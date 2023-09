﻿Das Geheimnis von Gizeh: Warum das große Museum noch immer nicht eröffnet ist

Gizeh. Auch dieser Tag ist ein verlorener für Wael. Gegen 9 Uhr in der Früh hat er seinen Schmuckladen im Erdgeschoss des Großen Ägyptischen Museums aufgeschlossen, und obwohl jetzt schon fast Abend ist, hat er noch immer nichts verkauft. „Am Vormittag sind zwei Deutsche da gewesen“, sagt Wael, „aber die haben auch nur geguckt und nichts gekauft.“ Lange, sagt der Händler, werde er das wohl nicht mehr durchhalten. „Ich bete jeden Tag, dass die Leute endlich kommen.“ Aber sie kommen nicht.

Dabei müsste es hier längst nur so wimmeln von Menschen aus aller Welt, die erst durch die Ausstellung schlendern und dann bei Wael und den anderen Händlerinnen und Händlern nach Souvenirs suchen. Doch das größte archäologische Museum der Welt, „Ägyptens Geschenk an die Menschheit“, wie Tourismus­minister Khaled al-Anani sagt, ist auch 20 Jahre nach der Grundstein­legung in Gizeh bei Kairo immer noch nicht eröffnet. Und das, obwohl es von offizieller Seite schon seit Jahren heißt, dass die Bauarbeiten praktisch abgeschlossen sind. Über die Ursachen rätseln viele.

Die Testphase hat begonnen

Eine, die die Hintergründe eigentlich wissen müsste, ist Mira. Die 35-Jährige stammt aus Luxor, ist ausgebildete Reiseführerin und arbeitet seit geraumer Zeit für das Große Ägyptische Museum. „Wir erhalten täglich Tausende E‑Mails von Menschen aus der ganzen Welt“, sagt sie. „Alle wollen wissen, wann wir endlich eröffnen.“ Und was antwortet sie denen? Mira lächelt freundlich, dann zuckt sie mit den Schultern. „Ich antworte, dass ich es auch nicht weiß. Aber ich bin zuversichtlich, dass es schon bald so weit sein wird.“

Die 35-jährige Mira leitet schon jetzt „Pre-Opening-Touren“ durch das Museum. © Quelle: Patrick Hoffmann

Hoffnung macht ihr und vielen Kulturinteressierten auf der ganzen Welt, dass sich das Museum inzwischen in einer Art Testphase befindet. Mehrmals täglich führt Mira kleine Besucher­gruppen auf einer sogenannten Pre-Opening-Tour durch den öffentlichen Bereich des Museums. Viel zu sehen gibt es da allerdings nicht. Mira zeigt den Besucherinnen und Besuchern lediglich das gigantische Atrium, den Shopping­bereich mitsamt Waels Schmuckladen, die Restaurants, in denen bereits ägyptische und internationale Gerichte serviert werden, und die hübsche Außenanlage mit Blumen und Palmen.

„Wir wollen mit diesen Pre-Opening-Touren testen, ob die Abläufe funktionieren, zum Beispiel am Eingang“, sagt Mira. Bislang laufe alles nach Plan. Es kommen aber auch nur 500 bis 1000 Besucherinnen und Besucher am Tag. Nach der Eröffnung sollen es bis zu 15.000 werden.





Die erwartet dann „nicht weniger als ein Museum der Spitzenklasse“, verspricht Mira, mit mehr als 100.000 Exponaten auf einer Ausstellungs­fläche, die so groß ist wie 70 Fußballfelder. Und das ist längst nicht alles. Es gibt ein 3‑D-Kino, ein Theater, mehrere Konferenzräume, eine Bibliothek, ein Ausbildungs­­zentrum, 17 hochmoderne Werkstätten, in denen die antiken Exponate restauriert werden, mehrere Kunstgalerien, 28 Geschäfte mit lokalen Produkten, zehn Restaurants und sogar eine Starbucks-Filiale. Ein Museum für Kinder gibt es auch. Es befindet sich im ersten Untergeschoss und ist allein 7000 Quadratmeter groß. Und wer möchte, kann sogar eine Nacht im Museum verbringen – in einem Fünf-Sterne-Hotel in den oberen Stockwerken. „In ihren Zimmern haben die Gäste dann freien Blick auf die Pyramiden“, schwärmt Mira, während sie mit ihrer Pre-Opening-Gruppe schnurstracks auf Ramses II. zuläuft.

Ramses-Statue als ein Highlight

Die elf Meter hohe und 83 Tonnen schwere Statue ist das erste Highlight, das Besucherinnen und Besucher künftig zu sehen bekommen, wenn sie den imposanten Museumsbau mit seiner Fassade aus Glas und Alabaster betreten. Jahrzehntelang stand Ramses II. vor dem Zentral­bahnhof in Kairo, mitten im Verkehrschaos. Nun hat er im Atrium des Großen Ägyptischen Museums ein neues Zuhause gefunden. Mira berichtet vom Leben des einstigen Pharaos, von seiner 66-jährigen Regentschaft und den mehr als 100 Kindern, die er gezeugt haben soll. Dann zeigt sie auf ein Loch in der Mauer gegenüber. Nein, sagt Mira, das sei kein Konstruktions­fehler – sondern wohldurchdacht.

Hingucker: Die elf Meter hohe und 83 Tonnen schwere Statue von Ramses II. ist das erste Highlight, das Besucherinnen und Besucher künftig zu sehen bekommen, wenn sie das Museum betreten. © Quelle: Patrick Hoffmann

Mira nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Gedankenreise zum Tempel in Abu Simbel, südlich von Luxor. Zweimal im Jahr ereignet sich dort ein ganz besonderes Schauspiel: Am 21. Februar und am 21. Oktober beleuchtet die Sonne drei von vier Statuen im Inneren des Tempels. „Der eine Tag, der 21. Februar, ist der Geburtstag von Ramses II.“, erklärt Mira, „der andere, der 21. Oktober, ist der Tag seiner Thron­besteigung.“ Im Atrium des Großen Ägyptischen Museums haben sie dieses Phänomen nachgestellt. „Dort wird das Sonnenlicht künftig ebenfalls zweimal im Jahr genau auf das Gesicht von Ramses II. fallen“, sagt die Reiseführerin. So Gott will. Beim ersten Versuch im Februar ist es nämlich nichts geworden mit dem Spektakel. „Der Himmel war leider zu bewölkt“, sagt Mira. Ein böses Omen? „Sicher nicht.“

Mira führt die Gruppe weiter, bis zu einer steilen Treppe. Der Zugang ist versperrt, Wachmänner achten darauf, dass die Besucherinnen und Besucher keine Fotos schießen. Von hier, sagt Mira, geht es Stufe für Stufe hinauf ins zweite Obergeschoss, vorbei an 64 Statuen, bis zu einem Plateau. Von dort habe man einen wunderbaren Blick auf die Pyramiden von Gizeh. Danach geht es ins Herzstück des Museums: die 7500 Quadratmeter große Tutanchamun-Ausstellung.

Grabbeigaben Tutanchamuns

Hundert Jahre nach der Entdeckung der Grabkammer Tutanchamuns durch den britischen Archäologen Howard Carter werden nun im Großen Ägyptischen Museum erstmals sämtliche Grabbeigaben, insgesamt 5400 Exponate, in einer einzigen Ausstellung präsentiert. Auch die Mumie des Pharaos, die sich derzeit noch im Tal der Könige in Luxor befindet, soll dort künftig zu sehen sein. Und natürlich die weltberühmte goldene Totenmaske, die aktuell noch im alten Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz in Kairo steht.

Der Vorläufer: Das 1902 eröffnete Ägyptische Museum am Tahrir-Platz in Kairo wird seit drei Jahren renoviert. © Quelle: IMAGO/Xinhua

Konzipiert hat die Tutanchamun-Ausstellung das Atelier Brückner aus Stuttgart. 2016 bekam das Team um Geschäfts­führerin Shirin Frangoul-Brückner den Zuschlag aus Kairo. „Wir sind unheimlich stolz, Teil dieses Jahrhundert­projekts sein zu dürfen“, sagt Frangoul-Brückner. Auch wenn die Aufgabe mit reichlich Stress verbunden war. „Als wir den Zuschlag aus Kairo erhielten, mussten wir innerhalb von vier Wochen ein eigenes Team mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mobilisieren, das nur für dieses Projekt tätig war“, sagt sie. „Danach hatten wir lediglich sechs Monate Zeit für die gesamte Planung vom Konzept bis zur umsetzungs­fähigen Ausführungs­planung. Das war eine einzigartige Herausforderung.“

Zumal das Team eine Lösung dafür finden musste, die vielen vergleichsweise kleinen Objekte in den riesigen Ausstellungs­hallen gut in Szene zu setzen. Und: „Wir mussten eine Besucher­führung entwickeln, die der erwarteten Besucherzahl gerecht wird.“

Mit Howard Carter zur Mumie

Herausgekommen ist ein chronologischer Parcours, den die Besucherinnen und Besucher von zwei Seiten begehen können. Gehen sie in die eine Richtung, lernen sie den jungen König Tutanchamun kennen, erkunden, wie er starb, beobachten, wie er mumifiziert wurde, und sind schließlich bei der Entdeckung der Grabkammer dabei. Gehen sie in die entgegengesetzte Richtung, begleiten sie den Archäologen Carter dabei, wie er die Grabkammer entdeckt und im Anschluss Stück für Stück mehr über das Leben des Tutanchamun herausfindet.

Nun sehen Frangoul-Brückner und ihr Team mit Spannung und Vorfreude der Eröffnung entgegen. „Wir sind fertig, von uns aus kann es morgen losgehen“, sagt sie. Eine Einladung zur Eröffnungsfeier habe aber auch sie noch nicht erhalten. „Für uns ist es auch eine lange Zeit des Wartens“, betont sie. „Zum Glück haben wir andere Projekte, um uns abzulenken.“

Frangoul-Brückner hat sich angewöhnt, nicht mehr allzu viel zu geben auf all die angeblichen Eröffnungs­termine, die immer wieder in der Öffentlichkeit gehandelt werden. Seit der Grundstein­legung im Januar 2002, damals noch durch Präsident Husni Mubarak, hat sich die Fertigstellung des Großen Ägyptischen Museums immer wieder verschoben. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten 2013 abgeschlossen sein, dann 2016. Im November 2018 schließlich verkündete der damalige Museums­direktor Tarek Tawfik, dass das Museum Ende 2020 eröffnen werde. Dann kam die Corona-Pandemie – und mit ihr weltweite Reise­beschränkungen. Viele Ägypterinnen und Ägypter spekulierten daraufhin, dass das Museum im November 2022 eröffnet werden könne – exakt 100 Jahre nach der Entdeckung der Grabkammer Tutanchamuns. Doch auch dies erwies sich als falsch.

Kulturinteressierte müssen sich weiter gedulden

Mittlerweile heißt es, die Eröffnung werde zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 stattfinden. Den Zeitraum hat General Atef Moftah, der vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi persönlich zum Verantwortlichen für das Prestige­projekt ernannt wurde, kürzlich vor Medien­vertretern in Kairo genannt. Andere Quellen behaupten, der Antikenminister Khaled El-Enany werde das Museum frühestens im Herbst abnehmen und erst dann einen Termin für die Eröffnung festlegen.

Kultur­interessierte aus aller Welt müssen sich also weiter gedulden. Dabei wäre Ägypten dringend auf Touristinnen und Touristen angewiesen – und auf deren Geld. Denn das Land steckt in einer tiefen Wirtschafts­krise. Die Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Menschen, ist hoch. Das Ägyptische Pfund befindet sich im freien Fall, seit der Internationale Währungs­fonds (IWF) als Bedingung für weitere Milliarden­kredite eine Abwertung verlangt hat. Wer kann, versucht, seine wenigen Ersparnisse seitdem bei ausländischen Touristinnen und Touristen gegen Euro oder Dollar zu tauschen. Millionen Familien haben nicht mal mehr genügend Geld für Lebensmittel – erst recht nicht, seit der Brotpreis durch die Decke geschossen ist. Ägypten bezieht einen Großteil des Getreides aus der Ukraine.

Geld aus Japan fürs Museum

Präsident Sisi setzt trotz all der Probleme vor allem auf gigantische Bauprojekte, um seine Macht zu zementieren. Er hat einen zweiten Suezkanal graben lassen und setzt derzeit 50 Kilometer östlich von Kairo, mitten in der Wüste, eine neue Hauptstadt in den Sand. Weitere Städte, vornehmlich für die wohlhabende Oberschicht, entstehen auch an der Mittelmeer­küste und am Roten Meer. Alles auf Pump. Auch der Bau des Großen Ägyptischen Museums ist fremdfinanziert. Die japanische Regierung beteiligt sich an den Baukosten von rund einer Milliarde Euro mit einem Kredit über mehrere Hundert Millionen Euro. Im Gegenzug werden die Texte auf den Erklärtafeln nicht nur auf Englisch und Arabisch zu lesen sein, sondern auch auf Japanisch.

Schmuckhändler Wael hofft, dass bald Touristen in seinen Museumsshop kommen. © Quelle: Patrick Hoffmann

Ob das hilft, künftig mehr Touristinnen und Touristen aus dem Fernen Osten anzulocken? Die Voraussetzungen dafür werden zumindest gerade geschaffen. Die ägyptische Regierung will in den kommenden Jahren zig neue Hotels in Kairo und Gizeh errichten, der Bereich rund um die Pyramiden wird modernisiert, ein weiterer Flughafen, der Sphinx International Airport, ist bereits eröffnet. „Wir sind bereit, Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zu empfangen“, sagt Reiseführerin Mira.

Nun müssten sie bloß noch das Große Ägyptische Museum eröffnen. Und wenn es dann endlich so weit ist, wird ja vielleicht auch der eine oder andere Gast im Schmuckladen von Wael vorbeischauen und ein Erinnerungsstück kaufen. Es wäre ihm jedenfalls zu wünschen.