Preisgekrönte Dokumentarfilmerin will ihren Jugendfreund mit der Kamera zur arrangierten Ehe begleiten. In der Romantikkomödie „What’s Love Got to Do with It?“ (Kinostart am 23. Februar) stellt Regisseur Shekhar Kapur die Frage, was länger hält: Eine Beziehung, die mit Liebe beginnt, oder eine, die in Liebe mündet.

Jugendfreunde: Kazim (Shazad Latif) und Zoe (Lily James) in einer Szene des Films „What’s Love Got to Do with It?“.

Höchste Zeit zu heiraten – die Romantikkomödie „What’s Love Got to Do with It“ startet

„What’s Love Got to Do with It?“, fragte Tina Turner einst in einem ihrer erfolgreichsten Songs. Der Hit-Single von 1984 folgte fast zehn Jahre später ein gleichnamiges Biopic. Der Film von Shekhar Kapur („Elizabeth – Das goldene Zeitalter“) trägt zwar denselben Titel, hat aber mit der begnadeten Soulsängerin nichts zu tun. Er stellt nur die gleiche Frage – sowohl in Bezug auf arrangierte Ehen als auch auf die Partnersuche via Dating-Apps.

Mit Letzterem versucht’s etwa Zoe Stevenson (Lily James). Bislang ohne Erfolg. Auch beruflich steckt die preisgekrönte Dokumentarfilmerin gerade fest. Ihre Produzenten schmettern ihre neuen Projektvorschläge als zu trostlos ab. Da kommt ihr der Entschluss ihres Kindheitsfreundes Kazim (Shazad Latif) zupass, sich von seinen Eltern eine Frau suchen zu lassen. Zoe steht der Idee einer arrangierten Ehe zwar äußerst reserviert gegenüber, will den pakistanischstämmigen Onkologen aber auf seinem Weg zur Hochzeit mit der Kamera begleiten.

Mit der hübschen, etwas melancholisch wirkenden Jurastudentin Maymouna (Sajal Aly) ist in Pakistan bald eine potenzielle Partnerin gefunden. Bei Kazim scheint es jedenfalls Liebe auf den ersten Skype-Blick zu sein. Er begibt sich auf den Weg nach Lahore, um dort Nägel mit Köpfen zu machen.

Was ist auf lange Sicht stabiler: Eine Beziehung, die mit Liebe beginnt, oder eine, die in Liebe mündet – wie das zum Beispiel bei Kazims Eltern in vorbildlicher Weise der Fall war? Regisseur Kapur und Drehbuchautorin Jemima Khan nehmen nicht einfach die meist skeptische westliche Sicht auf arrangierte Ehen ein.

Auch Zoes Mutter versucht, ihre Tochter zu verkuppeln

Stattdessen wägen sie das Für und Wider beider Positionen recht vorurteilsfrei gegeneinander ab. So führt Kazim etwa an, dass die Scheidungsrate nach angebahnten Hochzeiten mit 5 Prozent wesentlich niedriger ist als nach Lebensbünden, die aus Liebe geschlossen wurden. Und wie sind diesbezüglich die Versuche von Zoes Mutter Cath (Emma Thompson) einzuordnen, ihre Tochter mit dem feschen Tierarzt James (Oliver Chris) zu verkuppeln?

Doch allzu tiefsinnig will der Film nicht sein. Er leistet sich zwar etwas Familiendrama, betont ansonsten aber mehr die launigen Aspekte in einem Mix aus Culture-Clash- und Romantikkomödie. Dessen Höhepunkte sind einige schön spitz geschriebene Dialoge zwischen Zoe und Kazim, in deren Rollen Lily James („Cinderella“) und Shazad Latif („Star Trek: Discovery“) mehr als nur gefallen. Ungewohnt polterig wirkt dagegen das Spiel Emma Thompsons, die sich als Zoes Mutter der pakistanischen Kultur arg naiv und enthusiastisch entgegenwirft.

Das Happy End erscheint forciert. Zudem greifen Kapur und Khan für dessen Ablauf auf ein allzu bekanntes Muster zurück. Doch bis dahin kann man sich gut unterhalten fühlen. Zumal der Film auch einiges fürs Auge bietet. Die Bilder von der traditionellen Feier vor der Hochzeit zwischen Kazim und Maymouna etwa sind großes Kino.

„What’s Love Got to Do with It?“, Regie: Shekhar Kapur, mit Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson, 109 Minuten, FSK 6 (ab 23. Februar in den Kinos)