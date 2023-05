Von Rock am Ring bis Wacken – Infos zur Festivalsaison 2023

Die Festivalsaison 2023 steht in den Startlöchern und Musikfans in ganz Deutschland können sich auf eine Fülle an unvergesslichen Open-Air-Erlebnissen freuen. Von Hurricane über Rock am Ring bis Wacken – hier werfen wir einen Blick auf die größten Musikfestivals und fassen die wichtigsten Infos zusammen.

Festivals 2023

























Was kosten Tickets für die großen Festivals dieses Jahr?

Wer dieses Jahr eines der großen Musikfestivals besuchen will, muss bisweilen tief in die Tasche greifen. Oft schlägt ein klassisches Tagesticket bereits mit rund 100 Euro zu Buche. Wer besonders komfortabel unterkommen möchte, kann aber auch ein Vielfaches zahlen. Hinzu kommt: Wer sich nicht beeilt, geht womöglich leer aus – lange ausverkauft ist beispielsweise bereits das beliebte Metal-Festival Wacken. Das sind Einstiegspreise einiger der bekanntesten deutschen Festivals in diesem Jahr:

Airbeat One: ab 150 Euro (alle Festivaltage)

Deichbrand: ab 199 Euro (Kombiticket)

Highfield: ab 189 Euro (Festivalpass)

Hurricane und Southside: ab 119 Euro (Tagesticket)

M‘era Luna: ab 89 Euro (Tagesticket)

Parookaville: ab 229 Euro (Weekend-Ticket)

Rock am Ring und Rock im Park: ab 99 Euro (Tagesticket)

SonneMondSterne: ab 169 Euro (Weekend-Ticket)

Splash!: ab 203 Euro (Weekend-Ticket)

Summer Breeze: ab 90 Euro (Tagesticket)

Summerjam: ab 71 Euro (Tagesticket)

Wacken Open Air: ab 299 Euro (alle Festivaltage)

Alle Angaben ohne Gewähr. Verfügbarkeit nicht garantiert. Preise ohne Vorverkaufsgebühr und Zustellungskosten.

Rock am Ring: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Nürburg, Rheinland-Pfalz

Datum: 2. bis 4. Juni 2023

Genre: Pop, Rock, Punk, Metal, Indie, Hip-Hop, Electro, Alternative

Headliner: Foo Fighters, Kings of Leon, Die Toten Hosen

Weitere Acts und Bands im Line-up: K.I.Z., Tenacious D, Incubus, Bring Me The Horizon, Apache 207, Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, Rise Against, Papa Roach, Bullet For My Valentine, Sum 41, Arch Enemy, Kontra K und viele mehr

Tickets: Das Weekend Festival Ticket gibt es derzeit noch für 229 Euro. Tagestickets kosten derzeit 99 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Rock im Park: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Nürnberg, Bayern

Datum: 2. bis 4. Juni 2023

Genre: Pop, Rock, Punk, Metal, Indie, Hip-Hop, Electro, Alternative

Headliner: Kings of Leon, Die Toten Hosen, Foo Fighters

Weitere Acts und Bands im Line-up: K.I.Z., Tenacious D, Incubus, Bring Me The Horizon, Apache 207, Machine Gun Kelly, Limp Bizkit, Rise Against, Papa Roach, Bullet For My Valentine, Sum 41, Arch Enemy, Kontra K und viele mehr

Tickets: Weekend-Tickets gibt es derzeit noch für 298 Euro. Das Tagesticket für einen der drei Festivaltage kostet derzeit 99 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Hurricane: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Scheeßel, Niedersachsen

Datum: 15. bis 18. Juni 2023

Genre: Rock, Alternative, Independent, Electro

Headliner: Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens of the Stone Age, Marteria

Weitere Acts und Bands im Line-up: Trettmann, Nina Chuba, Wanda, Clueso, Kaleo, Madsen, The Lumineers, Bukahara, Zebrahead, Alle Farben, Tash Sultana, Anti-Flag, Donots, Bosse und viele mehr

Tickets: Den Festivalpass für das gesamte Wochenende gibt es derzeit noch für 249 Euro. Außerdem verfügbar sind derzeit noch Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag (jeweils 119 Euro). Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Southside: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Neuhausen ob Eck, Baden-Württemberg

Datum: 15. bis 18. Juni 2023

Genre: Rock, Alternative, Independent, Electro

Headliner: Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens of the Stone Age, Marteria

Weitere Acts und Bands im Line-up: Trettmann, Nina Chuba, Wanda, Clueso, Kaleo, Madsen, The Lumineers, Bukahara, Zebrahead, Alle Farben, Tash Sultana, Anti-Flag, Donots, Bosse und viele mehr

Tickets: Den Festivalpass für das gesamte Wochenende gibt es derzeit noch für 259 Euro. Außerdem verfügbar sind derzeit noch Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag (jeweils 119 Euro). Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Parookaville: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Weeze, Nordrhein-Westfalen

Datum: 21. bis 23. Juli 2023

Genre: Electronic Dance Music

Headliner: Scooter, Steve Aoki, The Chainsmokers, Felix Jaehn, Afrojack, Alesso, Alok, Dimitri Vegas & Like Mike, Fisher, Hardwell, Kshmr, Kygo, Oliver Heldens, Reinier Zonneveld, Timmy Trumpet, Vini Vici, W & W

Tickets: Das sogenannte Regular Full Weekend Visa gibt es derzeit noch für 229 Euro. Das Ticket ermöglicht den Zugang zum Festivalgelände an Freitag, Samstag und Sonntag. Außerdem verfügbar sind derzeit noch Tagestickets für Freitag (119 Euro) und Sonntag (99 Euro). Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Splash!: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt

Datum: 29. Juni bis 1. Juli 2023

Genre: Hip-Hop

Headliner: Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert, Ufo36, Trettmann, Yeat

Weitere Acts und Bands im Line-up: Yung Lean, GloRilla, Ken Carson, Destroy Lonely, Ski Mask The Slump God und viele mehr

Tickets: Das 3-Tage-Festivalticket gibt es derzeit noch für 203,01 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Deichbrand: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz

Datum: 20. bis 23. Juli 2023

Genre: Rock, Alternative, Metal, Punk, Hip-Hop

Headliner: Deichkind, SDP, K.I.Z., Broilers, Beatsteaks, Marteria

Weitere Acts und Bands im Line-up: Jan Delay, Von Wegen Lisbeth, Kontra K, Electric Callboy, Mando Diao, Tokio Hotel, Fritz Kalkbrenner und viele mehr

Tickets: Das Kombiticket für alle Festivaltage gibt es derzeit noch für 189 Euro (199 Euro mit Frühanreise). Tagestickets für die drei Hauptfestivaltage sind derzeit für jeweils 109 Euro erhältlich. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Wacken Open Air: Ort, Datum, Bands, Tickets

M’era Luna: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Hildesheim, Niedersachsen

Datum: 12. und 13. August 2023

Genre: Gothic Rock, Mittelalter-Rock, Neue Deutsche Härte, Symphonic Metal, Elektro, Future Pop

Headliner: VV, Within Temptation

Weitere Acts und Bands im Line-up: In Extremo, Subway To Sally, London After Midnight, Peter Heppner, Fields of the Nephilim, The 69 Eyes, Tanzwut, De/Vision, Megaherz, Hocico und viele mehr

Tickets: Den Festivalpass für beide Veranstaltungstage gibt es derzeit noch für 139 Euro. Tagestickets kosten 89 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Summer Breeze: Ort, Datum, Bands, Tickets

Ort: Dinkelsbühl, Bayern

Datum: 16. bis 19. August 2023

Genre: Metal

Headliner: Powerwolf, Megadeth, In Flames, Trivium

Weitere Acts und Bands im Line-up: In Extremo, Beartooth, Killswitch Engage, Hammerfall, Epica, Eluveitie, Beyond the Black, Hatebreed, Stick To Your Guns, While She Sleeps und viele mehr

Tickets: Das Komplett-Festivalticket gibt es für derzeit 199,80 Euro – nach Abzug des Inflationsausgleichs. Tagestickets kosten aktuell 89,99 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

Festival-Packliste: Diese Dinge muss man dabeihaben

Egal ob erfahrener Festivalgänger oder Camping-Frischling – manche Dinge gehören zur Grundausstattung einfach dazu. Diese Gadgets, Lebensmittel, und Reiseutensilien sollten auf jeder Festival-Packliste stehen:

Zelt (inklusive Zubehör wie Heringe)

Isomatte oder Luftmatratze (evtl. Pumpe zum Aufblasen)

Schlafsack

Vorhängeschloss

Taschenlampe

Feuerzeug

Müllbeutel

Powerbank und Ladekabel fürs Handy

Zahnbürste und Zahnpasta

Handtuch

Klopapier

Tampons oder Binden

Desinfektionsspray oder -gel

Sonnencreme

Unterwäsche (für jeden Tag)

Socken (für jeden Tag)

mindestens zwei T-Shirts

mindestens eine lange und kurze Hose

Kopfbedeckung

Sonnenbrille

Pullover

feste Schuhe

Flipflops oder Badelatschen

Wasser

Schokolade oder Traubenzucker

Kekse

