hier nur einen Haufen gefälliger Kautschukzwerge, dazu vielleicht noch ein paar halb blinde Arbeitselefanten und eine Koppel scharfer Doggen, das ist alles, immer dasselbe bei großen Männern.“

Rollentausch mit dem Führer

Man kann es sich ganz gut vorstellen, das reale Personal im Führerhauptquartier. Was Hartlaub hier schreibt, sind „ätzende Miniaturen der NS-Geselligkeit“, urteilt der Germanist Helmut Lethen. Doch so genau, sezierend, präzise beobachtend dieser Roman ist, so verstörend ist er auch. Weil Hartlaub eben Literatur schrieb, kein Geschichtswerk. Er hätte es sich leicht machen können und sein Alter Ego, die Nachkriegsrezeption im Blick, zu einem innerlich emigrierten Nazi-Gegner machen können. Stattdessen löst er selbst in einem surrealen Ende den ratlosen Hitler ab, „tiefe Polstersessel, ein Strauß Gladiolen“, und der Führer bittet: „Also, ich schaffe es nicht mehr, ich bin am Ende. Sagen Sie mir, wie Sie es sich denken.“ Eine Farce auf den Führer, geschrieben in Hitlers Hauptquartier.

Aber Hartlaub hat keine Gelegenheit, sein Werk zu Ende zu bringen. Im März 1945, als die Rote Armee schon kurz vor Berlin steht, erhält auch er seinen Gestellungsbefehl, er soll die Stadt mit verteidigen. Zuvor, so absurd es heute anmutet, erhält er noch zwei Wochen Urlaub.

Hartlaub fährt zu seinen Freunden Klaus Gysi und Irene Lessing in deren Villa am Schlachtensee. Beide hatten von der Kommunistischen Internationalen den Auftrag erhalten, Informationen aus Deutschland zu sammeln, mit Glück hatten sie die Nazi-Zeit überlebt. „Wie brisant die Freundschaft des Militärhistorikers aus dem Führerhauptquartier mit dem kommunistisch-jüdischen Liebespaar ist“, schreibt der Biograf Weichelt, „ist allen Beteiligten klar.“ Doch ob Hartlaub Informationen an die beiden weitergegeben hat, ist bis heute unklar.

Das Porträtbild, mit dem seine Familie nach dem Krieg nach Felix Hartlaub suchen ließ. © Quelle: privat

Ihre Angebote, sich der Einberufung zu entziehen und in der Villa zu bleiben, lehnt er ab – im Wissen, dass es für seine Freunde extrem gefährlich würde, sollte er als Deserteur bei ihnen gefunden werden.

So bringt Irene Lessing Hartlaub am 20. April zum S-Bahnhof Nikolassee. Von dort will er nach Spandau zur Seeckt-Kaserne aufbrechen, wo er sich einfinden soll. „Bis nach dem Krieg um sechs“, mit diesem Schwejk-Zitat verabschiedet er sich. Der sowjetische Angriff auf die Stadt läuft längst, viele sterben auf der Flucht, in den Wirren der letzten Gefechte. Hartlaub kommt nie in der Spandauer Kaserne an.

„Es gab in unserer Vorstellung immer die Vorstellung, dass er noch lebt“, sagt Melanie Hartlaub, seine Nichte, zu Hause in Frankfurt/Main, die sich heute um seinen Nachlass kümmert. Dass er zum Beispiel in russische Gefangenschaft geraten sein könnte, sei ihnen immer als eine Möglichkeit erschienen. Erst als sich abzeichnete, dass er auch nicht unter den letzten Rückkehrern sein würde, ließ sein Vater ihn 1955 für tot erklären – „das war für ihn ein schwerer, ein Riesenschritt“. Nach allem, was man weiß, hat Felix Hartlaub die Zeit, deren Sprechweisen er so gut vorausahnte, nicht mehr erlebt.