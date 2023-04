Deutsches Comeback: Wim Wenders und Sandra Hüller in Cannes

Der Wettbewerb des Filmfestivals an der Côte d‘Azur ist mit großen Namen wie Ken Loach, Wes Anderson oder Aki Kaurismäki gespickt. Endlich finden sich auch mal wieder zwei Deutsche in diesem illustren Feld – und beide können sich gleich doppelt freuen.

Als Cannes‘ Programmchef bei Wim Wenders anrief, um ihm die doppelt gute Nachricht mitzuteilen, antwortete der Regisseur: „In meinem Alter weiß ich gar nicht, ob ich die Kraft dazu habe.“ Der 77 Jahre alte Wenders hat spätestens seit seinem Palmen-Sieg mit „Paris, Texas“ von 1984 eine genaue Vorstellung davon, was es bedeutet, zwei Wochen lang (16. bis 27. Mai) im trubeligen Zentrum des Weltkinos zu stehen. Er ist ein vielfach erprobter Cannes-Veteran.

Mit gleich zwei Werken ist Wenders nun beim prestigeträchtigsten Festival vertreten – in einer Reihe mit Regisseuren, bei deren Namen Cineasten glänzende Augen bekommen. Darunter sind der Brite Ken Loach, der Finne Aki Kaurismäki, die US-Amerikaner Wes Anderson und Todd Haynes, der Japaner Hirokazu Koreeda, die Österreicherin Jessica Hausner, der Türke Nuri Bilge Ceylan sowie gleich zwei Italiener und eine Italienerin, Nanni Moretti, Marco Bellocchio und Alice Rohrwacher.

Sechs Frauen sind in dem mit 19 Filmen bestückten Wettbewerb gemeldet. Für das gewohnt männerlastige Cannes klingt das rekordverdächtig.

Cannes-Festival: Japanische Toiletten

Wenders zeigt im Wettbewerb der 76. Cannes-Ausgabe den Spielfilm „Perfect Days“ über einen japanischen Toilettenreiniger (gespielt von Koji Yakusho). Wobei jedem, der schon mal in Tokio war, klar ist, dass Toiletten dort etwas Besonderes sind. Manche haben prominente Architekten entworfen. Für Wenders symbolisieren die Toiletten nach eigenen Worten Japans „weltberühmte Gastfreundschaft“. „Eine Toilette ist ein Ort, an dem alle gleich sind, es gibt keine Reichen und Armen, keine Alten und Jungen, alle sind Teil der Menschheit“, hat der Regisseur gesagt.

In der Nebenreihe „Séances spéciales“ ist Wenders mit einem Porträt des deutschen Malers und Bildhauers Anselm Kiefer gemeldet. „Das Rauschen der Zeit“ hat er in 3 D gedreht.

Cannes ist berüchtigt dafür, das deutsche Kino links liegen zu lassen. Das gilt aber nicht für jene, die es in den illustren Kreis geschafft haben, siehe Wenders. In diesem Jahr kehrt ebenso eine deutsche Schauspielerin an die Côte d‘Azur zurück, die dort mit dem Film „Toni Erdmann“ vor sieben Jahren einen wahren Triumph feierte: Sandra Hüller.

Hüller ist in gleich zwei Wettbewerbsfilmen vertreten, in Justine Triets französischer Familientragödie „Anatomie d‘une Chute“ und in dem Historiendrama „The Zone of Interest“ des Briten Jonathan Glazer über eine deutsche Familie, die während des Zweiten Weltkriegs in Nähe des Konzentrationslagers Auschwitz lebt.

Harrison Ford als Indiana Jones

Und wo bleibt das Popcorn-Hollywood, das Cannes gern als Werberampe nutzt? Dafür ist zuerst Harrison Ford zuständig. Sein fünfter „Indiana Jones“-Film „The Dial of Destiny“, inszeniert von James Mangold, ist außer Konkurrenz gebucht. Und weil Ford schon mal da ist, wird er auch gleich für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Damit hat man im Vorjahr gute Erfahrungen gemacht, als zu Ehren von Tom Cruise und dessen Blockbuster „Top Gun“-Film Kampfjets über das Festivalpalais am Mittelmeer donnerten.

Martin Scorsese bringt Leonardo DiCaprio und Robert DeNiro mit nach Cannes für „Killers of the Flower Moon“. Der US-Regisseur erzählt in dem Thriller von Morden in einem Indianerreservat in den 1920er Jahren, nachdem dort Öl entdeckt wurde. Der Streamingdienst Apple hat sich die Produktionsrechte für das Werk gesichert, das im Herbst aber auch in Deutschland einen ordentlichen Kinostart haben soll.

Auf die Verteidigung des Kinos legt Cannes größten Wert, weshalb Netflix wieder einmal außen vor bleibt und sich mit seinen filmischen Attraktionen bis zum Venedig-Festival im Herbst gedulden muss. Nun ist Cannes dran und eröffnet mit dem Historiendrama „Jeanne du Barry“, in dem Johnny Depp erstmals nach der gerichtlichen Schlammschlacht mit seiner Ex-Ehefrau Amber Heard wieder einen ernsthaften Kinoauftritt hat – lässt man den animierten Papageientaucher weg, dem er in „Johnny Puff: Secret Mission“ seine Stimme lieh.

Der Starauftrieb unter Palmen dürfte immens sein: Natalie Portman, Julianne Moore, Ethan Hawke, Tilda Swinton, Matt Dillon, Scarlett Johansson und viele mehr laufen über die berühmten roten Stufen.

Bei der Vorstellung seines Programms berichtete Frémaux auch von der Reaktion eines 86-jährigen Wettbewerbsteilnehmers auf seinen Telefonanruf. Ken Loach fragte demnach zurück: „Sind Sie wirklich sicher?“ Loach hat bereits zwei Goldene Palmen im Schrank stehen für „The Wind That Shakes the Barley“ und „Ich, Daniel Blake“. Nun könnte er, und das ist sicher, seine dritte gewinnen.