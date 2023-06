„Fête de la Musique“: Wo gibt es überall Straßenmusik?

Hannover. Die „Fête de la Musique“ wird seit den 80er-Jahren in zahlreichen Städten weltweit jedes Jahr im Sommer gefeiert - auch in Deutschland. Am 21. Juni ist es nun wieder soweit, hier finden Sie alle wichtigen Infos zu dem Event:

Was ist die „Fête de la Musique“?

Bei der „Fête de la Musique“ soll die Musik gefeiert werden. Es treten Musikerinnen und Musiker sowie Bands aller Stilrichtungen in verschiedenen Städten draußen auf Bühnen auf. Das Event bietet vor allem auch noch nicht so bekannten Künstlern die Chance, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber auch Profis sind immer wieder mit dabei.

Wo findet die „Fête de la Musique“ statt?

In Deutschland sind es laut Website des Veranstalters bereits mehr als 80 Städte, die jährlich mitmachen. Eine Liste der Städte mit weiteren Informationen finden Sie hier.

Hannover etwa wird auf 40 Bühnen an vielen Plätzen der Innenstadt gefeiert. Es beteiligen sich rund 1000 Musikerinnen und Musiker, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Als neuer Spielort der „Fête“ sei die im April eröffnete Leinewelle vor dem Niedersächsischen Landtag dazugekommen, hieß es. Auch im Eventraum „Aufhof“ - der derzeitigen Zwischennutzung einer geschlossenen Kaufhof-Filiale - werde in Kooperation mit dem Landesmusikrat das Jahr der Mandoline gefeiert. Zudem verkehre auch in diesem Jahr wieder eine „musikalische“ Stadtbahn. Weiterführende Infos dazu finden Sie auch bei der Inetwa wird auf 40 Bühnen an vielen Plätzen der Innenstadt gefeiert. Es beteiligen sich rund 1000 Musikerinnen und Musiker, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Als neuer Spielort der „Fête“ sei die im April eröffnete Leinewelle vor dem Niedersächsischen Landtag dazugekommen, hieß es. Auch im Eventraum „Aufhof“ - der derzeitigen Zwischennutzung einer geschlossenen Kaufhof-Filiale - werde in Kooperation mit dem Landesmusikrat das Jahr der Mandoline gefeiert. Zudem verkehre auch in diesem Jahr wieder eine „musikalische“ Stadtbahn. Weiterführende Infos dazu finden Sie auch bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Berlin treten ebenfalls an zahlreichen Orten Musikerinnen und Musiker auf. Neben Konzerten wird es auch etwa Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen geben, auch für (Klein-)Kinder. Das genaue Programm für Berlin finden Sie Intreten ebenfalls an zahlreichen Orten Musikerinnen und Musiker auf. Neben Konzerten wird es auch etwa Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen geben, auch für (Klein-)Kinder. Das genaue Programm für Berlin finden Sie hier . Außerdem wird die „Fête de la Musique“ erstmals auch in Brandenburg an der Havel gefeiert.

Wieviel kostet der Eintritt?

Das ist das Schöne: Die „Fête de la Musique“ ist kostenlos, Besucherinnen und Besucher müssen keinen Eintritt zahlen.

Gibt es besondere Aktionen?

Ja, der Veranstalter ruft dieses Jahr wieder dazu auf, dass die Menschen am Tag der Sommersonnenwende „Gemeinschaft zeigen“ und um 19 Uhr auf allen Bühnen die „Ode an die Freude“ gespielt und gemeinsam gesungen wird. Wer den Text vorher einmal üben will, findet ihn hier.

Wie ist die „Fête de la Musique“ entstanden?

Laut der Website der „Fête de la Musique“ in Deutschland entstand die Idee 1982 in Paris durch den damaligen französischen Kulturminister Jack Lang. Er wollte die Straßenmusik zelebrieren. Was als kleines Fest in der französischen Hauptstadt begann, wurde zum Vorbild für andere Länder und Städte. In Deutschland wird die „Fête de la Musique“ seit 1985 gefeiert. München adaptierte die Idee als erste deutsche Stadt, heißt es. Es folgten weitere Städte - mittlerweile seien es allein in Deutschland mehr als 80.

RND/hsc/mit epd