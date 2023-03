﻿Geräusche und Bilder: Wie in Hamburg Kafkas Notizbücher auf die Bühne kommen

In acht kleinen Notizheften hat Franz Kafka über Jahre Notizen, Entwürfe, Skizzen, aber auch Einkaufs- und Vokabellisten gesammelt. Aus dieser Fundgrube hat der Schweizer Regisseur Thom Luz geschöpft und am Schauspielhaus Hamburg einen musikalisch entrückten Abend entwickelt.

Hamburg. Vielleicht ist genau dies das Leben: Stets bedroht, in Gefahr, dass der Himmel einstürzen könne. Oder ein Klavier vom Bühnenhimmel heruntersausen auf den Mann, der sich darunter lebensmüde ins Bett gefläzt hat. Vielleicht ist es aber gleichzeitig auch so herrlich unberechenbar, dass der Pianist mit heiterem Wagemut sagen kann: „Ich werde umblättern und mal schauen, was als nächstes geschieht ...“

Im Raum dieser Ungewissheit breitet der Schweizer Regisseur Thom Luz auf der bis weit hinten aufgerissenen Bühne im Deutschen Schauspielhaus Hamburg Franz Kafkas „Acht Oktavhefte“ aus, eine wundersame Collage aus Geräuschen und Bildern, aus Tönen, Liedern und Gesprächsfetzen. Aber auch aus Wänden, Türen, Treppen (Bühne: Duri Bischoff), die wie in einem rätselhaften Bauprojekt postiert, verschoben und neu zusammengesetzt werden, ohne sich je zum Ganzen zu fügen.

Kafkas Notizbücher kommen im Schauspielhaus Hamburg auf die Bühne

Szenen und Bruchstücke aus dem Konvolut von acht Notizheften, die Franz Kafka von 1916 bis 1918 mit Beobachtungen, Skizzen, Entwürfen, Einkaufslisten füllte. Luz bringt sie hier zum Atmen und Leuchten. Ein Puzzle, das wirkt, als hätte einer Kafkas Kopfwelt nach außen gekehrt.

Das insgesamt sechsköpfige Ensemble schnurrt dazu durch die Szenen, gleichberechtigt mit Requisiten und Geräusch, so als könne es jederzeit in der Umgebung aufgehen. Sie könnten Nachbarn sein in einem Mietshaus, eine Reisegruppe oder Schicksalsgemeinschaft - und immer Teile eines großen Ganzen, dessen Sinn und Zusammenhang noch in den Sternen steht.

Da hackt Daniele Pintaudi auf dem Klavier Töne in die Luft wie auf der Schreibmaschine, während auf eine Wand projiziert Worte und Zeilen erscheinen. So rasch und unleserlich, dass sie jenseits ihres begrifflichen Inhalts zum reinen Rhythmus werden, im Audiogramm des Schreibvorgangs.

Lars Rudolphs Kafka ist in Hamburg Zentrum und Randfigur zugleich

Lars Rudolph entlockt seiner Trompete mal zarte und öfter noch zerquälte Töne; und manchmal wächst ein Chor aus dem Geräusch, den Schauspielende und Bühnenarbeitende anstimmen: „In der Nacht, in der Nacht, wenn die Liebe erwacht …“. Nur um rasch wieder zu verklingen.

Gesprochen wird ohnehin nicht viel, und oft bleiben die Sätze einfach im Raum hängen. „Ich möchte gern …“ setzt Jan-Peter Kampwirth vorsichtig an, nur um vom Schiffstyphon brutal abgebrochen zu werden. Und den anderen geht es nicht anders mit ihren unerhörten Wünschen. Bettina Stucky tastet sich mit Dirigierfinger durch die eigenen Gedanken: „Diese Niemandsmusik nimmt allmählich überhand.“ Michael Weber bläst Kafkas strengen Vater zu bedrohlicher Übergröße auf. Und spätestens, wenn Eva Maria Nikolaus die fünf Freunde postuliert, sich mit ihnen hartherzig abgrenzt gegen den sechsten, den Fremden, wird es ungemütlich in diesem Kosmos.

Lars Rudolph ist darin Rand- und Zentralfigur zugleich; Kafkas alter ego malt der Schauspieler als trotzig geknickten Pennäler aus, eine Figur, von der Macht der Worte so zerstört wie von der Unbegreiflichkeit des Seins. Und nicht erst, wenn er im verzweifelten Wettlauf mit dem Gesang Türen zuschlägt oder den Kopf in eine hastig errichtete Ofenklappe legt, entdeckt man hier auch den Landvermesser K., wie er im Roman „Das Schloss“ den Bürokratiealptraum erlebt.

So fügen sich die Fragmente zu einer Collage des Schreibvorgangs, verdichten sich zum poetisch verstörenden Geräusch der Welt. Der Text bleibt dabei eher eine Nebenrolle; stattdessen setzt die Musik von Mathias Weibel den Ton des Abends, auf dem alles schwebt. Man sieht, wie die Töne Darsteller werden, entdeckt im dunkel getönten Humor die Leichtigkeit und im Beiläufigen die Tiefe. So verpuzzelt Thom Luz Kafkas zwischen Alltag und Absurdem, Sinn und Surrealem schwingende Notate zu einem Gesang von der Verletzlichkeit und Unbegreiflichkeit des Seins, der so wunderlich bleibt wie die Existenz.

Schauspielhaus Hamburg, 17., 28., 30. März, 10., 23., 29. April. www.schauspielhaus.de, Kartentel. 040/248710