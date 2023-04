Ein leiser Abschied von den „Guardians of the Galaxy“

Wie heißt es so schön: Aller guten Dinge sind drei. Der dritte Teil der spaßigen Weltraumsaga „Guardians of the Galaxy“ soll den Abschluss der Reihe bilden. Das war schon lange bekannt.

Also nie wieder „Guardians of the Galaxy“ im Kino? Das Studio hinter dem Film hat sich für ein klares „Jein“ entschieden. Am Ende der knapp zweieinhalb – nie langweiligen – Kinostunden wird nicht mehr auf der Leinwand verkündet, dass die Guardians zurückkehren werden. Aber dafür vielleicht jemand anders?

Das dritte Weltraumabenteuer ist der perfekte Rundumservice, den Fans von Regisseur James Gunn – der künftig bei den DC-Comic-Abenteuern Regie führen wird – erwarten durften. Im ersten „Galaxy“-Film wurde den Müttern gehuldigt, im zweiten sich an Vätern abgearbeitet. Im viel ernsteren und tragischeren Finale geht es nun um die Helden selbst – besonders um einen, den Waschbären Rocket (Stimme in der deutschen Fassung: Fahri Yardim). Der Bär steht im Zentrum einer wahrlich zu Herzen gehenden Geschichte. Wir erfahren endlich, wo Rocket herkommt, wieso er als junges Tier so leiden musste, warum ihn ein größenwahnsinniges Wesen in die Hände bekommen will.

Viele dieser Szenen sind behutsam inszeniert, für einen Blockbuster ungewöhnlich leise und geradezu zärtlich. Das bekommt dem Film deutlich besser als die doch zahlreichen Actionausbrüche, die man schon bis zur Ermüdung gesehen hat.

Der Anführer der Guardians Peter Quill (Chris Pratt) hingegen leidet, weil seine geliebte Gamora (Zoe Saldana) nicht mehr an seiner Seite ist. Wer noch nie einen „Guardians“-Film gesehen hat, dürfte Schwierigkeiten haben, der Handlung zu folgen. Es schadet keinesfalls, die ersten beiden Filme der Reihe plus das „Guardians“-Weihnachtsspecial sowie den letzten „Avengers“-Film zu kennen. Das alles ist dann doch ein bisschen viel verlangt.

Quill jedenfalls muss seinen besten Kumpel Rocket ein ums andere Mal verteidigen. Hinter dem Waschbären sind gleich zwei Parteien her – neben dem sich gottgleich fühlenden High Evolutionary (Chukwudi Iwjui) auch noch Adam Warlock (Will Poulter).

Die beiden Schurken, der eine etwas dämlich, der andere eher tragisch, nehmen allerdings wenig Raum ein. Hier geht es wirklich um den Abschied von den Guardians. Noch einmal dürfen sie die Welt retten. Noch einmal sich launige Sprüche an die Köpfe werfen. Noch einmal gibt es echte Überraschungen.

Und noch einmal frönt James Gunn seiner Leidenschaft für die Popmusik. Fast alle Lieder – eine Seltenheit im Film – werden ausgespielt. Das geht los bei der Akustikversion von Radioheads „Creep“ über „No Sleep Till Brooklyn“ von den Beastie Boys bis zum wunderbaren „Badlands“ von Bruce Springsteen. Mach‘s gut, lieber Waschbär!

„Guardians of the Galaxy Volume 3″, Regie: James Gunn, mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Chukwudi Iwjui, 150 Minuten, FSK 12