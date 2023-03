﻿Herbert Grönemeyer über den Tod: „Trauer ist ein Bestandteil meines Denkens geworden“

Heute ist es da: Nach mehr als vier Jahren Pause veröffentlicht Herbert Grönemeyer mit „Das ist los“ wieder ein neues Album. Im Interview erzählt der Musiker, warum Kunst immer politisch ist, was ihm seine Eltern bedeutet haben und warum er gar nicht in Bochum geboren ist. Und all den Fans seiner im vergangenen Jahr ausgefallenen „20 Jahre Mensch“-Tour macht er Hoffnung.

Herr Grönemeyer, Sie sind mit einem neuen Album zurück. Warum sind Sie eigentlich zwischendurch immer so lange weg?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil ich das wahnsinnig angenehm finde. Und ich muss auch immer erst wieder Hunger auf eine neue Platte bekommen. Ich habe ja keinen Auftraggeber, sondern schreibe neue Songs erst, wenn ich das Gefühl habe, es geht. In der Zwischenzeit ziehe mich dann gern komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ich leide außerdem auch nicht an dauerndem Mitteilungsdrang.

Aber kann man sich das heute noch leisten – in einer Zeit, in der soziale Medien ständig Aufmerksamkeit fordern und es eine Art Dauervibration in den Medien gibt?

Das ist ein guter Punkt. Das muss ich erst lernen. Ich produziere jetzt erst meine zweite Platte, die auch bei den Streamingdiensten erscheint. Das ändert schon einiges. Dass wie jetzt eine Single bereits fünf Monate vor dem Album erscheint, kannte ich auch noch nicht. Dieses ganze Thema Social Media, Dauervibrationen, Dauerrauschen, das ist für mich ungewohnt. Damit muss ich mich erst neu auseinandersetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann das aussehen?

Ich werde gemeinsam mit meinem Team versuchen zu verstehen, wie unsere Social-Media-Beiträge wirken, welche guten und schlechten Folgen sie haben. Heutzutage scheint es der Fall zu sein, dass man eine Form von Daueranwesenheit braucht. Aber das heißt ja nicht, dass ich das machen muss. Ich verhalte mich gegenüber neuen Sachen zwar aufgeschlossen. Aber ich entscheide immer noch aus meinem Bauch. Und wenn es nicht passt, dann lasse ich es bleiben.

„Jede Kunst ist politisch“

Auf Ihrem neuen Album „Das ist los“ finden sich wie immer bei Ihnen auch politische Texte, politische Themen. Verstehen Sie sich als politischer Künstler?

Jede Kunst ist politisch. Ich habe Pop- und Rockmusik immer als politische Musik wahrgenommen, ich komme aus der Tradition von Woodstock und dem Protest gegen den Vietnamkrieg. Ich verstehe zudem die Beschäftigung mit Politik zum Teil auch als etwas Spielerisches, sie regelt das Zusammenleben und den Alltag von Menschen. Das finde ich jetzt nicht so kompliziert. Wenn man meine Geschichte verfolgt, sieht man: Wenn ich etwas zu politischen Themen sagen oder singen kann, mache ich das. Und wenn ich mich nicht äußern kann, weil ich keine Ahnung habe, dann lasse ich es auch bleiben.

Können denn Songs gesellschaftlich irgendetwas verändern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kunst und Kultur generell können Einfluss nehmen. Sie können machen, was sie wollen. Aber ich denke schon, dass Kultur und Kunst in einer Gesellschaft Probleme artikulieren müssen, dass sie auf Missstände aufmerksam machen, auch provozieren können. Sie sind kein Allheilmittel, aber doch ein wichtiger Bestandteil von Öffentlichkeit, ein bewusstseinverändernder Pulsschlag.

Suchen Sie den Einfluss auch direkt im Dialog mit der Politik?

Nein, ich gehe nicht zu Politikern. Kunst muss außerparlamentarisch wirken, sie muss einen Nervfaktor haben. Kunst ist auch dazu da, die Politik zu irritieren.

Im Song „Das ist los“ auf Ihrem neuen Album streifen Sie in den Strophen zahllose Themen unserer Zeit. Ein kleiner Auszug: „Und immer wieder Neuanfang / Die Welt dreht sich im Schleudergang / Bankenkrise, Emirat / Schuldenbremse, Windradpark / Lifehacks, Burnout, Horoskop“. Das ist ja wie Nachrichten…

…runterknattern. Ja!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verlieren Sie sich manchmal in dieser Nachrichtenflut?

Ja, ich glaube mein Gehirn ist limitiert, in dem, was es gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten kann. In dem Lied geht es darum, dass ich dem manchmal nicht gewachsen bin. Oder wir alle. Es würde mich interessieren, wie Menschen, die 40 oder 50 Jahre jünger sind als ich, mit dieser überfallartigen Nachrichtenflut klarkommen. Ich merke, dass ich mir bei gewissen Themen geistig eine Auszeit nehmen muss, weil ich nicht alles begreife.

Aber nehmen Sie sich dann raus, oder sind Sie eher ein Nachrichtenjunkie, der alles lesen will?

Ich lese schon täglich online bis zu zehn Zeitungen, englische, amerikanische, deutsche, Schweizer. Ich bin zwar kein Nachrichtenjunkie, aber ich versuche, die verschiedenen Facetten der Nachrichtenlage so weit in meinen Kopf einzubauen, bis ich merke, es reicht. Ich möchte durchaus informiert bleiben.

Der zentrale Punkt der momentanen Nachrichtenlage ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Was macht der mit Ihnen? Hat er Einfluss auf Ihre Kunst?

Es gibt ein Lied auf dem neuen Album, „Der Schlüssel“, das sich mit dem Thema der aus der Ukraine Flüchtenden auseinandersetzt. Natürlich denke ich viel über diesen Krieg nach. Ich mache mir aber auch Gedanken über die deutsche Gesellschaft. Was bedeutet dieses schreckliche Geschehen für uns? Ich finde es zum Beispiel beeindruckend, mit welcher Hilfsbereitschaft die deutsche Gesellschaft auf Geflüchtete aus der Ukraine zugeht. Und ich denke, Themen wie die Coronakrise, die Klimakatastrophe, die Lage im Iran, der Krieg in der Ukraine stellen uns vor die Frage: Wer sind wir? Was wollen wir eigentlich miteinander hier in Deutschland? Gibt es eine Identität? Wie diffus, wie vielschichtig darf die sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie lautet Ihre Antwort?

Unser Umgang mit den Geflüchteten der letzten Jahre ist eine große humane und sehr reife Leistung der Deutschen. Es wäre für mich unheimlich wichtig, dass man das auch begreift und als Status quo auffasst. Also: Wo befinden wir uns gerade, und was kann daraus entstehen? Das führt dann auch zu Gedanken zur Ukraine: Wie verhalten wir uns zu dem Krieg? Wie solidarisch sind wir mit der Ukraine? Wie schnell lassen wir uns auseinanderdividieren?

In Ihrem Song „Deine Hand“ klingt durch, dass sich die Gesellschaft in Ihren Augen nicht so leicht auseinanderdividieren lässt. Sehen Sie mit einem positiven Blick auf Deutschland?

Ich glaube, dass die Situation, in der wir uns seit dem Ausbruch von Corona bewegen, unsere Gehirne durch all die Ängste, Zweifel, auch durch die Verluste enorm beansprucht. Aber ich bin mir sicher, dass daraus etwas Neues entstehen wird. Wir werden ein neues Denken gelernt haben – nicht in diesem und nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht in vier, fünf Jahren. Wir werden anders denken.

Was meinen Sie konkret?

Wir werden aufgeklärter, solidarischer, mit mehr Mitgefühl denken, wir werden ganz anders für andere einstehen. Wir werden enger zusammenrücken, dessen bin ich mir sicher. Das erinnert mich an die Siebzigerjahre im Ruhrgebiet, da gab es ein ganz selbstverständliches sozialdemokratisches Miteinander. Aber genau diese Idee hat die Sozialdemokratie – nicht nur in Deutschland – radikal aufgegeben, weil es nicht mehr hip und chic ist. Doch die Gesellschaft möchte diese Solidarität wieder. Große Teile der Gesellschaft zeigen heute durch ihr eigenes Handeln, wie wir mit anderen umgehen sollen. Daran halte ich mich ein bisschen fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre vergangenen Alben sind allesamt immer Platz 1 der Charts gewesen. Spüren Sie beim Songschreiben den Druck, diese Erfolge immer wieder wiederholen zu müssen?

Der größte Druck, den ich mir mache, lautet: Komme ich musikalisch oder textlich weiter? Oder falle ich zurück, wiederhole ich mich, probiere ich noch herum, oder spule ich nur noch Routine ab? Aber natürlich will ich auch gemocht werden. Wenn ich jetzt so tun würde, als wäre mir das wurscht, ob Leute meine Musik mögen, würde ich lügen. Was mit dem Alter aber auf jeden Fall schlimmer wird, ist der Zweifel.

Woran zweifeln Sie denn?

Na ja, in meinen Gedanken findet sich nicht so etwas wie: Ich bin ein alter Hase und kann das alles. Im Gegenteil, ich zermartere mir den Kopf, höre jedes Lied und jeden Text tausendmal an, drehe jedes Wort um. Früher bin ich ein neues Album viel lockerer und mit viel mehr Naivität angegangen. Für „Bochum“ habe ich alles in allem dreieinhalb Monate gebraucht. Heute sitze ich anderthalb Jahre an einer Platte.

Schreiben Sie eigentlich zuerst die Musik oder zuerst die Texte?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer zuerst die Musik. Die Musik muss fertig sein, und erst dann setze ich mich an den Text. Ich schreibe für manche Songs sieben, acht, neun, zehn Liedtexte, für das neue Album habe ich bestimmt 100 verfasst. Damit die nicht alle verloren gehen, habe ich für die neue CD jetzt ein kleines Booklet mit Texten produziert, die es nicht auf die Platte geschafft haben. Die kann man dort jetzt nachlesen. Bei einem Lied bin ich auch komplett gescheitert, das findet sich jetzt halt nicht auf dem Album.

Ihr Vater war ja Bergbauingenieur in Bochum. Warum sind Sie eigentlich in Göttingen geboren?

Mein Vater hat Bergbau in Clausthal-Zellerfeld studiert, meine Mutter war mit mir schwanger. Aber sie wurde immer ohnmächtig, wenn sie sich auf die linke Seite drehte. In Göttingen gab es in einem Krankenhaus einen Spezialisten, dem sie ihr Problem geschildert hat. Sie hat mir das mal erzählt, dieser Professor sagte damals zu ihr: „Werden Sie mal nicht hysterisch.“ Da hat sie ihm das vorgemacht, hat sich auf die linke Seite gedreht und – wurde ohnmächtig. Dieser Spezialist hat sich der Sache dann angenommen, und deshalb bin ich in Göttingen zur Welt gekommen. Nach Bochum bin ich mit meinen Eltern erst gezogen, als ich etwa ein Jahr alt war. Deswegen gab es dann auch einen Rieseneklat, als ich das Album „Bochum“ veröffentlichte.

Weil Sie dort nicht geboren sind?

Ja, da hat ein Bochumer Magazin geschrieben, es sei ein Riesenskandal, dass ich ein Album „Bochum“ nenne, ohne von dort zu stammen. An Göttingen oder an Clausthal-Zellerfeld kann ich mich aber überhaupt nicht erinnern, nur an Bochum.

„Mein Vater hatte eine enorme Lebensenergie“

Was hat Ihnen Ihr Vater bedeutet?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Vater hat mir sehr viel bedeutet. Er war streng, war, wie er selbst von sich sagte, hart, aber ungerecht. Er hatte einen Arm verloren in Stalingrad. Aber er war ein wahnsinnig lebenshungriger Mensch mit einer enormen, einer fast unmenschlichen Lebensfreude – trotz all seiner Schicksale. Er musste miterleben, wie sein Vater starb, als dieser nach einem Gas-Einbruch in die Grube einfahren musste – da war mein Vater vier Jahre alt. Trotzdem hatte er eine enorme Lebensenergie.

Wie würden Sie ihn noch beschreiben?

Er war ein toller, kluger Mann, ein Sozialliberaler, nahe bei Willy Brandt, sehr belesen. Er war ein klasse Typ, Westfale, hatte eine ganz ungestüme Energie, rauchte wie ein Schlot, trank und aß gerne, liebte meine Mutter, auch, weil die unheimlich gut kochen konnte. Er liebte sie auch wirklich bis zum Ende. Und zu mir hat er immer gesagt: Aus Dir wird nichts.

Wie bitte?

Ja, er war sehr skeptisch, obwohl ich auch nicht der Allerblödeste war. Aber trotz aller Skepsis war mein Vater sehr menschenfreundlich, er hat nie über andere Menschen getratscht – was ich schon ab und zu mache. Er hat immer gesagt: Freundschaft ist das Elementarste im Leben. Das Einzige, was du im Leben wirklich hast, sind Freunde. Ich habe ihn sehr, sehr gemocht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Ihre Mutter?

Meine Mutter war die Musische, sie war melancholischer. Sie kam aus Estland, die Vorfahren waren baltische Ärzte und preußische Rittmeister. Mein Großvater war Rittmeister am preußischen Hof. Meine Mutter war auch etwas zugeknöpfter als mein Vater und noch ein bisschen strenger. Die Kombination der beiden war schon sehr speziell. Aber sie haben sich unglaublich zusammengerauft.

Und das Melancholische, das etwa im Song „Tau“ zu hören ist, kommt von Ihrer Mutter?

Ja. Meine Mutter hat sehr darunter gelitten, dass sie flüchten musste. Sie kam nur schwer darüber hinweg, dass sie aus Tallinn wegmusste und in Bochum landete. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man von einer Stadt am Meer an die Ruhr muss. (lacht)

„Wir sollten, wenn es geht, jeden Tag zelebrieren.“

Es ist jetzt etwas mehr als 20 Jahre her, dass Sie mit Ihrem Album „Mensch“ viele Deutsche bewegt haben, mit Ihrer Musik und den sehr persönlichen Geschichten in den Songs. Auf dem Album haben Sie den Verlust Ihrer Frau und Ihres Bruders thematisiert, die 1998 innerhalb weniger Tage starben. Wie ist heute ihr Verhältnis zum Tod?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist mein Verhältnis zum Tod? Trauer ist sicherlich ein Bestandteil meines Denkens geworden. Sie ist eine Farbe, die sich in all die anderen Farben meines Lebens integriert hat. Sie ist da. Gleichzeitig leite ich daraus eine Demut ab.

Welcher Art?

Ich meine die Demut zu hinterfragen: Was ist das eigentlich, dieses Leben? Welche Schönheit birgt es eigentlich? Wie leichtfertig gehen wir damit um? Wir begreifen oft gar nicht, in was für einem Film wir leben dürfen, in welch einem komplexen Film andere leben müssen. Wir sollten daher, wenn es geht, jeden Tag zelebrieren. Da wären wir auch wieder bei meinem Vater, der den Tod sehr schnell kennengelernt hat und daraus diese Kraft gezogen hat, dem Leben all das abzugewinnen, was drinsteckt.

Haben Sie diese Fähigkeit auch?

Das, was meinen Vater ausgemacht hat, lebe ich auch. Ich versuche, die Schönheit des Lebens bewusst zu begreifen. Aber ich halte den Tod sicherlich nicht für eine Spaßveranstaltung und bin der Endlichkeit des Lebens gewahr. Darüber denke ich am Tag sicherlich zwei, drei Mal nach. Die Trauer und das Nachdenken über den Tod sind wirklich intensiver Bestandteil meines Lebens. Wie intensiv, wird dadurch deutlich, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wollten im vergangenen Jahr das 20-jährige Jubiläum Ihres Albums „Mensch“ mit einer Tour feiern. Aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wird bei der aktuellen Tournee in diesem Jahr von den „20 Jahre Mensch“-Plänen etwas zu sehen sein?

Unsere Jubiläumstour im vergangenen Jahr ist leider gescheitert, weil trotz wirklich extremster Vorsorge ein Mitarbeiter mich und meinen Schlagzeuger infiziert hat. Wir hatten 250 000 Karten verkauft und mussten all diese Menschen mit der Absage enttäuschen. Ich saß auf meinem Sofa und dachte, ich werde irre. Das war furchtbar traurig. Die jetzige Tour und die Ideen, die wir zum „Mensch“-Jubiläum hatten, zu kombinieren ist schwierig. Das wäre ein kompliziertes Riesenprogramm. Aber die neu arrangierten Songs von „Mensch“, die wir geplant hatten, waren wirklich sehr schön. Deswegen überlegen wir, ob wir sie jenseits der aktuellen Tour nochmal als eigenes Paket nachholen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es diese „Mensch“-Tour doch noch geben wird.

Am 16. Mai geht Grönemeyer auf Tour

Wer an Herbert Grönemeyer denkt, denkt auch immer an Bochum. Mit dem Album aus seiner Heimatstadt eroberte er nach vier erfolgloseren Alben 1984 die deutsche Musikwelt. Geboren ist Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer allerdings in Göttingen. Dort kam er am 12. April 1956 zur Welt. Sein Vater studierte zu dem Zeitpunkt noch Bergbau in Clausthal-Zellerfeld. Grönemeyers Mutter wurde mit dem kleinen Herbert im Bauch immer ohnmächtig, wenn sie sich auf die linke Seite drehte. In Göttingen konsultierte sie daher einen Spezialisten. Nach Bochum zog die Familie dann ein Jahr nach Grönemeyers Geburt.

Seit „4630 Bochum“ war ausnahmslos jedes Album Nummer eins in Deutschland. Ob „Sprünge“ oder „Ö“, ob „Chaos“ oder „Bleibt alles anders“, ob „Schiffsverkehr“ oder zuletzt „Tumult“. Sein Album „Mensch“ aus dem Jahr 2002 verkaufte sich 3,6 Millionen Mal.

Auf seinem neuen Album „Das ist los“ hat Grönemeyer 13 Songs versammelt, mal mit elektronischer Musik und Hip-Hop-Elementen, mal mit einem kleinen Gruß an die Neue Deutsche Welle, mal auch als klassische Ballade. „Das ist einfach das Spannungsfeld, in dem ich mich befinde, das ich versuche aufzulösen: Wie kriege ich Clubbeats mit Melodien zusammen?“, sagt Grönemeyer. Seine erste Singleauskopplung „Deine Hand“ stellte der Sänger im vergangenen November bei „Wetten, dass..?“ vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 16. Mai beginnt Grönemeyers neue Tour in Kiel. Sie führt durch viele deutsche Städte. Manche Konzerte sind bereits ausverkauft, für andere gibt es noch Karten.