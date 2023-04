Filmschaffende erheben schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger

Es sind schwere Vorwürfe, die zahlreiche Filmschaffende gegen Schauspieler und Produzent Til Schweiger erheben. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtet, gehe es bei den von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern des Film- und Kinostars erhobenen Vorwürfen unter anderem um Beschimpfungen, Wutausbrüche und Trunkenheit am Set.

Dem Bericht zufolge beschreiben mehrere Personen ein Klima der Angst, das bei Dreharbeiten mit Schweiger geherrscht haben soll. Insgesamt wurde in diesem Zusammenhang mit mehr als 50 Filmschaffenden, ehemaligen und aktuellen Vertrauten des Schauspielers und Regisseurs gesprochen.

Schweiger soll Menschen am Set wie „Untertanen“ behandeln

„Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger“, zitiert das Medium eine Kollegin hinsichtlich Schweigers mutmaßlichen Verhaltens. Auch wenn man in der Branche an Filmsets einiges gewohnt sei, seien die mutmaßlichen Wutausbrüche Schweigers weit über das Normalmaß hinausgegangen, heißt es. Wie ein ehemaliger Vertrauter gegenüber dem Medium berichtet, behandele Schweiger die Menschen am Set wie „Untertanen“.

Neben Schikanevorwürfen wird zudem beschrieben, der Schauspieler und Regisseur sei immer wieder bei Dreharbeiten betrunken gewesen. Am Filmset von „Manta Manta – Zwoter Teil“ soll Schweiger vier Mitarbeitern zufolge unter Alkoholeinfluss einen Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Auf einen ausführlichen Fragenkatalog des „Spiegels“ habe eine Anwältin Schweigers geantwortet, ein Teil der „Sachverhalte“ sei ihrem Mandanten „nicht bekannt“, ein anderer unterstelle „angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat“.

