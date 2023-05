﻿Händels „Alessandro Severo“ wird in Bad Lauchstädt aufgeführt

Händel Festspiele Halle

Die Händel Festspiele Halle finden nicht nur in der Geburtsstadt des Komponisten statt, sondern auch in der 30 Kilometer entfernten Goethe-Stadt Bad Lauchstädt, in dem vorzüglich renovierten Goethe-Theater, wo viele Dramen des Dichterfürsten aufgeführt worden sind.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket