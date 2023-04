﻿Hamburg: Wolfram Kochs Rockstar-König „Lear“ am Thalia Theater

Die Welt ist eine Showbühne in Jan Bosses Inszenierung der Shakespeare-Tragödie „König Lear“ am Thalia Theater in Hamburg. Schauspielstar Wolfram Koch spielt einen starken Lear, um den sich der Machtkampf zwischen den Töchtern und den jeweiligen Vasallen zum Krieg der Generationen steigert.

Hamburg. Wie er am Mieder zupft und zippelt, am Rock ruckelt und die Schleppe wirft – so richtig sitzen mag es nicht, das Paillettenkleid in Glanz und Glitter, in dem König Lear im Thalia Theater auf die Bühne weht. Und so weiß man nicht so genau, ob sich hier einer unwohl fühlt in der Verkleidung oder ob er schon das Weibliche in der Rolle als Führungskraft probt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles ist Spiel und Maskerade in Jan Bosses Inszenierung von Shakespeares tiefschwarzem Drama um den alten König, der von der absoluten Macht in den galoppierenden Irrsinn driftet. Ein Wettbewerb um die beste Emo-Fake-Performance, den sich hier Lears Töchter und Edmund, der uneheliche Sohn vom alten Gloucester, liefern.

Wolfram Koch spielt Lear als kraftvollen alten, weißen Mann

Jan Bosse lässt seine spielstarke Truppe los, die Jungen, wie sie sich spreizen und posen wie Popstars, die Alten, wie sie sich an der Gefühlsechtheit abarbeiten. Und mittendrin ist Wolfram Koch, den man auch als Frankfurter „Tatort“-Kommissar im Fernsehen kennt, ein Lear, der das eine wie das andere kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein viriler, vor Kraft strotzender alter, weißer Mann, dem das gegelte Haar vielleicht ein bisschen schütter, der Dreitagebart grau geworden ist, der sich damit aber eher lässig in die Riege nimmermüder Rockstars wie Mick Jagger und Paul Weller einreiht als ins senile Alter. So einer will sich erst mal listig anschauen, wie es die Nachfolger anstellen mit der Macht, wie die drei Töchter die Welt in die Grütze reiten.

Die funkelt im Glamour der großen Showbühne, Broadway, Hollywood oder wie sich Politik sonst heutzutage tummelt. Und obendrüber hängt als Spiegel eine riesige Disco-Kugel, als wollte sie die Menschheit zumindest von Ferne noch mal an ihren aktuellen Zustand erinnern.

Stephane Laimés famose Bühne glitzert so falsch wie in der Reality-Show im Fernsehen, in denen verlorene Angehörige, der große Erfolg und sinnlose Abenteuer das wahre Leben ersetzen sollen. Warum nicht also hier die drei Töchter auf die Probe stellen, direkt aus dem Publikum auf die Bühne gepickt, mitsamt ihrer unterschiedlichen Fähigkeit zur Schmeichelei?

Thalia Theater: König Lears Töchter auf dem Kriegspfad

Anna Blomeier (Goneril) und Toini Ruhnke (Regan) zeigen zwei erkaltete Töchter auf dem Kriegspfad, ohne Maß und Empathie, die sich den Alten zuschieben wie ein überflüssiges Utensil. Die alte Ordnung reißen sie eher zufällig ein, dafür aber umso gewalttätiger. Aber selbst die Lieblingstochter Cordelia, die Pauline Rénevier so kühlknapp autistisch ins Bild stellt, ist weniger der Wahrheit verpflichtet als dem Spaß am Selbermachen.

Mehr als mit Visionen für die neue Zeit hat man hier sowieso damit zu tun, die eigene Selbstdarstellung zu optimieren. So als wäre die Welt ein Computerspiel voller Challenges. So spiegeln sie sich alle gegenseitig, auch Edmund, der böse Sohn vom alten Gloucester, in der schlaksigen Gestalt von Johannes Hegemann unter der schwarzen Gothic-Perücke ein so cooler wie brandgefährlicher Intrigant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu rockt sehr versiert die dreiköpfige Band um Tilo Werner, der rasant zwischen Drumset und einem naiv-närrischen Kent wechselt, der die alte Welt noch nicht geschlagen geben will. Und der treibende Sound wirkt wie das, was vom Machtgerangel übrig geblieben ist.

Lesen Sie auch

Für die reale Lage interessiert sich sowieso keiner; dabei ist die im Machtvakuum des dreigeteilten Landes durchaus brisant. Konsequent treibt Jan Bosse die Polit-Show in bildmächtigen Tableaus in den Leerlauf und die Selbstherrlichkeit der Alten in die Visionslosigkeit der Neuen. Statt auf Klima-Demos gehen sie lieber auf Ego-Trip.

Da knipst sich irgendwann auch Lear aus, verpuppt sich Wolfram Koch im Inneren der Weltkugel. Und drunter reißen sie sich die Köpfe ab. Anders machen, aber wie? Das ist hier die Frage. „Ich will herrschen“, tönt am Ende zwischen den Toten Cordelia. Der Rest ist Leere.

Thalia Theater Hamburg, 5., 15., 23. April, 11., 31. Mai. www.thalia-theater.de, Kartentel. 040/32814444