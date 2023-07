Karlsbad-Filmfestival im Wandel: ein vorerst gelungener Spagat

Es geschah schon vor einem Jahr. Doch bei der diesjährigen 57. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals im böhmischen Karlsbad war es immer noch ein großes Thema: Im Vorjahr hatte das Festival nach mehr als zwei Jahrzehnten die Sektion East of the West aus dem Programm genommen und durch die Sektion Proxima ersetzt.

Denn wenn es etwas gibt, auf das sich diese Filmschau immer berufen konnte, dann ist es ihre Osteuropakompetenz. Diese kam gerade durch die East-of-the-West-Sektion zum Ausdruck, die für Filme aus Osteuropa (inklusive Türkei und Griechenland) reserviert war: Der Pole Tomasz Wasilewski triumphierte hier 2013 mit „Tiefe Wasser“, bevor er drei Jahre später bei der Berlinale für „United States of Love“ mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Der Russe Iwan Twerdowskij, die Ungarin Lili Horvát, der Serbe Iwan Ikic und andere taten es Wasilewski gleich: Erst bekamen sie beim East-of-the-West-Award Preise, bevor ihre weiteren Werke bei Großfestivals präsentiert und prämiert wurden.

Größtes Kulturereignis des Jahres

Die Reihe Proxima steht nun Arbeiten aus der ganzen Welt offen. Damit hat das Festival einen Fixpunkt aufgegeben. Es spricht für die Ambitionen der Festivalprogrammierer unter ihrem künstlerischen Leiter Karel Och, diese Lücke mit einem mindestens gleichwertigen Wiedererkennungsmerkmal namens Weltkino füllen zu wollen.

Denn als kleines A‑Festival tut sich Karlsbad schwer, ausreichend viele Filme von hoher Qualität für seinen Wettbewerb um den offiziellen Hauptpreis, den Kristallglobus, zu finden, die mindestens ihre internationalen Premieren feiern – was bei A‑Festivals vorgeschrieben ist.

Die A‑Kategorie, die die Karlsbader Filmfestspiele zu Zeiten des Kalten Krieges viele Jahre lang als einziges Festival hinter dem Eisernen Vorhang vorweisen konnten, ist zwar gut fürs Renommee und sichert Sponsoren- sowie Staatsgeld: Das Mezinárodní filmovy festival Karlovy Vary, wie es auf Tschechisch heißt, ist das größte Kulturereignis des Jahres im Nachbarland. Andererseits zwingt der A‑Status die Programmierer, viel Durchschnittliches zu präsentieren. Das Weltkino gibt nicht ausreichend viele Premierenfilme auf dem Niveau der A‑Großfestivals in Cannes, Venedig oder Berlin her.

Immer für besondere Kinomomente gut

Allerdings gelingt der künstlerischen Leitung im böhmischen Kurort immer wieder ein Coup, wie etwa im Jahr 2001, als Jean-Pierre Jeunet mit seinem Kultfilm „Die fabelhafte Welt der Amélie“ hier triumphierte. Im Folgejahr präsentierte Caroline Link ihr Epos „Nirgendwo in Afrika“ zuerst in Karlsbad, bevor sie für den Film 2003 den Oscar bekam. Karlovy Vary ist immer für große und unerwartete Kinomomente gut.

Die Sektion Proxima hat einen experimentelleren Charakter als der offizielle Wettbewerb und muss die Premierenauflage nicht erfüllen. Sie soll vor allem jungen Filmemacher mit frischen Ideen offenstehen. So gelingen Entdeckungen.

Das galt auch schon für die Reihe East of the West, und Martin Horyna aus der Programmabteilung des Festivals betonte in diesem Jahr, dass sich Karlovy Vary nach wie vor als Sprungbrett für osteuropäische Filmemacher versteht, aber eben unter neuen Voraussetzungen: „Jetzt ist für sie die Zeit gekommen, sich in einem wirklich internationalen Umfeld zu beweisen, in dem sie mit einer möglichst breiten Palette von Filmen konfrontiert werden“, sagte er.

Obwohl das tschechische Regisseurs-Duo Adéla Komrzy und Tomás Bojar im vergangenen Jahr genau dieser Erwartung entsprach und mit der Doku „Art Talent Show“ über die mitunter bizarr anmutenden Aufnahmeprüfungen an der Prager Kunstakademie den ersten Proxima-Wettbewerb für sich entscheiden konnte, schließen sich viele Beobachter der Logik Horynas nicht an: „Ich denke, wir können es im Augenblick nicht bewerten“, sagte der Filmjournalist Ondrej Pavlík dem öffentlich-rechtlichen Hörfunksender Cesky rozhlas auf die Frage, ob er es für richtig hält, dass aus East of the West die Sektion Proxima wurde. Das werde sich erst noch zeigen.

Der alte Fokus Osteuropa bleibt doch

Konkreter kann man die Frage so stellen: Werden Filmschaffende aus der ganzen Welt in die großen Fußstapfen treten können, die die Osteuropäerinnen und Osteuropäer Wasilewski, Twerdowskij, Horvát und andere hinterlassen haben?

So ganz aufgeben will Karlovy Vary seine Zuständigkeit für Osteuropa auch nicht. Karel Och, der künstlerische Leiter des Festivals, beteuert, dass die Wettbewerbe um den Kristallglobus und um den Proxima-Preis nach wie vor bestrebt seien, dem bahnbrechendsten Kino aus Mittel- und Osteuropa Raum zu geben.

Wenn man die Entscheidungen der beiden Jurys in diesem Jahr zusammen denkt, gelang dieser Spagat: Die Jurorinnen und Juroren für den Kristallglobus vergaben ihren Hauptpreis für den besten Film an das bulgarische Sozialdrama „Blaga’s Lessons“, während der Grand Prix in der Sektion Proxima an den Film „Birth“ über die ungewollte Schwangerschaft einer jungen Frau in Südkorea ging.

Diese Thematik aufzugreifen sei ihr ein persönliches Anliegen gewesen, sagte Regisseurin Ji‑joung Joo in Karlsbad. Sie habe selbst vor der Frage gestanden, ob sie ihren geliebten Job als Filmemacherin aufgeben würde, wenn sie sich zwischen einem Kind, ihrem geschätzten Partner und ihrem Beruf entscheiden müsste: „In Korea gibt es keine klare Rechtsgrundlage für Abtreibungen. Das Dilemma, in das Frauen dadurch geraten, wollte ich in meinem Film so nüchtern wie möglich darstellen.“

Dieser Ansatz, einen fernöstlichen und einen gefühlsbefreiten Blick auf ein Thema zu werfen, das auch im Westen nach jahrzehntelangen Diskussionen immer noch nicht gelöst ist, überzeugte die Proxima-Jury unter der niederländischen Filmkritikerin Dana Linssen von dem Film, der klarstellte, wie eine universelle Problematik in einem ganz anderen Kulturraum verhandelt wird.

Solider Wettbewerb, aber nicht überragend

Mit „Blaga’s Lessons“ einigten sich die Preisrichter (unter ihnen die amerikanische Schauspielerin Patricia Clarkson) auf einen Film als Hauptgewinner dieses Festivaljahrganges, der den ganzen Wettbewerb gut repräsentierte. Fazit: solide und gut, aber nicht überragend.

Die Geschichte handelt von der 70‑jährigen Blaga, einer kürzlich verwitweten ehemaligen Lehrerin und einer Frau mit festen moralischen Grundsätzen. Als Trickbetrüger sie am Telefon um das Geld bringen, das sie für das Grab ihres Mannes gespart hat, verliert ihr moralischer Kompass die Richtung, und sie holt sich ihr Geld auf eigene Faust zurück. Provoziert wird ihre Haltungsänderung ausgerechnet von der Polizei. Anstatt ihr zu helfen, bringen die Beamten sie in erniedrigende Situationen, in denen sich die intelligente Frau fragen lassen muss, wie sie so dumm sein konnte.

„Blaga“-Regisseur Stephan Komandarev. © Quelle: EVA KORINKOVA

Gleichzeitig erfährt sie bei den Ermittlungen, dass die Betrüger „Maultiere“ anheuern, die für sie die Beute abholen. Angeheuert werden diese durch Stellengesuche, in denen sich Leute mit einem „Auto“ und mit „flexiblen Arbeitszeiten“ anbieten. Blaga richtet die stillgelegte Klapperkiste ihres verstorbenen Mannes her und gibt unter einem Decknamen selbst eine solche Anzeige auf. Prompt wird sie angeheuert. Schon bald fungiert sie als Kurierin, um Leute auf dieselbe Weise zu beklauen, die ihr zum Verhängnis wurde.

Natürlich kommt es dabei zu unzähligen Komplikationen, von denen einige ziemlich brenzlig verlaufen. Es ist ein spannender Plot, den sich Regisseur Stephan Komandarev und sein Co‑Drehbuchautor Simeon Ventsislavov ausgedacht haben, um auf die finanzielle Misere vieler älterer Mitbürger ihres postsozialistischen Landes anzuprangern.

Mit Filmen wie „Directions“ (2017) und „Rounds“ (2019) und jetzt „Blaga’s Lessons“ steht Komandarev in der sozialkritischen Tradition des jüngeren bulgarischen Kinos, das besonders durch das bulgarische Filmemacherpaar Kristina Grozeva und Petar Valchanov geprägt wurde. In deren vielfach prämiertem Spielfilmdebüt „The Lesson“ von 2012 und ihrem bulgarischem Oscaranwärter „Glory“ von 2016 üben sie so wie Komandarev beißende Kritik an der tief korrupten, unbarmherzigen und sozial gespaltenen Gesellschaft ihres bulgarischen Heimatlandes.

Doch das Duo fügt dem immer auch eine wunderbare Prise bitter-süßen Humors hinzu, der „Blaga’s Lessons“ fehlt. Auch Grozevas und Valchanovs Tragikomödie „The Father“, für die sie 2019 in Karlsbad den Kristallglobus verliehen bekamen, ist vielschichtiger als der diesjährige Hauptgewinner.

Der Iran zwischen Tradition und Korruption

Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem Sieger des diesjährigen Spezial Jury Prize in Karlsbad, der zweitwichtigsten Ehrung des Hauptwettbewerbs: Behrooz Karamizades Spielfilmdebüt „Empty Nets“ ließ die handwerkliche Sicherheit erkennen, die das zeitgenössische Kino des Iran auszeichnet. Doch seinem nüchternen Blick auf eine Gesellschaft, in der ein engmaschiges Netz aus Tradition, Korruption und sozialer Hierarchie das Lebensglück junger Menschen zerstört, fehlt das gewisse Etwas iranischer Regiekollegen wie Asghar Farhadi („Nader und Simin – eine Trennung“, „The Salesman“) oder Vahid Jalilvand („Eine moralische Entscheidung“).

Letztere sind Großmeister darin, die dramaturgischen Schrauben unerbittlich immer fester anzuziehen, bis sich für ihre Protagonisten eine Alltagssituation zu einem existenziellen Dilemma ausgewachsen hat. Dieses sehr besondere und faszinierende Kino des Iran ist wohl aus der Not erwachsen. So können tiefe Strömungen der iranischen Gesellschaft offengelegt werden, ohne explizit politisch zu werden. Denn Letzteres kann im Iran schnell gefährlich werden, wie die Filmemacherkollegen Jafar Panahi oder Mohammad Rasoulof zu spüren bekamen.

Was in diesem Jahr in Karlovy Vary für Stephan Komandarev galt, traf insofern auch auf Behrooz Karamizade zu: Die Ehrungen, die sie erhielten, waren wohlverdient für solide Filme. Doch die besonderen Qualitäten, die das Kino ihres jeweiligen Heimatlands auszeichnet, fehlte ihren Werken.