Harry Styles in Deutschland 2023: alle Daten im Überblick

Insgesamt sechs Konzerte wird Harry Styles 2023 in Deutschland spielen, das nächste Konzert findet in Düsseldorf statt. Alles rund um die „Love On Tour“ hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harry Styles am 5. Juli in Düsseldorf – die wichtigsten Infos

Am 27. und 28. Juni tritt Harry Styles im Rahmen seiner „Love On Tour“ in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena auf.

Datum : Mittwoch, 5. und Donnerstag, 6. Juli 2023

Start : 19.30 Uhr

Einlass : etwa zwei Stunden vor Beginn des Konzerts, also 17.30 Uhr

Adresse : Deutsche Bank Park– Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt

Vorband : Wet Leg

Tickets: noch verfügbar (ab ca. 70 Euro)

Harry Styles bei den 65. Grammy Awards im Februar 2023. © Quelle: Getty Images for The Recording A

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Setlist „Love On Tour“: Welche Songs spielt Harry Styles in Frankfurt?

Zwar ist die offizielle Setlist des Konzerts nicht bekannt, basierend auf den früheren Konzerten der „Love On Tour“ gibt es aber einige Vermutungen, welche Songs gespielt werden könnten. Laut dem Portal setlist.fm wurden bei dem vorherigen Konzert in Düsseldorf diese Lieder gespielt:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Stockholm Syndrome

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Happy Birthday to You (Mildred J. & Patty Hill Cover)

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (Song von One Direction)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Abschließend folgten noch diese Zugaben:

Sign of the Times

Medicine

As It Was

Kiwi

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harry Styles in Frankfurt: Anfahrt und Wetter

Wie kommt man am besten zum Konzert und ist mit gutem Wetter zu rechnen? Aktuelle Infos zu Parkplätzen, ÖPNV und der Wetterlage vor Ort.

Anfahrt zum Deutsche Bank Park

ÖPNV : Der Deutsche Bank Park ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Man kann beispielsweise die S-Bahn-Linien S7 oder S8 oder die Regionalbahnlinien RB10 oder RE70 nutzen und an der Haltestelle „Stadion“ aussteigen. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg zum Stadion.

Auto: Für diejenigen, die mit dem eigenen Auto fahren möchten, stehen Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park zur Verfügung. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten auf den umliegenden Parkflächen und in Parkhäusern in der Nähe des Stadions. Es ist ratsam, frühzeitig anzukommen, um Parkplätze zu sichern, da sie an Veranstaltungstagen begrenzt sein können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass während großer Veranstaltungen das Verkehrsaufkommen in der Umgebung des Stadions hoch sein kann.

Wetter am 5. Juli in Düsseldorf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine genaue Wettervorhersage für den 5. Juli ist noch nicht möglich.

Im Juli weist Frankfurt angenehme Wetterbedingungen auf, mit Tiefsttemperaturen von 15°C und Höchstwerten von 26°C. Diese Temperaturspanne ermöglicht es, Frankfurt zu erkunden, ohne dass es zu heiß oder zu kalt ist.

In Bezug auf Niederschläge können im Juli in Frankfurt durchschnittlich 3 bis 8 Regentage auftreten. Es empfiehlt sich daher, einen Regenschirm mitzuführen, um für mögliche Regenschauer gerüstet zu sein und nicht unerwartet vom Wetter überrascht zu werden.

Harry Styles in Deutschland: alle Konzerte im Überblick

17. Mai 2023, München (Olympiastadion), Deutschland

18. Mai 2023, München (Olympiastadion), Deutschland

27. Juni 2023, Düsseldorf (Merkur-Spiel Arena), Deutschland

28. Juni 2023, Düsseldorf (Merkur-Spiel Arena), Deutschland

5. Juli 2923, Frankfurt (Deutsche Bank Park), Deutschland

6. Juli 2023, Frankfurt (Deutsche Bank Park), Deutschland

Wer ist Harry Styles?

Harry Styles ist ein britischer Sänger, Songwriter und Schauspieler. Er wurde am 1. Februar 1994 in Redditch, Worcestershire, geboren. Bekannt wurde er als Mitglied der Boyband One Direction, die 2010 während der Castingshow „The X Factor“ gegründet wurde. Mit Hits wie „What Makes You Beautiful“ und „Story of My Life“ eroberte die Band weltweit die Charts und erlangte eine immense Fangemeinde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Ausstieg aus One Direction im Jahr 2015 startete Harry Styles eine erfolgreiche Solokarriere. Sein selbst betiteltes Debütalbum wurde 2017 veröffentlicht und erreichte hohe Chartplatzierungen. Styles‘ Musikstil umfasst Elemente aus Pop, Rock und Folk, und seine markante Stimme sowie sein charismatisches Auftreten haben ihm internationale Anerkennung eingebracht.

Neben seiner Musikkarriere hat sich Styles auch als Schauspieler einen Namen gemacht. Er debütierte 2017 in Christopher Nolans Film „Dunkirk“ und erhielt positive Kritiken für seine schauspielerische Leistung.