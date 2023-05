﻿Großer Spaß: Wie das Theater Kiel im Park Musketiere und Publikum in Bewegung bringt

Kiel. Dass wogende Federbüsche und rasante Stiefel dazugehören, das wissen sie schon. Aber welche Eigenschaften hat eigentlich ein Musketier? Da kommen sie ganz schön ins Trudeln, die jugendlichen Anwärter, die im frischen Grün des Werftparks, gleich hinter dem Theater, auf die Wiese gepoltert sind und sich gerade sehr witzig und mit der passenden Portion kindischen Mutwillens um den richtigen Hut mit dem richtigen Federbusch gebalgt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Showtime im Park, wo Theaterleiterin Astrid Großgasteiger „Allez les Musketierz!“ in Szene gesetzt hat, ein Auftragsstück von Christoph Busche, der die Geschichte mit wenig Alexandre Dumas, dafür viel Wortwitz angegangen ist und den Roman zum Anlass nimmt, frech verspielt über die zugehörigen Werte und die Tradition nachzusinnen.

Musketierischer Spaß im Park mit Monsieur Claude

Und als wie von selbst gleich zum Einstieg die ersten glucksenden Lacher kommen, stecken nicht nur die ausgewiesenen Lehrlinge von Monsieur Claude, sondern mit ihnen auch das Publikum schon mitten drin im schönsten Musketier-Trainingslager. Strecken, Recken, Froschhüpfen, Rennen oder die Giraffe machen – Monsieur kommandiert und exerziert, ordnet und dirigiert. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersklassen sind voll dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Patricia Windhab hat ihren Claude ebenso im Griff wie das Spiel und lässt die Figur schön zwischen Dompteur und Kumpel pendeln. Ein bärbeißiger Chef, der mit charmant französischem Akzent und ausgeprägtem Bestimmer-Syndrom die Szenerie beherrscht: „Wenn ich sage, dann du machst …“ Was lustige Missverständnisse produziert, wenn die Eleven auf dem Spielfeld die Ansagen wörtlich nehmen oder sich haltlos darin verzetteln.

Auf die Pferde, fertig los: Françoise (Diana Marie Müller), Claude (Patricia Windhab) und Jacques (Julian Melcher). © Quelle: Olaf Struck

Astrid Großgasteiger lässt lustvoll Zirkus und Sandkiste spielen. Und Diana Marie Müller und Julian Melcher geben ein prächtiges Azubi-Pärchen ab, sportlich dynamisch und mit viel Sinn für Timing und Slapstick begabt. Da wird gerannt und gebalgt, gefochten und gestritten. Eher anarchisch verspielt als verwegen.

Und wer hätte wohl gedacht, dass Steckenpferde so ausgeprägte Individuen sind, dass man ihnen locker noch eine Szene mehr gegönnt hätte. Die Exemplare von Hannah Landes sind jedenfalls so eigenwillig, dass sie je nach Naturell ihren Reiter lässig trabend tragen (Jacques) oder gegen die Reiterin mächtig bocken (Françoise). Oder so locker davonstieben wie mit dem Mädchen, dass sein Pferdchen gut vorbereitet selber mitgebracht hatte.

Glückliches Spektakel im Park für Publikum und andere Musketiere

Dabei sind die Rollen der Möchtegern-Musketiere klar verteilt: Diana Marie Müllers Françoise – die abenteuerlustige Schnelldenkerin mit leisem Hang zum Strebertum, Julian Melchers Jacques – so komisch verwegen wie leicht aus der Spur. Und beide haben alle Gelegenheit, ihr ausgeprägtes komisches Talent auszuspielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man könnte sich zum glücklichen Spektakel durchaus noch mehr Dialog und Hintergrund vorstellen – vor allem aber fühlt sich „Allez les Musketierz!“ an wie auf dem Spielplatz oder an jenen verwunschenen Orten, an denen Kinder ihre heimlichen Treffpunkte haben. Dazu trägt der hübsch ramponierte Turm bei, den Ausstatterin Hannah Landes mit Lichterkette und amtlicher Zugbrücke in den Park gestellt hat. Ebenso wie die aus Pyjama und Kampfmontur zusammengepuzzelten Kostüme.

Lesen Sie auch

Kein Wunder, dass hier viel mitgelacht und mitgemacht wird. Am Ende – da hat Claude endlich auch seine verkorkste Freundschaft mit Über-Musketier D’Artagnan gebeichtet und sein Chef-Gehabe ein paar Kratzer gekriegt – weiß man vielleicht immer noch nicht genau, was ein Musketier ist. Aber es muss jede Menge Spaß dabei sein. Gut, dass die Spieler mit Turm und Requisiten in den kommenden Wochen auch durch Forstbaumschule, Schreven-, Anschar- und Hiroshima-Park ziehen.

Theater Kiel. Vorstellungen am 30., 31. Mai, 1., 7., 9., 11. Juni und danach weitere bis 4. Juli. Karten unter Tel. 0431/901901

KN