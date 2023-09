Spiel mir das Lied vom Brot – Die Party kam aus Pinneberg

„Jein“ hieß ihr Durchbruchssong. Mit dem lustigen Rap über juvenile Unentschlossenheit („Soll ich‘s wirklich machen oder lass ich‘s lieber sein? Jein …“) meldeten sich die Drei von Fettes Brot im Frühjahr 1996 bei den Massen an - vier Jahre nachdem es die Stuttgarter Fantastischen Vier es mit „Die da“, dem ersten großen Deutschrap-Herbsthit, bis auf Platz 2 geschafft hatten, zwei Jahre nach „Bonanzarad“, für den ihre Landsleute von Fischmob Public Enemy und die Beastie Boys gesampelt hatten. Deutschrap war jetzt was.

Mit der Mariachitrompete in „Jein“ und dem ulkigen Tex-Mex-Video erhoben Fettes Brot den Anspruch darauf, die lustigsten und buntesten Jungs in ihrem Musikgenre zu sein. Schon im Track „Optimal Geschmacksneutral“ vom Debütalbum „Auf einem Auge blöd … aber der Erfolg gibt uns recht“ (1995) zeigten sie dabei Lust auf musikalische Bandbreite „Wie ich das hasse / Eins-zwei Einheitsbrei!“ Den boten Fettes Brot in ihren 30 Jahren Bandgeschichte denn auch nie.

Letzte Ausfahrt Bahrenfeld - Zwei Riesen-Open-Airs zum Schluss

Und deshalb will man sie nicht missen. Lieber Brot als tot. Und doch ist es unausweichlich: Am 1. Und 2. September geben Fettes Brot auf der Hamburger Trabrennbahn Bahrenfeld vor je 25.000 Fans ihre beiden Abschieds-Open-Airs. Ein Konzert in Hamburgs Markthalle hatten sie am 28. August mit „Jein“ begonnen und mit einem A-cappella-Dankgesang ans Publikum beendet.

Wir wollen einfach zeigen, wie die große Mehrheit der Deutschen ist: weltoffen. Björn Beton zum Auftritt von Fettes Brot in Jamel, 2016

1992 hatten sie am Gymnasium Schenefeld im Kreis Pinneberg zusammengefunden, waren aus den englisch rappenden Poets of Peeze hervorgegangen. „Jein“ war nach der neunminütigen Selbstverortung „Nordisch bei Nature“ (1995, Platz 17), der zweite Hit des Trios – und der erste mit Top-Ten-Berührung. Fettes Brot zählten neben Acts wie Advanced Chemistry, Fanta 4, Fischmob, Absolute Beginner und Der Tobi und Das Bo (Tobi Tobsen war anfangs Fettes-Brot-Mitglied gewesen) zur ersten Erfolgswelle des Genres Deutschrap - und dort zur Abteilung Geist & Witz. Während ziemlich zeitgleich das Rödelheim Hartreim Projekt von Moses Pelham dem Gangsta Germany den Weg bereitete.

Fettes Brot hatten einen Sound, der bis zum Glamrock reichte

„Lieber verbrennen als erfrier‘n“ war dann in den Nullerjahren ein spöttisches Lied (also kein Rap), gegen genau diese Ghetto-Stronzos der Bushido-und Sido-Klasse. In „Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich ich“, worin die dicke Wettbewerbshose im Sektor Sprechgesang bejuxt wurde, waren trotz des Rappers im Liedtitel mehr R‘n‘B und Glamrock als HipHop.

Die Herren Brote waren eben breiter im Klangbild aufgestellt als andere, machten Musik, anstatt Sprechgesang pur herunterzureden. Sie nahmen Indie-Rock‘n‘Roll mit Tocotronic auf (die Bananarama-Adaption „Nicolette Krebitz wartet“), coverten mit „The Grosser“ Steve Millers „The Joker“ und boten 140-bpm-Elektropop zu „Schwule Mädchen“. Blues? Ska? Alles kein Problem. Live traten sie mit siebenköpfiger Band (inklusive Bläsern auf), und ihr Konzert-DJ verdingte sich auch mal als Tamburinmann. War das noch Rap? Ja und nein - Jein!

Nachdenklich und politisch - Fettes Brot rappten gegen Rechts

Fettes Brot komponierten mit Tanzorchesterchef James Last („Ruf mich an“), befeuerten ein Comeback der Kinderthriller-Buchreihe „Die drei ???“ mit einem Auftritt im Hörspiel Nummer 79 „Im Bann des Voodoo“ und gingen 2003 als Support von Die Ärzte auf Tour. „Emanuela“ - unterlegt mit einem Latin-Disco-Marsch hatte 2005 bei Stefan Raabs erstem Bundesvision Song Contest das Nachsehen gegenüber „Geile Zeit“ von Juli. Im Sommer desselben Jahres lieferten sie dann aber mit „An Tagen wie diesen“ – nicht zu verwechseln mit dem Lied der Toten Hosen - einen nachdenklichen Sommerhit über die allgemeine Abstumpfung der Menschen durch negative Nachrichten. Krieg? Folter? Hungersnot? Mir doch egal.

Denn politisch waren sie auch. In Jamel, dem mecklenburgischen Dorf, das von Neonazis okkupiert worden war, brachen Fettes Brot 2016 auf dem Forsthof des widerständischen Ehepaars Birgit und Horst Lohmeyer, eine Lanze für die Demokratie. Nach dem Abgang der Ärzte gehörte die Mitternacht des Festivals „Jamel rockt den Förster“ Fettes Brot.

„Wir wollen einfach zeigen, wie die große Mehrheit der Deutschen ist: weltoffen“, sagte Sänger Björn Beton damals zum Auftritt. Um Augen zu öffnen, Zeichen gegen Ausgrenzung und Dummheit zu setzen und zugleich Spaß zu haben, sei man gekommen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Brot weint nicht“ heißt nun die jüngste Single, das Abschiedslied von Fettes Brot für sich selbst, das es 2022 allerdings ebensowenig in die Charts schaffte wie drei Jahre zuvor ihr mahnend-bedauerndes „Du driftest nach rechts“. Die jüngeren Texte sind zwar kürzer, dennoch haben sie sich nicht festgesetzt, wie ja auch Rolling-Stones-Fans „Out of Time“ von 1965 mitsingen können und „Biggest Mistake“ von 2006 nicht.

Fußballer Owomoyela sang bei der Abschiedstour „Emanuela“ mit

Dafür können alle Brotfans „Jein“ und der Ex-Fußballnationalspieler Patrick Owomoyela sang beim Besuch eines Konzerts der Brot-Abschiedstour lauthals „Emanuela“ mit, wie er der „Welt am Sonntag“ im Juni verriet. Denn das war sein Lied. Als ihn Werder Bremen 2005 vom Zweitligisten Arminia Bielefeld abwerben wollte, dichteten Arminia-Fans die „Emanuela“-Refrainzeile zu „Lass die Finger von Owomoyela“ um. Genutzt hats am Ende nichts.

„Das dicke Herz aus Teig hört auf zu schlagen“ rappen Fettes Brot im Video zu „Brot weint nicht“ und halten ein rotes Tuch hoch, das sie mal für viele Eltern, für gedisste Gangstarapper und Faschos waren. Man wird ihre Konzerte vermissen, die schönen, wilden Partys. in denen man formbare Masse war - Teig in den Händen der Brote.

Aber am Wochenende ist in Hamburg jetzt erst nochmal „Bummschackalacka / hier komm‘ die Mitschnacker / das Publikum ist da / und Fettes Brot steht auf dem Acker!“. Alle werden mitrappen und mitsingen, und wenn dann in Bahrenfeld Sonntagnacht die Lichter ausgegangen sind, gibt‘s im Hip-Hop nur noch Brot-lose Kunst. Einstweilen. Denn – tröstlich - das Ende von Abschiedstouren leitete ja schon oft den Countdown zum Comeback ein. Schließlich sind die Herrschaften erst 49 (Dokter Renz und König Böris) respektive 50 (Björn Beton) Jahre alt.

Wir meinen es jetzt ernst und freuen uns auf die Zeit ohne Fettes Brot. Dokter Renz

„Wir meinen es jetzt ernst und freuen uns auf die Zeit ohne Fettes Brot. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass irgendwann die Zeit kommt, in der wir uns noch einmal zusammen auf die Bühne stellen - und sei es zum 80. Geburtstag vom Opa“, sagte Dokter Renz denn auch jüngst in einem Interview.

Sollen sie‘s wirklich machen oder lassen sie‘s lieber sein? J…