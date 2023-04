Unruhe in der Welt der Schönen und Reichen: Hollywood droht ein großer Streik

Los Angeles. Hollywood, das ist die Welt der Schönen und Reichen. Da werden die großen Geschichten geboren, die später auf den Kinoleinwänden der ganzen Welt die Menschen verzaubern. So die Vorstellung vieler Menschen.

Doch auch in dem Stadtteil mit dem weltweit bekannten „Hollywood“-Schriftzug, bekannt geworden durch seine Filmindustrie, ist längst nicht alles gut. Nun könnte diese sogar zum Erliegen kommen: Denn in Hollywood wächst die Sorge vor einem Streik der Drehbuchautorinnen und -autoren.

Überwältigende Mehrheit für Arbeitskampf

Die Mitglieder der Autorengewerkschaft „Writers Guild of America“ (WGA) stimmten am Montag mit überwältigender Mehrheit von knapp 98 Prozent für einen Arbeitskampf, sollten die laufenden Vertragsverhandlungen bis zum 1. Mai kein Ergebnis bringen. Mehr als 9200 Mitglieder, knapp 80 Prozent der stimmberechtigten Autoren, hätten ihr Votum abgegeben – das sei eine Rekordbeteiligung, teilte die Gewerkschaft mit. Ein Streik könnte viele Film- und Fernsehprojekte in Hollywood lahmlegen.

Den Aufruf zur Abstimmung erklärte die Gewerkschaft Anfang April auf Twitter fogendermaßen: „In den letzten zehn Jahren haben die Unternehmen Geschäftspraktiken eingeführt, die unsere Vergütung gekürzt und unsere Arbeitsbedingungen verschlechtert haben.“ Deshalb forderten sie, „dass die Vergütung und die Arbeitsbedingungen von Autoren wieder so gestaltet werden, dass sie unseren Wert für diese Branche widerspiegeln“. Abgeschlossen wird das Statement mit einem dringenden Appel: „Das Überleben unseres Berufsstandes steht auf dem Spiel.“

Oscargewinner unterstützt Streikaufruf

Unterstützung bekam die Gewerkschaft unter anderem vom Co-Regisseur des Oscargewinners „Everything Everywhere All at Once“, Daniel Kwan. Der kommentierte den Aufruf auf Twitter mit den Worten: „Es geht darum, dass die Drehbuchautoren ihren gerechten Anteil bekommen. Es geht darum, eine gesunde Mittel-/Arbeiterklasse von Autoren in unserer Branche zu erhalten. Es geht darum, unsere kollektive Stärke zu zeigen, da neue Technologien uns den Einfluss zu nehmen drohen.“

Was die Drehbuchautoren fordern

Seit Mitte März verhandelt die Autorengewerkschaft mit den Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers) über einen neuen Vertrag. Die Schreiber fordern unter anderem Gehaltserhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Zuschüsse für die Kranken- und Altersversorgung. Denn auch in Hollywood glänzt nicht alles, was Gold ist: Im März berichtete die Gewerkschaft, dass die Arbeit vieler Autoren durch die Umstellung auf Streaming abgewertet worden sei. „Während die Serienbudgets in den letzten zehn Jahren in die Höhe geschnellt sind, ist die durchschnittliche Vergütung der Autoren und Produzenten gesunken“, heißt es. Konkret ist der durchschnittliche Wochenlohn von Autoren und Produzenten laut WGA in den letzten zehn Jahren um 4 Prozent gesunken.

Es geht nur darum, fair behandelt zu werden und eine Karriere als Fernsehautorin machen zu können, denn das wird uns gerade genommen. Brittani Nichols, Autorin und Produzentin der ABC-Sitcom „Abbott Elementary“

„Was wir fordern, ist nicht absurd“, zitiert „Vanity Fair“ Brittani Nichols, Autorin und Produzentin der ABC-Sitcom „Abbott Elementary“. „Es geht nur darum, fair behandelt zu werden und eine Karriere als Fernsehautorin machen zu können, denn das wird uns gerade genommen.“

Zu den Streitthemen gehören neben dem Gehalt außerdem die Möglichkeiten, an verschiedenen Projekten zu arbeiten, und – nach Angaben des Magazins „Variety“ – künstliche Intelligenz im Schreibprozess einzusetzen. Die aktuellen Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren laufen am 1. Mai aus. Zu Arbeitsniederlegungen könnte es bereits am Tag darauf kommen – die Deadline könnte aber auch verlängert werden, falls beide Seiten einer Einigung nahe sind.

Film- und Fernsehproduzenten wenig überrascht von Streikaufruf

Doch aktuell laufen die Gespräche offenbar nicht sehr erfolgreich, das berichtet jedenfalls die „New York Times“ (NYT). Demnach gebe es knapp zwei Wochen vor Auslaufen des Vertrags kaum Anzeichen für Fortschritte. In einer E-Mail habe der Verhandlungsausschuss erklärt, dass die Studios „keine aussagekräftigen Antworten auf die wichtigsten wirtschaftlichen Fragen“ gegeben und nur kleine Zugeständnisse in wenigen Bereichen angeboten hätten.

Die Alliance of Motion Picture and Television Producers zeige sich wiederum wenig überrascht vom Streikaufruf. „Eine Urabstimmung über einen Streik war immer Teil des Plans der WGA und wurde angekündigt, bevor die Parteien überhaupt Vorschläge austauschten“, kritisieren sie laut „NYT“ in einer Erklärung das Vorgehen. Ziel sei es weiterhin, „eine faire und vernünftige Vereinbarung zu erreichen“. Dem schließen die Film- und Fernsehproduzenten einen Appell an: „Eine Einigung ist nur möglich, wenn die Gewerkschaft sich auf ernsthafte Verhandlungen konzentriert, indem sie mit den Unternehmen umfassende Diskussionen über die Probleme führt und nach vernünftigen Kompromissen sucht.“

Hollywood bereitet sich auf Streik vor

Derweil bereitet sich Hollywood offenbar schon auf den Streik vor. Laut „NYT“ hätten Führungskräfte der Branche bereits begonnen, Drehbücher zu horten und sich darauf vorzubereiten, mehr Reality-Serien zu produzieren, für die keine Drehbuchautoren benötigt werden. David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, habe bei einer Medienveranstaltung gesagt, dass „ein Streik eine Herausforderung für die gesamte Branche sein wird“.

Während Unbeteiligte im Falle eines Streiks beim Öffnen der Streamingdienste erst mal keinen Unterschied merken werden, weil vieles monate- oder sogar jahrelang vorher produziert wird, werde es zu Anfang eines Streiks laut Medien vor allem Late-Night-Shows wie etwa „Saturday Night Live“ und Talkshows wie die von Stephen Colbert und Jimmy Fallon treffen. Die würden demnach sofort ausfallen. Interessant könnte es auch werden, sollte sich die Gewerkschaft „Directors Guild of America“ ebenfalls für einen Streik entscheiden. Laut „Vanity Fair“ wird diese im Mai Verhandlungen mit den Studios aufnehmen – ihr Vertrag laufe Ende Juni aus.

2007/2008 legten Schreiber Hollywood lahm

Es wäre nicht der erste Streik der Drehbuchautoren. Zuletzt hatte der Autorenverband im Jahr 2017 mit einem Streik gedroht. Nach wochenlangen Verhandlungen zwischen beiden Parteien kam es dann im letzten Moment zu einer Einigung über einen neuen Vertrag.

2007/2008 waren die Schreiber gar 100 Tage lang in den Ausstand gegangen. Der Streik legte Hollywood nahezu lahm: Rund 12.000 Autorinnen und Autoren legten ihre Arbeit laut „Vanity Fair“ nieder. Die Dreharbeiten zu mehr als 60 TV-Shows wurden eingestellt, Filmprojekte verschoben und Galashows abgesagt. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren. Der finanzielle Verlust für die Unterhaltungsbranche wurde damals auf Hunderte Millionen Dollar geschätzt. Der bisher längste Streik der Gewerkschaft WGA aber fand mit 153 Tagen im Jahr 1988 statt.

mit dpa und AP