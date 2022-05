Ein Leben nach Maß – „The Outfit“ erzählt von einem Schneider der Mafia

Ein Schneider von der Londoner Savile Row startet in Chicago neu durch und zieht auf zweierlei Art einen Gangsterboss an. Ein Meister seines Fachs ist auch Graham Moore, der Regisseur von „The Outfit“ (Kinostart am 2. Juni). Und der sonst in Nebenrollen brillante Mark Rylance glänzt diesmal in der Hauptrolle.