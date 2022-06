„Der beste Film aller Zeiten“ - Dreharbeiten auf die harte Tour mit Penélope Cruz

Ein alter Milliardär will keine halben Sachen hinterlassen, so finanziert er einen Film. Der soll nichts weniger als „Der beste Film aller Zeiten“ (Kinostart am 30. Juni) werden. Herausgekommen ist eine höchst vergnügliche Satire mit Starbesetzung – Penélope Cruz, Antonio Banderas und Oscar Martínez - von der man sich wünscht, sie möge nie zu Ende gehen.