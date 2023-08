Seit 2009 ehrt der Bund Buchhandlungen, die sich durch besonderes Engagement auszeichnen, mit dem Buchhandlungspreis. Fünf der aktuellen Preisträger kommen aus Schleswig-Holstein, darunter Hauke Harder mit seinem Buchladen Almuth Schmidt in Friedrichsort.

Berlin. Zum vierten Mal kann sich die Buchhandlung Almuth Schmidt in Kiel-Friedrichsort über die Auszeichnung mit dem Buchhandelspreis 2023 Euro freuen. Die von Hauke Harder geführte Buchhandlung ist eine von bundesweit insgesamt 108 prämierten Läden, die am 2. Oktober in Stuttgart ausgezeichnet werden. Dort erfahren die Gewinner auch, in welcher Preiskategorie (25 000, 10 000 oder 7000 Euro) sie gelandet sind.