„Der Junge, der lebt“ – Vor 25 Jahren begann Harry Potter, Deutschland zu verzaubern

Mehr Understatement war selten. „Ich mach überhaupt nichts, ehrlich!“, war einer der ersten Sätze, die der elfjährige Harry Potter 1998 in dem ersten der sieben nach ihm benannten Bücher von sich gab. Der erste Zauber, den er dann wirkte, war dann – impulsiv, noch ohne Spruch und Stab – im Zoo die Glaswand eines Großschlangenterrariums verschwinden zu lassen, wodurch sich eine riesige Boa constrictor – mit der Harry, wie Dudleys entsetzter Kumpel Piers später anmerkte, sich auch noch unterhalten hatte – unters Zoovolk schlängeln konnte. Die erste Strafe, die man Onkel Vernon über Harry verhängen hörte: „Geh! – Schrank! – Kein Essen!“

Der „Stein der Weisen“ erschien noch ohne das große Marketingdrama

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ erschien am 21. Juli 1998, also vor 25 Jahren. Und zwar noch recht unspektakulär, ohne das spätere Marketingdrama von Mitternachtsveröffentlichungen, Mitternachtspostboten, nächtlichen Warteschlangen verkleideter Fans vor Buchhandlungen. Erst mit dem vierten Band, „Harry Potter und der Feuerkelch“, wurde 2000 ein verbindlicher Erstverkaufstag mit Verkaufsbeginn ab 0.01 Uhr festgelegt – und die wundersame Zeit der großen Lesehappenings begann.

Aber es zeichnete sich schon beim ersten Buch ab, dass man dem Zauberlehrling auf der Magischen Schule von Hogwarts weit mehr zutrauen durfte, als „überhaupt nichts zu machen“.

8000 Exemplare hatte die erste Auflage, eine gute Zahl für eine unbekannte Autorin

Denn hatte die Erstauflage in Großbritannien im Jahr davor gerade mal vorsichtige 500 Exemplare betragen (300 gingen angeblich an öffentliche Bibliotheken), ging man beim Carlsen mit 8000 Büchern an den Start, einer soliden Zahl für einen „Programmschwerpunkt“ mit unbekannter Autorin.

Es hatte auf der Insel freilich bereits einige Auszeichnungen gegeben. Und flammende Reviews. Der „Scotsman“ hatte von einem „unglaublich unterhaltsamen Thriller“ und früh von einem „Klassiker“ gesprochen, die „Sunday Times“ verglich Autorin Joanne K. Rowling mit dem bis dato unvergleichlichen britischen Kinderbuchautoren Roald Dahl, und der Autor des „Herald“ schrieb: „Das Kind, das es (das Buch) wieder aus der Hand legt, muss ich noch finden.“ Die Verkäufe in England stiegen sprunghaft an.

Der Anruf einer begeisterten Buchhändlerin: „Klebt an den Fingern wie Kitt“

Und noch heute erinnert man sich an den Anruf einer befreundeten Buchhändlerin aus dem Fränkischen, die einem das Buch mit „klebt an den Fingern wie Kitt“ ans Herz legte. Leseexemplare waren an den Buchhandel verteilt worden, die Resonanz vorab lesender Buchhändlerinnen und Buchhändler war, wie sich Verlagspressechefin Katrin Hogrebe gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erinnert, insgesamt sehr gut. „Das Buch wurde häufig mit Empfehlung weitergereicht, sodass sich die Begeisterung per ‚Mundpropaganda‘ rasch verbreitete.“

Am Anfang des Buchs stand der Satz: „Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein.“ Normal hieß: Sie waren Muggel, wie Zauberer des Zauberns unkundige Mitmenschen oft etwas herabwürdigend nannten. Und sie bekamen das Pflegekind Harry, den Sohn von Mrs. Dursleys verstorbener Schwester Lily Potter, die eine Zauberin gewesen war.

Wie ein alter bärtiger Mann mit Umhang (Albus Dumbledore), eine Katze, die sich in eine Zauberin rückverwandelte (Minerva McGonagall) und ein Riese auf einem vom Himmel fallenden Motorrad (Hagrid) Baby Harry vor der Tür der Dursleys ablegten, erzeugte schon auf den ersten Seiten von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ diesen Fingerkitt – nicht nur bei jüngeren Lesern, auch bei Erwachsenen.

Die Story begann als Cinderella-Variante – nur nicht in der Lange-her-Märchenwelt

Die Harry-Potter-Saga begann als Cinderella-Variante – nur eben nicht in einer Lange-her-Märchenwelt angesiedelt, sondern im Hier und Heute, und war eine Geschichte seelischen Missbrauchs. Seine Adoptiveltern behandelten den kleinen Harry stiefmütterlich, steckten ihn in einen Verschlag unter der Treppe, ließen ihn vereinsamen und benutzten ihn nur dazu, um den eigenen (nichtsnutzigen) Spross Dudley im Vergleich zur Lichtgestalt zu erheben. Hinter ihrem Dünkel, der dem von „reinblütigen“ Zauberern gegenüber Menschen nicht unähnlich war, steckte die Angst vor den Superkräften des ungeliebten Neffen.

Dass sich die Geschichte von Lehrjahren, Ausgrenzung und Herrenmenschentum zu einem großen Fantasyepos über den im Genre dominanten Kampf Gut gegen Böse auswachsen würde, deutete sich bereits in diesem ersten Band an. Ja, „Harry Potter und der Stein der Weisen“ war ein Kinder- und Jugendbuch, weil die Helden – Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger – Kinder waren, aber als sich am Ende des ersten Bandes aus dem Hinterkopf von Quirinus Quirrell, des Lehrers für die Verteidigung gegen die Dunklen Künste, das nasenlose Antlitz des Antagonisten Lord Voldemort wölbte, „das schrecklichste Gesicht, das Harry je gesehen hatte“, war dies ein Augenblick besten Stephen-King-Horrors.

Dieses Buch war somit etwas anderes als andere altersbezogen gruselgebremste Jugendbuch-Heititeis. Harry-Potter-Bücher waren Achterbahnfahrten, bei denen man nie genau wusste, ob der Sicherheitsbügel wirklich eingerastet war.

Schulhoferfahrung und Klassenzimmernostalgie – alle Generationen wurden von Hogwarts erfasst

Für die jüngeren Leser wurde die alltägliche Schulerfahrung in ein mystisches Schulhaus verlegt, nur waren die Fächer deutlich spannender. Und für die Älteren war es ob des mittelalterlichen Gemäuers und der großenteils verschrobenen Pädagogen ein Rücksturz in die eigene Zeit „auf der Penne“ samt „Feuerzangenbowle“-Nostalgie. Hogwarts war gemütlich-gefährlich. Eine Sphäre, die auch wegen ihrer bewusst nicht allzu juvenilisierten Sprache generationenübergreifend war.

Den Verleger Klaus Humann und die Lektorin Gabriele Leja hatte die Idee von sieben Bänden für sieben Schuljahre begeistert, zudem von Rowlings Kunst der Spiegelung unserer Welt im magischen Universum von Hogwarts. Die Lebendigkeit der Figuren, die Konflikte, die sie austragen, das Identifikationspotenzial, das die Bücher anbieten, und nicht zuletzt der Humor, der die gesamte Erzählung durchwirkt, hatten die Verantwortlichen bei Carlsen sofort überzeugt.

Bei Carlsen vertraute man auf die Kraft und Kreativität von Rowling

Katrin Hogrebe erinnert sich: „Da Carlsen die Honorarforderung des Agenten, der das Manuskript anbot, nicht erfüllen konnte, einigte sich der Verleger mit ihm darauf, einen Vertrag über die ersten drei Bände zu schließen, wobei bis auf den ersten Band und den Plan für die gesamte Reihe noch nichts vorlag.“ Neben dem Honorarvorschuss für drei Bücher habe das Vertrauen in die Kraft und Kreativität der Autorin also eine entscheidende Rolle gespielt. „Was, wie wir heute wissen, kein Irrtum war.“

„Ja“, antwortet Hogrebe dem RND auf die Frage, ob Harry Potter für den Carlsen-Verlag, der vor 70 Jahren als deutsche Dependance des dänischen Verlagshauses gegründet worden war, ein Glücksfall gewesen sei. Der Verlag, der für seine „Petzi“- (seit 1953), „Pixi“- (seit 1954) und „Conni“-Büchlein (seit 1992) berühmt ist, veröffentlichte zudem preisgekrönte Jugendbücher, Sachbücher wie den Erziehungsklassiker „Babyjahre“ von Remo Largo, zeitweilig sogar Kochbücher.

Und wuchs ab 1967 zu einem der großen Comichäuser Deutschlands, in dem auch Frank Millers Batman-Graphic-Novel „Die Rückkehr des dunklen Ritters“ (1989) erschien. Ab 1996 veröffentlichte Carlsen die Kompass-Trilogie von Philip Pullman – bekannt auch unter dem Originaltitel „His Dark Materials“. „Es hat J. K. Rowling sehr gefreut“, sagt Hogrebe, „dass die deutschsprachigen Übersetzungen ihrer Bücher im selben Verlag erscheinen sollten wie die des von ihr sehr bewunderten Philip Pullman.“

Auf allen Ebenen der Verlagsarbeit hatte man es mit neuen Dimensionen und Geschwindigkeiten zu tun. Katrin Hogrebe, Leiterin der Presseabteilung beim Carlsen-Verlag

„Der ungeheuer große, schnelle und nicht vorhersehbare Erfolg der Harry-Potter-Bücher hat im Verlag in kurzer Zeit große Veränderungen bewirkt. Auf allen Ebenen der Verlagsarbeit hatte man es mit neuen Dimensionen und Geschwindigkeiten zu tun“, so die Pressechefin. „Von der Besorgung nie gekannter Papiermengen und Druckkapazitäten über vertriebliche Herausforderungen bis hin zu einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in der Branche und darüber hinaus begegnete der Verlag einem Wachstum, mit dessen Tempo er als Organisation kaum Schritt halten konnte.“

Man habe es dennoch geschafft, die durch Harry Potter erfolgte schlagartige Veränderung in eine nachhaltige Entwicklung überzuführen. Durch Harry Potter wurde Carlsen bei Urhebern und Lizenzgebern, bei Geschäftspartnern in Vertrieb und Produktion viel stärker als interessanter Partner wahrgenommen.

1999 nahm das Phänomen Harry Potter weltweit Fahrt auf

Die erste US-Auflage, die den Titel „Harry Potter And The Sorcerer‘s Stone“ („der Stein der Hexenmeister“) trug, hatte zwei Monate nach der deutschen Veröffentlichung, im September 1998, schon 50.000 Exemplare. 1999 nahm das Phänomen Potter weltweit Fahrt auf, stand der erste Band an der Spitze der Bestsellerliste der „New York Times“ und tummelte sich bald mit den folgenden Bänden so unvertreibbar in deren Top Ten, dass die renommierte US-Tageszeitung ihre Büchercharts bald schon auf Druck der genervten Verlage in eine Erwachsenenbuchliste und eine für Kinder aufteilte. Denn was immer Harry Potter erobern konnte, eroberte er auch. Man kam nicht mehr an ihm vorbei.

In Deutschland ging der zweite Band 1999 mit 25.000 Exemplaren in den Handel, der vierte, „Harry Potter und der Feuerkelch“, der im Oktober 2000 erschien, hatte erstmals eine Auflage von einer Million. Von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ wurden bis heute, wo die 98. Auflage in den Läden steht, 7,2 Millionen Bücher verkauft, von allen sieben deutschsprachigen Bänden zusammen 37 Millionen Exemplare.

In Hamburg will man am 26. August einen Potter-Rekord brechen

Das Franchise läuft auch heute noch – mit Zusatzbüchern, einem „Harry Potter als Erwachsener“-Theaterstück samt Buch, einer geschmackvoll gestalteten nagelneuen Gesamtausgabe, die am 30. August erscheinen wird, bislang drei „Phantastische Tierwesen“-Filmen und einer für 2025 anberaumten Neuverfilmung der sieben „Harry Potter“-Bücher als Streamingserie. Am 26. August findet auf dem Hamburger Rathausmarkt ein großes Jubiläumsevent „Back to Hogwarts“ statt. Man hofft dort auf mehr als 997 als Harry Potter verkleidete Fans, um den Weltrekord knacken zu können.

Die Marke des Jungen mit Brille, Blitznarbe und Zauberstab aus Stechpalmenholz (mit innewohnender Phönixfeder) ist immer noch ein Millionenseller. Harry Potter hat den Zaubertrick geschafft, das als langweilig verschrieene Medium Buch in die Kinderzimmer zurückzubringen. Man gratuliert dem Zaubermeister zum 25-Jährigen deshalb mit dem Satz der das erste Kapitel des „Steins der Weisen“ beschließt:

„Auf Harry Potter – den Jungen, der lebt!“