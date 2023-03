﻿Filmfest Schleswig-Holstein: Vom Matrosenaufstand über Schamoni bis Indie-Pop aus Kiel

Unter dem Titel „Augenweide“ ging das Filmfest in Kiel 1993 erstmals an den Start. Zum 30-jährigen Jubiläum hat das mittlerweile unter dem Label „Filmfest SH“ firmierende Kinofestival rund 50 frische Filme und einige Neuerungen im Programm. Die wichtigste: Der legendäre Kurzfilmabend ist an sechs Orten im Land zu sehen.

Kiel. Rocko Schamoni als alternder Rockstar zwischen Toastbrot und Ludwig II., der Kieler Matrosenaufstand 2018 in den Tagebuchaufzeichnungen eines jungen Ingenieurs oder Balkone, die zum Schauplatz absurder Episoden werden: Von Historie bis Komödie reicht die Bandbreite beim Filmfest Schleswig-Holstein, das vom 29. März bis 1. April in Kiel über die Leinwände geht – und vorab mit ein paar Extras Appetit macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 100 Einreichungen hatten Daniel Krönke ist als künstlerischer Leiter und sein Team zu sichten. Rund 50 sind beim Filmfest zu sehen, und Krönke lobt die „vor allem im Dokumentarfilm durchgehend hohe Qualität“.

Schwerpunkt Dokumentarfilm beim Filmfest Schleswig-Holstein

Sönje Storm schildert im Film „Die toten Vögel sind oben“ die Wandlung ihres Großvaters Friedrich Mahrt vom Landwirt bei Rendsburg zum Naturfotografen, der ab 1919 die Veränderungen in Tierwelt und Landschaft Schleswig-Holsteins dokumentierte. Astrid Menzel geht mit ihrer an Demenz leidenden Oma zwei Wochen lang auf Paddeltour von Bremen bis Kiel („Blauer Himmel, weiße Wolken“).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mir ist in dem sehr diversen Programm eine Tendenz zum privaten Blick aufgefallen“, sagt Daniel Krönke, „viele Dokumentarfilmer tauchen in die eigene Familienvergangenheit, beschäftigen sich mit Sterben und Tod.“ Ganz anders der Spielfilm „Youth Topia“ vom Kieler Filmemacher Dennis Stormer, der im vergangenen Jahr mit „Full of Fire“ vertreten war. Der porträtiert eine Gruppe widerspenstiger Jugendlicher, die sich irgendwann vor der Wahl sieht: für oder gegen ein angepasstes Leben.

Die Drei gehören mit der Dokumentation „One in a Million“ über eine erfolgreiche US-Youtuberin und der Episodenkomödie „Balconies“ zu insgesamt fünf Langfilmen, die im Wettbewerb um den Gesa-Rautenberg-Preis konkurrieren.

Filmfest gibt Überblick über das Filmschaffen im Land

Krönke sieht das Filmfest Schleswig-Holstein als „eine der wenigen Gelegenheiten, einen Überblick über das aktuelle Film- und Medienschaffen im Land zu bekommen“. Durchaus eigenständig neben dem auch stark vom Hamburger Filmschaffen profitierenden Filmforum SH im Rahmen der Nordischen Filmtage Lübeck.

Den Schwerpunkt auf der hiesigen Filmszene konterkariert Krönke selbstbewusst mit dem Blick über den Tellerrand. So gehören drei schleswig-holsteinische Erstaufführungen zum Programm, darunter noch vor dem Bundesstart am 20. April Christian Petzolds bei der Berlinale uraufgeführter Spielfilm „Roter Himmel“. „Wäre toll, wenn Petzold zur Filmvorführung kommt“, hofft Krönke.

Filmfest SH in Daten Filmfest-Eröffnung am Mittwoch, 29. März, 20 Uhr, im Kino in der Pumpe, das auch als Festival-Kino fungiert. Zu sehen gibt es dort Ausschnitte aus Dennis Stormers Film „Youth Topia“. Außerdem vergibt die Fachhochschule Kiel den Peter K.Hertling Filmpreis an eine(n) der Studierende(n). Kurzfilmabend mit Publikumsabstimmung, 1. April, 20 Uhr, Kino in der Pumpe. Anschließend Preisverleihung und Party. Der Filmabend wird auch im Studio, Wilhelminenstraße, gestreamt. Schon im Vorfeld lädt am Mittwoch, 22. März, 19 Uhr die Hansa 48 zum „Kurzfilm Special“ und Stelldichein der Filmszene SH. Am 26. März, 14 Uhr, läuft im Kulturforum in der Stadtgalerie das Kinderkino „Kinolino spezial“. Studio, Metro und Traum Kino zeigen weitere Filme außer Konkurrenz. Für Filmemacher gibt es außerdem einige Seminarangebote, darunter den Workshop „Pressearbeit und PR“ mit Sven Bohde (29. März) und die Masterclass „Schauspielerführung“ (1. April). Vollständiges Programm: filmfest-sh.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Filmemacherin Pola Rader, 2022 mit dem Rautenberg-Preis ausgezeichnet, hat die neue Sektion „Blickfang“ kuratiert und zeigt Positionen aktueller Videokunst und Filmexperimente. Im Kurzfilmwettbewerb gehen außerdem neun Filme ins Rennen um den Publikumspreis, der am 1. April nach dem Kurzfilmabend im Kino in der Pumpe vergeben wird.

Streaming macht es möglich: Wie das Filmfest SH von Kiel ins Land ausstrahlt

Spätestens hiermit kommt das Filmfest Schleswig-Holstein auch im ganzen Land an. Streaming macht es möglich, das der von Eckart Pabst live moderierte Kult-Abend im Kino in der Pumpe parallel auch auf Amrum und Pellworm, in Heide, Eutin und Lübeck und in Kiel zusätzlich im Studio zu sehen sein wird. „Es war uns wichtig, das Festival auch über Kiel hinaus sichtbar zu machen“, sagt Krönke.

Der Publikumsentscheidung verschafft das eine ganz neue Reichweite. Das hat die Qual der Wahl vom eindrucksvollen Inklusionsprojekt „Beben“, das in Cannes seine Uraufführung feierte, über den experimentellen Ein-Minüter „Action!“ bis zum Musikvideo für die Kieler Indie-Band Alpaca Redemption.

Lesen Sie auch

Daneben freut sich Daniel Krönke auch über das Seminarangebot für die Filmemacher sowie sichtbare Entwicklungen, „etwa wenn Hilke Rönnfeldt zum dritten Mal in Folge mit einem starken Beitrag dabei ist“. Der Musical-Kurzfilm „Opera Night“ der zwischen Kiel, Dänemark und Island pendelnden Filmemacherin erzählt von einer Reinigungskraft, die an ihrem Arbeitsplatz in der Kopenhagener Oper einen bedrohlichen Riss entdeckt.