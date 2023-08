Newsletter „Kiel mittendrin“

Von Spionen und Meeresgift

Zwei Warnungen ließen in dieser Woche in Kiel aufhorchen: vor chinesischen Spionen am Geomar und einem giftigen Schutzanstrich für Sportboote, sogenanntes Antifouling. Ganz ohne Krimi-Stoff kommt die Homestory über ein Ehepaar aus, das seit Jahrzehnten im Tiergehege Hasseldieksdamm lebt. Dies und einiges mehr im Newsletter „Kiel mittendrin“.