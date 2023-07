Gemälde-Sammler verliert vor dem Bundesgerichtshof - könnte aber weiterkämpfen

Berlin. Das Ölgemälde „Kalabrische Küste“ von Andreas Achenbach (1815–1910) bleibt weiterhin als „NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut“ in der Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste (DZK) in Magdeburg.

Ein Sammler, der das 1861 entstandene Werk rechtmäßig auf einer Auktion in London im Jahr 1999 erworben hatte, wollte in dritter Instanz vor dem Bundesgerichtshof einen Anspruch auf Löschung des Eintrags durchsetzen. Damit scheiterte er an diesem Freitag vor den Bundesfgerichtshof in Karlsruhe.

Der ausgewiesene Achenbach-Experte hatte die Erben des Düsseldorfer Kunsthändlers Max Stern, ein Treuhand-Trust von drei Universitäten, verklagt. Er begründete dies damit, dass das Agieren der Treuhänder sein Eigentum an dem Bild einschränke und sich bei einem möglichen Verkauf wertmindernd auswirke.

Interpol fahndet

2016 hatten die Stern-Erben einen Restitutionsanspruch auf das Gemälde erhoben sowie in Kanada eine Interpol-Fahndung nach dem Bild ausgelöst hatten - obwohl sie wussten, dass er nach deutschem Recht legaler Besitzer des Werks war. Außerdem ließen sie das Gemälde in der Datenbank eintragen.

Der Sammler scheiterte wie in den vorherigen Verfahren in Magdeburg und Naumburg auch mit der Revision vor Bundesrichtern. Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs entschied, dass die „auf wahren Tatsachen beruhende Suchmeldung eines Kulturgutes auf der Internetseite der Lost Art-Datenbank keine Eigentumsbeeinträchtigung“ darstelle und kein Anspruch des gegenwärtigen Eigentümers gegen den Veranlasser der Meldung auf Beantragung der Löschung begründe.

"Kalabrische Küste" von Andreas Achenbach (1815-1910). Entstanden 1861. © Quelle: Private Sammlung

Mit der Suchmeldung durch die Treuhänder werde lediglich auf das frühere Eigentum an dem Kunstwerk und die Umstände des Verlustes genommen, so das Gericht. Eine Aussage über das gegenwärtig bestehende Eigentum oder etwaige daran anknüpfende Ansprüche seien damit weder verbunden noch beabsichtigt. „Das gilt auch für die Eintragung des Gemäldes in der Fahndungsdatenbank von Interpol, weil lediglich das Abhandenkommen des Gemäldes am 13. November 1937 in Düsseldorf gemeldet wurde“, entschieden die Richter.

Jüdischer Kunsthändler

Der Kunsthändler Stern war Jude und hatte aus diesem Grund zuvor Berufsverbot erhalten. Er musste seinen Bestand veräußern, konnte aber noch nach London fliehen und lebte schließlich in Kanada.

Die Richter erkannten zwar an, dass der Sammler möglicherweise Probleme bekäme, wenn er das Bild nach Übersee verkaufen wollte. Dies sei jedoch lediglich „Folge des Umstandes“, dass die Rechtsordnungen einzelner Staaten an das verfolgungsbedingte Abhandenkommen von Kulturgütern und spätere Erwerbsvorgänge unterschiedliche Rechtsfolgen knüpfen, schreiben die Richter im Urteil.

In diesem Sinne lehnten die Richter auch den geltend gemachten Anspruch auf Beantragung der Löschung der Suchmeldung des Gemäldes in der Lost Art-Datenbank ab. Durch die Suchmeldung werde „die Verfügungsbefugnis des Eigentümers“ in rechtlicher Hinsicht nicht eingeschränkt. „Das berechtigte Interesse früherer Eigentümer von Kulturgut bzw. ihrer Rechtsnachfolger sowie das allgemeine öffentliche Interesse an der Provenienz NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter überwiegen jedenfalls ein in der Regel allein auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhendes Interesse des gegenwärtigen Eigentümers an der Geheimhaltung solcher Tatsachen.“

Aufklärung nötig

Die Richter machten klar, dass wegen der Umstände des Verkaufs im Jahr 1937 die Vermutung bestehe, dass das Gemälde einem früheren Eigentümer NS-verfolgungsbedingt entzogen worden sei. „Die Veröffentlichung der Suchmeldung in der Lost Art-Datenbank macht damit lediglich publik, was aufgrund der bekannten Umstände des Verkaufs ohnehin vermutet wird und - jedenfalls im Fall eines gewerblichen Inverkehrbringens - näherer Aufklärung bedarf.“

Die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner, die schon in der Verhandlung Ende Mai einräumte, der Kläger sei in einer „misslichen Lage“, gab dem Achenbach-Sammler aus Baden Baden noch Hinweise, wie er möglicherweise doch noch seine Interessen zumindest in Teien durchsetzen könne. Er könne einerseits verwaltungsgerichtlich gegen die Eintragung als staatliches Handeln vorgehen, da die Datenbank auf Betreiben von Bund und Ländern entstanden ist und einen „öffentlich-rechtlichen Folgenbeseitigungsanspruch“ stellen.

Zum anderen könne er ebenfalls versuchen, zivilrechtlich gegen die Stiftung „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ vorzugehen, da sie privatrechtlich betrieben werde. „Wenn der Staat eine Internetdatenbank einrichtet, in der Such- und Fundmeldungen von Privatpersonen zu Kulturgütern veröffentlicht werden, dann ist er bzw. die von ihm als Betreiberin der Datenbank errichtete Stiftung dafür verantwortlich, dass die veröffentlichte Meldung sich innerhalb der Grenzen hält, die das öffentliche Recht und namentlich die Grundrechte – hier der Eigentümer der betroffenen Gemälde – dem staatlichen Informationshandeln ziehen.“

Bundesgerichtshof zeigt Ausweg

Die Betreiberin der Datenbank, so der Bundesgerichtshof, sei dafür verantwortlich, ob sie eine Meldung veröffentlicht und wann sie sie wieder löscht. „Es liegt in ihrer Verantwortung, die fortdauernde Einhaltung des Zwecks der Veröffentlichung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Aufrechterhaltung der Veröffentlichung gegenüber dem Eigentümer des Kunstwerks weiterhin zu rechtfertigen ist. Wird durch die Aufrechterhaltung einer Meldung das Eigentum an einem Kunstwerk beeinträchtigt, dann trifft die Verantwortung hierfür folglich allein die Stiftung.“

Vor dem Urteil hieß es aus dem Umfeld des klagenden Achenbach-Sammlers, dass er unter keinen Umständen auf sich sitzen lassen wolle, Diebesgut zu besitzen. Das stigmatisiere ihn und das Ölgemälde. Gut möglich also, dass die Auseinandersetzung um die großflächige Leinwand in eine weitere Runde geht. Dazu wollte sich der Sammler über seinen Anwalt Ludwig von Pufenhofen jedoch erst äußern, wenn die ausführliche Urteilsbegründung des Bundesgerichtshof vorliegt.

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste begrüßte das Urteil. Damit sei klargestellt, dass ein Eintrag in der Lost Art-Datenbank keine Eigentumsbeeinträchtigung darstelle und kein Anspruch gegen den Melder auf Löschung bestehe, so DZK-Chef Gilbert Lupfer gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Stiftung prüft Urteil

„Ob der Sammler nun gegen Lost Art rechtlich vorgehen wird, wissen wir nicht, können das aber auch nicht ausschließen“, sagte Lupfer. „Wir werden uns mit der vermutlich in einigen Wochen zu erwartenden ausführlichen schriftlichen Urteilsbegründung gründlich auseinandersetzen und analysieren, ob sich daraus Handlungsbedarf für den Betrieb der Datenbank ergibt.“