Aus Liebe zum Kino

So etwas nennt man wohl ein Déjà-vu. Ein reichlich unrasierter Herr blickt unter seinem Cowboyhut aufs französische Mittelmeer. Das Gesicht ist verschattet, aber der Mann ist unschwer zu erkennen: Harrison Ford als Indiana Jones ist zurück in Cannes. Hollywoods Sommerblockbuster hat sich einen zentralen Werbeplatz am Carlton-Hotel am Strandboulevard Croisette gesichert - so als sei die Kinowelt noch immer in schönster Ordnung.

Vor 15 Jahren war der abenteuerlustige Archäologe mit dem vierten Film „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ schon einmal zu Gast beim wichtigsten Filmfestival der Welt. Inzwischen ist Ford 80, aber dieses Comeback mit dem fünften Film „Indiana Jones und das Schicksal“ ist Pflicht und Kür zugleich. Wer es einmal hierher geschafft hat, den zieht es immer wieder zu dem mit religiöser Inbrunst inszenierten Kinospektakel.

Deshalb riskiert Cannes es aber auch, gelegentlich wie aus der Zeit gefallen zu wirken. Der Brite Ken Loach, der Finne Aki Kaurismäki, der Italiener Nanni Moretti und Wim Wenders mit gleich zwei Filmen: Das Festival könnte glatt eine Senioren-WG aufmachen, so sehr vertraut es auf altgediente Kräfte. Bei der Eröffnungszeremonie am Dienstagabend ist der 78-jährige Michael Douglas (“Wall Street“) Ehrengast: Er wird mit der Goldenen Palme für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Der neugierige Wim Wenders

Manche Veteranen überraschen aber auch immer wieder: Wer hätte gedacht, dass der lebensneugierige Wenders im Wettbewerb mit dem Film „Perfect Days“ über einen melancholischen japanischen Toilettenreiniger aufkreuzen würde? Als „Special Screening“ zeigt er das 3-D-Porträt „Das Rauschen der Zeit“ über den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Vor beinahe vier Jahrzehnten gewann Wenders in Cannes mit „Paris, Texas“ (1984) die Goldene Palme.

Andere Festivals rollen den stargespickten Werken der Streamingdienste längst den roten Teppich aus - besonders die Konkurrenz in Venedig, die Berlinale stellt kaum mehr eine ernsthafte Alternative dar. Cannes‘ Festivalchef Thierry Frémaux dagegen hält unbeirrt an der großen Leinwand fest: Ohne ordentliche Kinoauswertung erhält kein Film Aufnahme in den begehrten Wettbewerb, in dem sich sowieso schon die gefragtesten Autorenfilmer tummeln.

Das gilt auch für den Eröffnungsfilm am Dienstagabend. Netflix hat die Streamingrechte am Historiendrama „Jeanne du Barry“ erworben, wird den Film von Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn aber erst in 15 Monaten ins Programm nehmen. Diese Rücksichtnahme im knallharten Streaminggeschäft sagt eine Menge aus über die Standhaftigkeit von Cannes. Auch Martin Scorseses Apple-Produktion „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio wird im Herbst zuerst Kinobesucherinnen und Kinobesuche erfreuen.

Cannes sucht derweil eine direkte Verbindung zu den cinephilen Landsleuten: Der Eröffnungsfilm „Jeanne du Barry“ startet zeitgleich in französischen Kinos.

In dem Ränkespiel um die Geliebte des französischen Königs wird ganz nebenbei ein anderes Cannes-Reizthema offenbar: Ludwig XV. wird von Johnny Depp gespielt. Der „Fluch der Karibik“-Star ist seit der für ihn letztlich glimpflich verlaufenen Schlammschlacht mit Amber Heard bei Produzenten in Ungnade gefallen. Nun kehrt er ausgerechnet in Cannes auf die größtmögliche Bühne zurück.

Schwieriges Geschlechterverhältnis

Das Verhältnis der Geschlechter ist dort stets für Aufregung gut. Vor ein paar Jahren noch waren Frauen verpflichtet, in High Heels die heiligen 24 Stufen zum Festivalpalais hinaufzukraxeln.

Festivalchef Frémaux hat stolz einen Rekord vermeldet. Sieben Filmemacherinnen haben es bei der 76. Ausgabe in den Wettbewerb geschafft, darunter die Österreicherin Jessica Hausner, die Italienerin Alice Rohrwacher und die Französin Catherine Breillat. Er ließ geflissentlich unerwähnt, dass die sieben Frauen 15 Männer gegenüberstehen. Bei solchen Gegenüberstellungen wiederum ist die Berlinale schon viel weiter.

Dennoch sind Risse in der Macho-Trutzburg zu erkennen. Dafür steht auch eine andere Personalie. Erstmals präsidiert eine Frau über das Festival - und dann noch eine Deutsche: Iris Knobloch, die Tochter von Charlotte Knobloch, der einstigen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Die neue Präsidentin hat ihre bisherige Karriere auf internationalem Parkett absolviert und verfügt über beste Kontakte nach Hollywood. Vielleicht hat sie dabei geholfen, dass der Pixarfilm „Elemental“ das Festival am 27. Mai beschließt.

Ob Cannes sich mit Knobloch an der Spitze stärker für Deutsche öffnet? Darauf sollte man nicht unbedingt bauen. Über das Programm bestimmt allein der künstlerische Direktor.

Immerhin setzt Frémaux noch eine andere Deutsche in Szene: Sandra Hüller ist gleich mit zwei Filmen im Wettbewerb. In „The Zone of Interest“ des Briten Jonathan Glazer spielt sie die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Im Krimi „Anatomie d‘une chute“ der Französin Justine Triet gerät ihre Figur in den Verdacht, ihren Ehemann getötet zu haben. Aber auch Hüller ist wie Wenders bereits eine alte Bekannte: 2016 wurde sie für die Komödie „Toni Erdmann“ mit stehenden Ovationen gefeiert.

Die nächsten knapp zwei Wochen werden zeigen, wie offen Cannes für den Wandel ist. Verlass ist in jedem Fall auf den Andrang der Stars. Gemeldet sind Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks, Alicia Vikander, Jude Law, Sam Riley, Natalie Portman, Julianne Moore, Juliette Binoche - um nur eine Auswahl zu nennen.

Das Einzige, was Glanz und Glamour jetzt noch trüben könnte, sind die streiklustigen Franzosen. Gewerkschaften haben angekündigt, das Festival aufmischen zu wollen. Vermutlich werden die Partycrasher mit dem inzwischen üblichen Topfdeckelgeklapper nicht weit vordringen: Die Umgebung rund ums Festivalpalais hat die Stadt zur Hochsicherheitszone erklärt. Wenn es ums Kino geht, versteht man in Südfrankreich keinen Spaß.