﻿Harrison Ford: „Ich bin froh, alt zu sein – wirklich!“

Harrison Ford, hätten Sie sich bei Ihrem ersten „Indiana Jones“-Film vorstellen können, dass Sie 42 Jahre später immer noch diesen Typen mit Peitsche und Filzhut spielen?

So weit habe ich nie gedacht. Es gab aber damals durchaus schon Überlegungen, drei Filme zu drehen. Mehr war nie beabsichtigt. Dann gab es plötzlich die Gelegenheit für einen vierten. Und irgendwann begann ich, über den fünften nachzudenken. 14 Jahre sind darüber ins Land gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieser Figur noch einmal begegnen möchte.

Warum?

Ich wollte Indiana Jones gegen Ende seines Lebens sehen ohne die Fähigkeiten seiner Jugend. Ich wollte erleben, wie er mit der Historie umgeht, die er sich selbst geschaffen hat, wie er mit der Tatsache umgeht, dass er diese vielen Artefakte geklaut hat. Einige davon hat er verkauft, andere sind in Museen gelandet. Und einige waren zu gefährlich, um überhaupt irgendwo gezeigt zu werden. Es gab noch so vieles, was an dieser Figur erzählenswert war, seine Gefühle, sein Humor.

Trauern Sie Indiana Jones nach dem definitiven Ende nach? Oder verspüren Sie Erleichterung, dieses Kapitel endlich zu schließen?

Nichts von beidem. Ich habe Indiana Jones in die Welt entlassen. Er gehört jetzt dem Publikum. Wissen Sie, ich bin nicht unbedingt der nostalgische Typ. Wir hoffen, dass viele Menschen das neue Abenteuer unterhaltsam finden – und den Film auch tatsächlich im Kino schauen. Möglichst viele Generationen gemeinsam. Beim zweiten Mal darf der Film dann gern zu Hause in Nähe des eigenen Kühlschranks geschaut werden.

Der Actionmaulheld: Harrison Ford Ein leicht gequältes Grinsen mit schief gezogenen Mundwinkeln: Das ist der Gesichtsausdruck, der für Harrison Ford steht wie kein zweiter. Seine Figuren sind oft miesepetrig, wortkarg, sarkastisch und denken zuerst an sich. Doch kommt es zum Schwur, greifen sie zum Laser-Colt (als Weltraumcowboy Han Solo in den „Star Wars“-Filmen) oder zur Peitsche (als Archäologe in „Indiana Jones“) und werfen sich fürs Gute in die Schlacht. Harrison Ford, der geborene Actionmaulheld: Gerade ist im Kino der fünfte und letzte Teil seiner „Indiana Jones“-Reihe angelaufen. Lange musste der 1942 in Chicago geborene Ford seine Familie als Schreiner durchbringen – was ihn ironischerweise zur Schauspielerei brachte: Er erledigte einen Job für einen Castingscout, der für George Lucas frische Kinogesichter suchte. Zusammen drehten Lucas und Ford 1973 „American Griffiti“. Und dann kam „Star Wars“. Seitdem zählt Ford zu den am besten verdienenden Schauspielern in Hollywood. Er spielte den CIA-Agenten Jack Ryan in „Die Stunde der Patrioten“ (1992) und den unschuldig verfolgten Arzt Richard Kimble in „Auf der Flucht“ (1993). Als US-Präsident kämpfte er über den Wolken in „Air Force One“ (1997) allein gegen ein ganzes Flugzeug voller Terroristen, und für „Der einzige Zeuge“ (1985) gab es eine Oscarnominierung. Und dann ist da noch der Replikantenjäger Rick Deckard in Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker „Blade Runner“ (1982), der erst recht in der Neuauflage von Denis Villeneuve (2017) im Verdacht steht, selbst ein Replikant zu sein. Neuerdings hat Ford das Seriengeschäft für sich entdeckt („Shrinking“, „1923″). Privat widmet sich Ford dem Naturschutz. Oder er steigt als Hobbypilot ins Kleinflugzeug. Bei einer Notlandung wurde er 2015 schwer verletzt. Wahrscheinlich hat er im Krankenhaus sein unverwechselbares schiefes Grinsen gezeigt.

Welcher Typ sind Sie denn, wenn nicht der nostalgische?

Ich freue mich immer, wenn ich etwas Neues machen kann. Deshalb drehe ich inzwischen genauso Marvel-Filme wie Fernsehserien. Ich will machen, was ich noch nicht gemacht habe.

Haben Sie sich vor vier Jahren genauso selbstverständlich von ihrer zweiten Kultfigur, dem Weltraum-Cowboy Han Solo in den „Star Wars“-Filmen, verabschiedet?

Das war ein bisschen anders. Es hat großen Spaß gemacht, Han Solo zu spielen, und ich weiß seinen Platz im Pantheon der „Star Wars“-Charaktere zu verorten. Aber vielleicht wiegt die Charaktertiefe von Indiana Jones doch ein wenig mehr.

Jetzt haben Sie erstmals einen ebenbürtigen weiblichen Co-Star an Ihrer Seite, eine Frau mit Herz, Scharf- und vor allem Eigensinn. Wieso brauchte es dafür 42 Jahre?

Es brauchte offenbar Phoebe Waller-Bridge, die jetzt in unserem „Indiana Jones“-Universum aufgetaucht ist. Wir haben sofort alle an Phoebe für die Rolle gedacht, schon bevor wir ein richtiges Drehbuch in Händen hielten. Alle sagten, das wäre was für die junge Hauptdarstellerin aus der Serie „Fleabag“.

Phoebe Waller-Bridge (links) als Helena und Harrison Ford als Indiana Jones in einer Szene des Films „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. © Quelle: Jonathan Olley/Disney/dpa

Noch beim vierten Film hat offenbar niemand an eine Frau gedacht. Da hätte beinahe Shia LaBeouf Ihr Erbe angetreten.

Wissen Sie was? Ich kann mich an den vierten gar nicht mehr so genau erinnern.

Ist Indiana Jones eine Art Dinosaurier in einer Kinowelt, in der sich vorzugsweise Superhelden tummeln?

Ich befürchte, dass man das so sehen kann. Aber ich interessiere mich mehr für gewöhnliche Menschen mit einem gewöhnlichen Leben. Ich hatte allerdings auch viel Freude daran, im neuen „Captain America“-Film mitzuspielen. Und als mir die Drehbücher zur Therapeutenserie „Shrinking“ ins Haus flatterten, sah das ebenfalls nach einem großen Spaß aus. Dann folgte die Westernserie „1923″. Die Folgen waren großartig geschrieben. Und wenn ich mich von etwas angezogen fühle, dann sind das gute Texte. Davon finden sich immer mehr da draußen. Ich habe zugegriffen, wann immer sich die Chance bot.

„Dann gehe ich fischen“

Sie feiern in ein paar Tagen Ihren 81. Geburtstag. Fühlen Sie sich manchmal selbst wie ein Dinosaurier in Hollywood?

Nein.

In „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird die Technik des digitalen De-Agings verwendet. Ein junger Harrison Ford wird aus den Negativen alter Filme komponiert. Was, wenn es bald gar keinen Harrison Ford mehr braucht, weil er künftig voll und ganz am Computer entsteht?

Prima! Dann gehe ich fischen. Allerdings: Den jungen Indiana Jones noch einmal auf der Leinwand zu sehen, verleiht dem Film den Geschmack des Originals. Meiner Ansicht nach funktioniert diese Technik wunderbar: Ich entdecke Indiana Jones, wie er vor 40 Jahren ausgesehen hat.

Sie könnten doch sowieso schon jetzt fischen gehen.

Ich warte lieber noch ein bisschen. Ich habe noch eine Staffel „Shrinking“ in Planung und auch noch eine Staffel „1923″.

Weniger Falten im Gesicht, mehr Haare auf dem Kopf: Würde Sie so ein De-Aging-Programm im wirklichen Leben reizen?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin froh, alt zu sein. Wirklich. Ich habe es genossen, jung zu sein. Ich habe das mittlere Alter genossen. Jetzt bin ich noch ein bisschen älter – und nach all den Jahren immer noch ein bisschen verrückt.

Im Film galoppieren Sie auf einem Pferd durch New York: Wie sehr haben die Knochen dabei geschmerzt?

Sie taten nicht mehr weh als früher auch. Was aber daran liegt, dass sie früher schon schmerzten. Wenn man am nächsten Morgen aufsteht und wieder aufs Pferd steigt, wird es gleich besser. Für mich war die größte Herausforderung in diesen Szenen, dass ich machen darf, was ich machen möchte – und das möglichst schlecht. Man sollte sehen, dass Indiana Jones alt ist. Ich wollte aber nicht, dass man die drei Stuntmen hinter mir sieht, die sicherstellen sollten, dass ich nicht vom Pferd falle. Ich bin übrigens doch mal vom Pferd gefallen. Wenn Sie in diesem Film mein Gesicht sehen, dann bin ich das. Und wenn sie mein Gesicht nicht sehen, waren wahrscheinlich Stuntmen am Werk.

Jetzt mal ehrlich: Ist Älterwerden wirklich kein Thema für Sie?

Nein. Aber das Älterwerden spielte in diesem Film eine Rolle: Es geht um das Leben mit dem Alter, um die Konfrontation mit dem Alter, aber auch um die dankbare Akzeptanz des Alters.

Leidenschaft und Lust bei der Arbeit verbinden Harrison Ford und Indiana Jones

Indiana Jones schenkt sich nach einem anstrengenden Tag ganz gern ein Glas Scotch ein: Würden Sie mit ihm gern mal einen trinken gehen?

Ich habe mit beinahe jedem Menschen schon Scotch getrunken. Aber ja, das würde ich gern tun.

Welche Eigenschaften verbinden Sie mit Indiana Jones?

Die Leidenschaft und Lust bei der Arbeit. Vielleicht auch das Bedauern von bestimmten Dingen im Leben. Aber die würden Sie natürlich gar nichts angehen.

Vor Ihrer Hollywoodkarriere haben Sie als Tischler gearbeitet: Hätten Sie sich vorstellen können, diesen Beruf Ihr Leben lang auszuüben?

Auf jeden Fall. Allerdings hatte ich es satt, morgens der Erste auf der Baustelle zu sein und abends der Letzte, der nach Hause zu seiner Familie fährt. Ich hatte es satt zu erklären, warum der Klempner wieder nicht aufgetaucht ist, obwohl er doch hätte auftauchen sollen. Die Tischlerarbeit aber habe ich geliebt, das Herstellen von Dingen.

Ich verstehe ihren Ärger und ihre Frustration über uns Ältere. Harrison Ford über Klimaaktivisten

Lassen sich noch Ergebnisse Ihrer Arbeit bewundern?

Ich habe keine Möbel gebaut, sondern Häuser. Aber ja, da stehen noch ein paar herum, bei denen die Türen immer noch so auf- und zuklappen, wie sie es tun sollten.

Sie sind ein großer Naturfreund. Sogar eine Ameisen- und eine Spinnenart ist nach Ihnen benannt. Wie viel Angst haben Sie um diese Welt, in der sich das Klima erwärmt, die Pole schmelzen, Dürren und Überflutungen zunehmen? Haben Sie noch Hoffnung, dass der Planet zu retten ist?

Oh, ja, natürlich habe ich Hoffnung. Aber ich weiß genauso, dass es noch viel zu tun gibt. Wir müssen den Menschen die Erkenntnisse der Wissenschaft näherbringen. Auch die Politik muss mutige Schritte unternehmen. Sie muss sich endlich all den Schwierigkeiten stellen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir stehen vor globalen Aufgaben und versuchen, diese national zu lösen. Wir müssen den Nationalismus überwinden und gemeinsam handeln. Leider sind da viele Kräfte am Werk, die uns gegeneinander aufbringen. So ein Verhalten ist schädlich und tötet unseren Planeten.

Haben Sie Verständnis dafür, dass sich klimarebellsche junge Leute an Straßen festkleben und mit Tomatensuppe nach Gemälden in Museen werfen?

Aber ja. Ich verstehe ihren Ärger und ihre Frustration über uns Ältere. Wir haben unsere Verantwortung nicht wirklich wahrgenommen. Deshalb möchte ich weiterhin mit jungen Menschen arbeiten, so wie ich es bei Conservation International tue. Viele ernsthafte junge Leute leisten in dieser Organisation ihren Beitrag.

Lassen Sie mich noch mal kurz zum Film zurückkommen: Was passiert jetzt mit Ihrem Fedora-Hut und Ihrer Lederpeitsche?

Die werden bei Sotheby’s versteigert. Hoffentlich für viel Geld, das dann für sinnvolle Dinge ausgegeben wird.