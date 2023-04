Festivalsaison 2023: Lage entspannt - aber die Kosten steigen

Hintergründe unklar

Tötungsdelikt in Kiel: Kripo ermittelt in der Feldstraße

Eine Person ist am Sonntag in einer Wohnung in der Feldstraße in Kiel getötet worden. Die Polizei ermittelt. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren noch am Abend am Tatort. Die Hintergründe sind unklar.