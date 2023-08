Hollywood-Streik: Vergabe der Emmy Awards auf Januar verschoben

Los Angeles. Die Vergabe der Emmy-Fernsehpreise wird wegen des Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood um vier Monate verschoben. Die Show werde am 15. Januar im Peacock Theatre in Los Angeles stattfinden, teilte der Sender Fox am Donnerstag mit. Wer durch die Zeremonie führt, war noch nicht bekannt. Ursprünglich war die Vergabe des bedeutendsten Fernsehpreises der USA für den 17. September geplant.

Die Gewerkschaften streiken für höhere Honorare und Regeln zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Regeln der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists sehen vor, das Stars während eines Streiks nicht an Preisverleihungen teilnehmen dürfen. Auch Drehbuchautoren dürfen bis zum Ende des Streiks nicht für Preisverleihungen arbeiten. Letztere streiken bereits seit mehr als 100 Tagen.

Rückkehr zu den Anfängen

Die Verlegung der Preisvergabe auf Januar bedeutet für die Emmys zu ihrem 75. Jubiläum eine Rückkehr zu den Anfängen. Die ersten Emmys wurden 1949 ebenfalls im Januar vergeben – damals waren es lediglich sechs. Später wurde die Show in den September verlegt, wo sie vor dem Auftauchen von Kabelfernsehen und Streamingdiensten den Beginn der herbstlichen Fernsehsaison markierte.

Bei den Nominierungen liegt in diesem Jahr der Streamingdienst HBO vorn: Für drei seiner erfolgreichsten Shows – „Succession“, „The White Lotus“ und „The Last of Us“ – geht der Fernsehsender mit insgesamt 74 Nominierungen ins Rennen. Die meisten Nominierungen in der Kategorie Comedy hält die Serie „Ted Lasso“, zu sehen bei Apple TV+, mit 21.

RND/AP