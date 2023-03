﻿Tanzabend am Ballett Kiel mit traumwandlerischen Höhenflügen

Erst leicht und schwerelos, dann erdig wild – der starke zweiteilige Tanzabend „Flight of Fancy“ im Opernhaus Kiel lebt auch von den Gegensätzen der Tanzsprachen. Und das Kieler Ballett glänzt in den beiden Gastchoreografien als so experimentierfreudige wie präzise eingespielte Compagnie.

Flüchtige Schönheiten: Marina Kadyrkulova in Wubkje Kuindersmas Choreografie „Resonance of Dreams“.

Kiel. Irgendwann ist es, als tauchten die Schwäne aus „Schwanensee“ auf, Tänzerinnen im Federschmuck. Seltsam deplatziert, so als hätten sie die Richtung verloren, arbeiten sie sich voran. Mit unbestimmtem Schritt, gereckten Hälsen und wogenden Flügeln wie auf der Suche nach Peter Tschaikowskys ikonischem Ballett. Reminiszenz und Widerhall zugleich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Genauso funktioniert das traumverlorene Ballett „Resonance of Dreams“, das Wubkje Kuindersma mit der Compagnie von Yaroslav Ivanenko am Opernhaus Kiel für den zweiteiligen Abend „Flight of Fancy“ erarbeitet hat. Wahrhaftig ein Resonanzraum voller Bilder und Assoziationen, in dem zu Musiken von Peteris Vasks bis Alfred Schnittke mythologische Versatzstücke aufleuchten, Überreste von Bewegungen und Stimmungen, wundersame Verheißungen. Und den die Tänzerinnen und Tänzer bevölkern wie Gäste im Kopfkino.

Ballett Kiel brilliert im neuen Tanzabend „Flight of Fancy“

Wie beiläufig entstehen die Bilder, brilliert das Ensemble einmal mehr mit stupender Vielseitigkeit und großer Offenheit für neue Formen. Sie tauchen hervor wie aus einer anderen Welt, lichte Gestalten, mal flächig durchmischt, mal wie Kontrahenten in starrer Front eingefroren – bis sich alle wieder im luftigen Miteinander auflösen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie verfließen zu Paaren und Pas de deux, verschieben sich zur dicht gewobenen Einheit und driften in elegante Gruppen auseinander. Und der flirrende Vorhang von Ausstatterin Tatyana van Walsum funktioniert in seiner Durchlässigkeit und mit Lichtstimmungen von nachtschwarz bis seeblau (Matthias Hillebrandt) als fließender Übergang zwischen den Welten.

In Wubkje Kuindersmas Tanz haben alle Stile Platz, puzzeln sich die Versatzstücke zur wundersamen Einheit zusammen; harmonische Neoklassik, bodenhaftender Modern Dance, lässig-ironisches Show-Posing. Da kann eine Hebung, die eben noch bekannt schien, unversehens in eine aberwitzige Verschlingung kippen. Können Arme und Hände wie Baumkronen oder Säulenträger in den Himmel ragen – aber hier befreit von aller Last, die Welt zu tragen. Und dazwischen arbeitet die famos zwischen Spannung und Ruhe flirrende Marina Kadyrkulova als magisches Flügelwesen mit schleppendem Schritt gegen die Drehbühne an.

Alles ist möglich in diesen tiefleichten Traumbildern, in deren Abstraktheit gleichwohl eine ewig-allgemeinmenschliche Suchbewegung aufscheint.

Höhenflüge mit Kontrastprogramm und Boléro am Ballett Kiel

Nach der Pause ist dann alles Kontrastprogramm in Johan Ingers aufgeladener Choreografie „Walking Mad“, die seit ihrer Uraufführung 2002 weltweit gefragt ist. Geradezu brachial wirkt nach Kuindersmas Flüchtigkeit die exzessive Körpersprache, die der schwedische Choreograf zu Maurice Ravels „Boléro“ entwickelt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein wildes erdiges Stück ist so entstanden, das von Frauen und Männern erzählt – und von der Gewalt, die mit im Spiel ist. Drei Frauen und sechs Männer treffen sich hier in einem kaleidoskopischen Reigen von Fordern und Verweigern, Anziehung und Sichentziehen. Und eine dominante Bretterwand fährt den Tänzerinnen und Tänzern immer wieder mit Karacho in die Parade, als wolle sie Schicksal spielen.

Lesen Sie auch

So brechen Beziehungen ab, formieren sich Paare neu. Leisa Martinez Santana und Pedro Pires liefern sich einen mutwillig zwischen Spiel und Erotik austarierten Pas de deux, Didar Sarsembayev und Erika Asai glänzen als luftige Gegenspieler. Und Christopher Carduck klebt sich in gefährlicher Balance an die Wand – und die Frau (Erika Asai) gleich mit. Männer und Frauen: ein fortgesetzter Versuch.

Ingers Bewegungssprache schwingt dabei zwischen Beklemmung und heiterem Spiel. Ein Stück, dem sich heute vielleicht noch mehr Zwischentöne ablauschen lassen als zur Zeit seiner Entstehung. Ravels Musik ist dazu der Motor, der den Tanz antreibt, mitreißt, wegwirft.

Ballett Kiel bietet Tanzfest mit frischer und präziser Compagnie

Und so unterschiedlich die beiden Choreografien, so sicher wachsen die Gegensätze des Abends zur Ganzheit zusammen. In einer Art sich vielfach kommentierendem Spiegelkabinett. Und ein Tanzfest mit einer so frischen wie präzise eingespielten Compagnie. Großer Applaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Vorstellungen: 9., 21., 27., 30. April, 2., 10., 17., 23. Juni. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431 / 901 901.