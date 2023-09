Gisbert zu Knyphausen: „Wir schöpfen unsere Zuversicht aus der Dunkelheit“

Melancholie war schon auf dem Debütalbum der Band Husten im Vorjahr zu finden. Auf dem zweiten Werk „Aus einem nachtlangen Jahr“, das am 29. September erscheint, sind die Texte streckenweise zappenduster. Die Sonne Spaniens habe zumindest für hellere Musik gesorgt, schreibt Husten-Bandmitglied Gisbert zu Knyphausen im E-Mail-Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Herr zu Knyphausen, warum sind die neuen Songs von Husten so dunkel geworden? Hatte Spanien mit seiner Helligkeit die Dunkelheit bei Husten eher verstärkt? Haben Krisenketten, Klimawandel, Faschistenerwachen überall und Krieg Sie deprimiert?

Manch ein Song ist aus einer deprimierten Stimmung über „Krisenketten, Klimawandel, Faschistenerwachen überall und Krieg“ entstanden, wie Sie so schön schreiben. So war unsere Stimmung zumindest beim Schreiben von „Bis morgen, dann“ oder „Nüchtern im Club“. Die Sonne Spaniens, dort haben wir unsere Platte aufgenommen, hat immerhin dafür gesorgt, dass die Musik nicht so deprimiert klingt wie diese Texte.

War das Dunkle von Anfang an der Plan? Oder hätte es theoretisch auch ein aufbauendes Zuversichtsalbum werden können wie etwa „Das ist los“, das jüngste Werk von Herbert Grönemeyer?

Als wir begannen, diese Lieder zu schreiben hatten wir keinen übergreifenden Plan. Es kam, wie es kommen musste, wollte und konnte, und ein Grönemeyer wird aus Husten nicht mehr werden. Wir schöpfen unsere Zuversicht aus der Dunkelheit. Zunächst einmal muss der ganze Mist auf den Tisch und dann schauen wir, wie es weitergeht.

Es finden sich bewegende Charaktere auf dem Album. Wer ist Elli?

Elli ist die Personalisierung eines Menschen, die in mehr als prekären Verhältnissen lebt, keine Perspektive hat, um da rauszukommen und die trotzdem weder Haltung noch Zuversicht verliert.

Und der Protagonist aus „Achim, du Träumer“, um den das lyrische Ich im Song trauert?

Achim ist die Personalisierung eines Menschen, der seine Tage in einer schummrigen und schlecht besuchten Eckkneipe in irgendeiner großen Stadt verbrachte - in Begleitung der heiligen Erna, dem Typen, der nie was sagt, einem leeren Aquarium und seinem besten Kumpel, der ihm hier, am Tresen sitzend, eine Art Requiem zum Abschied singt.

Antike Untergangsstädte wie Pompeij werden im Song „Bis morgen dann“ als Bezüge zu unserer Gegenwart geholt. Es steht eine große Abrechnung bevor. Ist diese Finsternis als Weckruf gemeint oder ist es für alle Weckrufe zu spät, weil, wie es im Song anklingt, immer alles Wichtige endlos auf morgen verschoben wird, weil alle zu vereinzelt sind?

Ich liebe es, Teil einer Band zu sein. Gisbert zu Knyphausen, Sänger und Gitarrist bei Husten

Die Welt ist kleinteilig und kompliziert, und einfache Lösungen für die großen Probleme unserer Zivilisation sind nicht zu haben. Es bräuchte ein gemeinsames Bewusstsein für die zu überwindenden Probleme, eine gemeinsame Vision für Lösungsansätze. Wie soll das gehen bei Milliarden von Menschen - mit Milliarden von Meinungen und Ansichten? Der Mensch ist im Grunde gut, oder zumindest an Gutem interessiert, daran glaube ich zu hundert Prozent, aber ich traue ihm nicht zu, eine gewaltfreie Lösung für unsere drängendsten Probleme zu finden. Leider.

Husten-Gitarrist und -Sänger Gisbert zu Knyphausen im Studio. © Quelle: Husten

Im Lied „Nüchtern im Club“ heißt es „schade eigentlich, dass all die schönen Dinosaurier ausgestorben sind“. Weil sie zwar die Spitzenspezies ihrer Zeit stellten, aber nie in der Lage gewesen wären, den Planeten gegen die Wand zu fahren?

Die „schönen Dinosaurier“ fungieren hier als ziemlich plakatives Bild dafür, dass der Mensch sich zu ernst nimmt. Dass es ihm an Demut fehlt. Die würde er vielleicht haben, stünde er neben einem riesigen, fleischfressenden Dinosaurier, haha. Aber auch die Menschen werden nicht in der Lage sein, den Planeten an die Wand zu fahren. Wir werden uns „nur“ selber an die Wand fahren. Dem Planeten ist es wahrscheinlich recht.

Sie haben schon früh mit Ihrer eigenen Band gearbeitet und auch als Kid Kopphausen mit dem verstorbenen Nils Koppruch. Wie ist es jetzt, mit dem eigenen Namen in einer Band versteckt zu sein? Wie ist dieses Bandgefühl?

Ich liebe es, Teil einer Band zu sein. Mir macht es einfach Spaß, gemeinsam mit anderen kreativ zu sein und sich selbst und seine künstlerische Vision mal teilweise hintenanzustellen. Diese Liebe lebe ich ja schon auf meinen Soloplatten aus. Ich liebe auch das, aber ich habe definitiv weder den Ehrgeiz noch die Lust dazu immer nur meinen eigenen Film zu fahren. Daher die vielen Kooperationen oder auch die Lust, einfach mal Bass zu spielen, wie damals bei Olli (Schulz) oder aktuell bei Paula Paula.

Sind Sie drei bei Husten eher ein David Bowie mit Mitstreitern wie bei Tin Machine oder kreativ gleichberechtigte Traveling Wilburys?

Wir sind eine kreativ sehr gleichberechtigte Band. Wobei die Texte eher auf Tobias Friedrichs und meinem Mist wachsen und die Musik beziehungsweise die Arrangements stark von Moses Schneiders Ideen geprägt werden. Beim Arrangieren des neuen Albums war außerdem unsere Live-Band - Arne Augustin, Ben Lauber und Marcus Schneider - stark involviert.

Und ist Husten eine Band auf Zeit oder etwas Festes, könnten Sie theoretisch eine Band mit 13 Alben werden?

Husten ist eine Band, die so lange Alben aufnimmt, bis ihr die Ideen ausgehen. Nach diesem Album wird es allerdings eine Kunstpause geben, damit wir uns wieder stärker unseren eigenen Projekten widmen können. Tobi schreibt an einem neuen Buch, ich schreibe an neuen eigenen Songs und Moses produziert weiterhin fantastische Alben anderer Künstler*innen.

Wer ist die traurige Frau auf dem Cover?

Die Frau wurde gemalt von Tina Berning, einer unglaublich begabten Berliner Künstlerin. Die abgebildete Dame sieht ziemlich müde und erschöpft aus, sie wirkt allerdings auch ziemlich entschlossen und einer heller Klecks sonniger Optimismus hängt hartnäckig unter ihrem rechten Auge. Und geht nicht weg. Ob sie nun will oder nicht.

Heller Klecks Optimismus: Die Berliner Künstlerin Tina Berning hat das Covermotiv des neuen Husten-Albums "Aus einem nachtlangen Jahr" gemalt. © Quelle: Tina Berning

Husten – Aus einem nachtlangen Jahr (Kapitän Platte/Vikram) erscheint am 29. September

Husten - Konzerttermine: 11.10.23 Forum, Bielefelder Songnächte; 12.10. Knust, Hamburg; 13.10. FZW, Dortmund; 14.10. Gebäude 9, Köln; 15.10. Das Bett, Frankfurt; 17.10. Cassiopeia, Berlin; 18.10. UT Connewitz, Leipzig; 19.10. Strom, München; 20.10. Reutlingen, franz.K; 21.10. Karlsruhe, Tollhaus; 22.10. Hannover, Faust

















