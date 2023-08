Mit Karacho ins Leben: der Kinofilm „Forever Young“

Wo sind die Grenzen zwischen Schauspiel und Leben, zwischen inszenierten und wahren Gefühlen? Charakter­darstellerin Valeria Bruni Tedeschi („Die Linie“, „In den besten Händen“) geht in ihrer siebten Regiearbeit zurück in die fiebrige Atmosphäre der Achtzigerjahre und thematisiert ihre Ausbildungs­jahre an der Schauspiel­schule Les Amandiers in Nanterre, einem Vorort von Paris.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das damalige Leitungsduo Pierre Romans (Micha Lescot) und Meister­regisseur Patrice Chéreau (Louis Garrel), das Engagement bis zur Erschöpfung verlangte, gilt längst als Legende. Furios lebt dieser Hotspot an Kreativität, wo auch Vincent Pérez, Agnès Jaoui, Marianne Denicourt oder Eva Ionesco studierten, auf der Leinwand wieder auf. Anders als das klassische Con­ser­va­toire ist diese Institution mehr „alternativ“, aber keinesfalls lockerer. Les-Amandiers-Absolventin Bruni Tedeschi beschreibt das, was Chéreau ihr beigebracht hat, als „anspruchsvoll“ und „unerbittlich“. Wörter, die sie ihr ganzes bisheriges Leben begleitet haben.

Allein das Prozedere der Auswahl zerrt an den Nerven. Von 40 Aspiranten und Aspirantinnen werden nur zwölf aufgenommen, Erleichterung und Verzweiflung liegen also nahe beieinander. Da versammeln sich junge Menschen, die alles auf eine Karte setzen, um mit ihrer Performance die Gutachter zu überzeugen. Einer von ihnen ist Stella (Nadia Tereszkiewicz), Bruni Tedeschis temperamentvoll aufspielendes junges Alter Ego, die sich so selbstvergessen in eine Szene als „Die ehrbare Dirne“ hineinsteigert, dass sie nicht mehr aufhören kann, ihre Bluse zerreißt und in weiblichem Furor tobt. Was zur trockenen Frage führt, ob sie glaubt, „Exhibitionistin“ sein zu müssen, um Schauspielerin zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An die Substanz geht es auch, wenn die angehenden Darstellerinnen und Darsteller erklären sollen, was sie antreibt. So will Stella ihr Leben nicht für „nichts“ weggeben und Adèle (Clara Bretheau) ihrer Mutter beweisen, dass sie auch ohne sie etwas erreichen kann. Etienne (Sofiane Bennacer) hingegen möchte für seine Mutter erfolgreich sein. Mit Stella aus reichem Haus bilden sie ein verschworenes Trio, das die Bretter, die die Welt bedeuten, erobern und gleichzeitig die Jugend bis zur Neige auskosten will.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Stella lässt sich auch vom Butler des Hauses nicht von ihrem Ziel abbringen. Er zeigt ihr die Optionen auf: ein langweiliges, aber schmerzfreies Leben zu führen oder sich als Schauspielerin zu verbrennen und zu riskieren, traurig und einsam zu sterben.

Erst einmal geht es nach New York zu einem Workshop in Lee Strasbergs Actor’s Studio, wo Stella und Etienne sich trotz seiner Drogensucht verlieben. Zurück in Paris, probt Chéreau mit ihnen Tschechows „Platonow“ und erklärt denjenigen, die nur kleine Rollen ergattern: „Ich kann nicht demokratisch mit euch sein. Das Wichtigste ist die Arbeit, nicht die Wichtigkeit der Rolle auf der Bühne.“

Zwischen Liebe und Karriere

Zunehmend gerät Stella, die wie einst die Regisseurin die Hauptrolle der Sofia spielt, in einen Konflikt zwischen Liebe zu ihrem eifersüchtigen und aggressiven Partner, ihrem Willen zur Karriere und ihrem Lebenshunger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die bittersüße Reise in die Achtzigerjahre, in denen man Kette rauchte, Drogen konsumierte oder auch mal im Beichtstuhl Sex hatte, wird erschüttert durch Aids, Schwangerschaft, Abtreibung, Tod. Die Realität holt die Hedonisten in ihrer Leichtigkeit des Seins ein. Selbst die Lehrer konsumieren Drogen – Pierre Romans starb 1990 an einer Überdosis. Zwischen Melancholie und Höhenflug, leiser Tragik und ungebremster Vitalität erzählt Bruni Tedeschi in diesem autobiografisch gefärbten Mix aus Drama und Komödie von einer Jugend ohne Limit, von dunklen Engeln, die sich wie Etienne die Flügel verbrennen und zur Erde stürzen, und von Menschen, die im Wirbel der Gefühle ihre Seele entblößen.

Es geht wie in einer Achterbahn auf und ab. Mal nagen Versagens­ängste, Verunsicherungen, Verlorenheit und offene Rivalität an den Schauspiel­aspiranten, dann folgen kleine Fluchten: Mit Karacho brettern sie über rote Ampeln in Paris – im Taumel zwischen Schnelligkeit und Gefahr, Leben und Tod.

Diese Elemente prägten die Filmografie von Bruni Tedeschi von Anfang an. Es zählt die Intensität des Moments. Gleichzeitig ist der Film eine Hommage an den unvergesslichen Patrice Chéreau, seine Radikalität und Zärtlichkeit, seine Liebe zu Film und Theater. Ein Regiegenie, das die Arbeit als seine Lieblings­beschäftigung bezeichnete.

Trotz vieler persönlicher Parallelen ist „Forever Young“ kein Biopic, weder eine Verklärung noch ein nostalgischer Trip in die Vergangenheit, sondern eine Liebes­erklärung an die Kraft der Jugend, ihren Mut und ihre Hoffnungen, aber auch an ihren Ungehorsam und ihre Unvernunft, ihre Fehler. Sie will ihre Träume leben und nicht ihr Leben träumen. Wann bitte, wenn nicht jetzt?

„Forever Young“, Regie: Valeria Bruni Tedeschi, mit Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, 126 Minuten, FSK 12.