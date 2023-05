﻿„Serse“: Elon Musk hebt ab mit Händel

Halle. Händels Londoner Publikum war ihm untreu geworden, teils weil es des Italienischen überdrüssig geworden war, teils weil ihm die Beggar’s Opera und die Opera of the Nobility das Wasser abgegraben hatten. Händel aber erfand sich immer neu und versuchte dem Publikumsgeschmack zu entsprechen, indem er die Rezitative des Librettos von Nicolò Minato (von 1654) radikal kürzte, von langen Da-Capo-Arien absah, mit der Figur des Dieners Elviro komödiantische Elemente in die Opera seria einführte und so die Handlung auflockerte.

Das half ihm aber nicht wirklich. Er musste viel Kritik einstecken. Der berühmte Musikhistoriker Charles Burney meinte sogar: „Das Serse-Libretto ist eines der Schlimmsten, die Händel jemals vertont hat.“ Kein Wunder also, dass diese Oper zu Lebzeiten des Komponisten nur fünf Mal gespielt und erst 1924 in Göttingen wieder entdeckt wurde. Heutzutage gehört „Serse“ freilich zu den am häufigsten gespielten Händel-Opern.

Händels Serse in der Regie von Louisa Proske bei den Händel-Festspielen in Halle an der Saale

Die aus Berlin gebürtige junge Regisseurin Louisa Proske ist, wie sie im Programmheft berichtet, durch Zufall auf den Kerngedanken ihrer Inszenierung gekommen. Der Anfang des „Serse“ hat sicherlich schon so manchem Regisseur Kopfzerbrechen bereitet. Da liegt ja doch der Perserkönig Xerxes unter einer Platane, nennt sie „platane amato“, wünscht ihr „cara pace“, süßen Frieden und singt eine der schönsten Arien, die je geschrieben worden sind: „Ombra mai fu“.

Was ist das für ein Mann, fragt man sich unwillkürlich. Ein verschrobener Romantiker? Womöglich ein Schizofrener? Als der englischer Bühnenbildner Jon Bausor aber Louisa Proske fragte „What do you think about the plane tree?“ (Wie hältst Du es mit der Platane?) hatte sie einen Einfall. „Plane“ heißt ja nicht nur Platane, sondern auch Flugzeug, und schon war die Idee geboren, die Oper in und um ein Flugzeug herum spielen zu lassen.

Händel ganz gegenwärtig: Elon Musk als Perserkönig in Xerxes

Das hat natürlich zur Folge, dass die Story um den persischen Großkönig Xexes, der 480 vor Christi Geburt Griechenland erobern wollte, in die Gegenwart verlegt werden muss und von einem allseits bekannten, grenzenlos reichen Großmagnaten handelt. Elon Musk ist natürlich dieser Mann, der sich, genau so wie der historische Perserkönig, ganz schön größenwahnsinnig gibt.

So ist dann auch gleich zu Beginn der Oper ein großes, recht echt aussehendes Flugzeug zu sehen, und wenn die Drehbühne aktiviert wird, können wir auch in das luxuriöse Innere des Fliegers schauen. Hier spielen sich alle drei Akte der Oper ab. Das „Ombra mai fu“ wird also umfunktioniert und dient Elon Musk, seiner Bewunderung für seinen unermesslichen Reichtum Ausdruck zu verleihen.

Händel Festspiele Halle: Serse im Eifersuchtskarussell

Die verworrene Handlung um das Brüderpaar Serse - Arsamene und das Schwesternpaar Romilda – Atalanta kann beginnen, und da Serse seinem Bruder die schöne Romilda nicht gönnt und Atalanta heimlich Arsamene begehrt, wird das Liebes- und Eifersuchtskarussell schnell in Bewegung gesetzt. Um alles noch schwieriger zu machen, taucht auch noch Amastre in männlicher Verkleidung auf, um Serse, ihren Verlobten, zurück zu gewinnen. Natürlich möchte auch Ariodate, der Vater der Schwestern Romilda und Atalanta durch die Heirat einer seiner Töchter in die Gesellschaft des Öl-Milliardärs aufsteigen.

Das bunte Treiben um das Flugzeug herum wird nach jeder Szene immer grotesker und greller. Aber auch abstoßender. So lässt Serse eine Fußballmannschaft auftreten (statt der von General Ariodate gemachten Gefangenen), verteilt mit großzügiger Geste Geldgeschenke und gibt einem von ihnen die rote Karte. Augenblicklich wird dieser abgeführt und erschossen.

Vorzüglich besetzt: Händel-Stimmen für Serse in Halle

Von schrägem Humor sind die Geschichten, die sich auf der Toilettenkabine des Jets abspielen, und wenn es dem reichen Serse einfällt, durch die Decke des Flugzeugs zu schießen, dann fällt auch gleich ein Vogel vom Himmel. Am Schluss der Oper ist Serse völlig übergeschnappt, wenn er in goldenem Kostüm als Sonnenkönig auftritt und natürlich auch seine gesamte Entourage in entsprechend barocken Kostümen auftritt. Das ist alles sehr amüsant und kurzweilig und macht Spaß.

Auch deswegen, weil alle Rollen vorzüglich besetzt sind: Die italienische Sopranistin Anna Bonitatibus gestaltet die Titelpartie mit großer Souveränität und gewinnt mit ihrer halsbrecherisch schwierigen Arie „Crude furie degl’orridi abissi“ endgültig die Herzen des Publikums. Als ihr der „Händel-Preis 2023 der Stadt Halle“ am Schluss verliehen wurde, brachte sie mit ihrem Charme das Publikum dazu, mit ihr gemeinsam „Ombra mai fu“ zu singen.

Ensemble und internationale Gäste: Händels Serse in Halle

Die Rolle des Arsamene ist bei Leandro Marziotte in allerbesten Händen. Seinen extrem wohlklingenden Countertenor setzt er flexibel und virtuos ein. Es ist erstaunlich, dass alle übrigen fünf Partien aus dem Ensemble der Oper Halle besetzt werden können und dass sie durchaus mit den hervorragenden Gästen auf sehr hohem Niveau mithalten können.

Die Sopranistin Vanessa Waldhard ist eine wunderbare Atalanta, die Mezzosopranistin Yulia Sokolik eine energischen Amastre, der Bass Michael Zehe ein eindrucksvoller Ariodate und der Bariton Andreas Beinhauer ist ein Elviro, der mit seinem Humor und seiner Bodenständigkeit für köstliche Situationskomik sorgt. Die Partie der Romilda konnte nicht von der erkrankte Franziska Krötenheerdt gesungen werden. Yewon Han sang ihre Rolle aus dem Orchestergraben und die Regisseurin gestaltete sie szenisch.

Serse in Halle: Attilio Cremonesi dirigiert zügig

Attilio Cremonesi tritt in Doppelfunktion auf. Er hat stark in die Partitur und das Libretto eingegriffen und eine eigene Fassung erarbeitet, die er als künstlerischer Leiter des Händel Festspielorchesters Halle natürlich auch dirigiert. Da gibt es viel zu bewundern an seinem zügigen, aber nie überpointierten Dirigat. Wunderbar, wie er trotz der Turbulenzen auf der Bühne stets bei den Sängern ist und sie sicher durch die Partitur führt.

Dass Louisa Proskes Inszenierung so kurzweilig und amüsant gelungen ist, liegt natürlich auch daran, dass Cremonesi viel verändert und auch stark gekürzt hat. Einige reflektierende, lyrische Arien fallen aus, weil sie nicht zur Situationskomik passen und der Handlungsablauf gestrafft werden musste. Selbstverständlich hat er die Musik nach den szenischen Bedürfnissen eingerichtet. Das gesungene Italienisch entspricht daher oft nicht den deutschen Übertiteln, die natürlich den Erfordernissen der Inszenierung angepasst sind.

Auch scheut Cremonesi nicht davor zurück, sich aus anderen Händel-Opern, aus beispielsweise „Imeneo“, zu bedienen und auch neue, an Händels Triosonaten angelehnte Orchesterstücke zu schreiben. All das hat er getan, um das Konzept der Inszenierung zu ermöglichen. Attilio Cremonesi rechtfertigt diese Eingriffen mit den Worten: „Wir haben eine viel zu große Ehrfurcht vor Urtexten.“ Darüber ließe sich lange diskutieren. Das Premierenpublikum hat sich bei allen mit herzlichem Applaus bedankt.

Weitere Aufführungen: Sa. 3. Juni 2023, So. 11. Juni 2023 und Do. 5. Oktober 2023

