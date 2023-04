Nach Tod von Schlagzeuger Hawkins: Foo Fighters kündigen neues Album an

Im März 2022 starb der Foo-Fighters-Schlagzeuger Tayler Hawkins. Etwas mehr als ein Jahr später kündigt die Band ein neues Album an. Es sei eine Antwort auf alles, was die Foo Fighters im vergangenen Jahr durchgemacht haben.

Ein Fan trägt ein Foo-Fighters-Shirt und hält in Gedenken an den verstorbenen Schlagzeuger Tayler Hawkins eine Kerze in den Händen (Archivbild).

New York. Die Foo Fighters arbeiten an einem neuen Album - dem ersten seit dem Tod von Drummer Taylor Hawkins. Die Platte mit dem Titel „But Here We Are“ werde zehn Stücke enthalten, teilte die Band mit. Es werde eine „brutal ehrliche und emotional rohe Antwort auf alles, das die Foo Fighters im vergangenen Jahr durchgemacht haben“ sein. Die erste Single trägt den Titel „Rescued“.

Veröffentlicht werden soll das Album am 2. Juni. Produziert wird es von Greg Kurstin und den Foo Fighters. Weitere Titel sind „Hearing Voices“, „Show Me How“, „Nothing At All“ und „Rest“, der letzte Song des Albums.

Hawkins war am 25. März 2022 gestorben, während sich die Rocker auf einer Südamerika-Tour befanden. Er wurde 50 Jahre alt.

RND/AP